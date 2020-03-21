 Поліція на Київщині запобігла продажу несертифікованих в Україні тестів на коронавірус: вилучено близько 300 одиниць товару. ФОТО

Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
"Працівники Департаменту кіберполіції спільно з дільничними офіцерами поліції Києво-Святошинського відділу поліції ГУНП у Київській області викрили 38-річного мешканця Ірпеня, який займався продажем тестів на короновірус.
Встановлено, що фігурант, використовуючи месенджер, розмістив оголошення щодо продажу тесту на короновірус в одній із спільнот. Ціна одного такого тесту складала 750 гривень.
Поліцейські склали на чоловіка адміністративний протокол та вилучили близько 300 одиниць товару. Згідно із рішенням суду, він заплатить 17 500 гривень штрафу.
Згідно із інформацією Міністерства охорони здоров'я України, зазначений тест не отримав декларацію про відповідність в Україні. Крім цього, у Держлікслужбі зазначили, що у відповідному Реєстрі осіб відсутня інформація щодо особи, відповідальної за введення медичних виробів для діагностики COVID-19.
Сюжет вышел в эфире испанского RTVE, передает сегодня «Главред».
Средства индивидуальной защиты произведены украинской торговой маркой «Бук».
Автор сюжета не ставил цель показать, что маски именно украинского производства. В ролике сказано, что испанцам можно не паниковать, поскольку теперь медицинских масок хватит всем.
«Чистый воздух в любых условиях», - гласит надпись на коробках на украинском языке.
Сюжет на испанском телевидении привлек внимание украинской общественности, поскольку экспорт масок из Украины запрещен в связи с бушующей в мире пандемией коронавируса. Он был введен одновременно с карантином на территории страны.
К тому же, маски и антисептики очень сложно сейчас найти в украинских аптеках.
Это юмор типа "коронавирусного обращения" на 5 канале.
На телевидении Испании порадовались поступлению партии украинских масок. Видео
Хіба не вкурсі були до прийняття заборон, от і барижили офіційно. А там з прем'єром Словаччини Петером Пеллегрими який мав закупити не офіційно маски, але німеццький дилер перекупив.
азбука морзе для ЗЄбаната :
Радуцький Разумкову: вивезли все маски. Більше немає.
Разумков Радуцькому: прийнято. оголошуємо заборона на вивіз
В Южной Корее заявили о прохождении пика эпидемии
https://lb.ua/world/2020/03/10/452092_v_yuzhnoy_koree_zayavili_prohozhdenii.html
Однако корейские власти приняли активные меры по профилактике болезни и обеспечили масштабное тестирование граждан страны на наличие коронавируса. Всего провели около 196 тысяч тестов, то есть примерно по 15 тысяч в день. "Выявление пациентов на ранней стадии очень важно. И, работая с этим вирусом, мы усвоили простой урок - он очень заразен. Как только он появляется, он распространяется очень быстро и очень широко", - пояснил министр здравоохранения Кореи.ФРГ проводится много тестов. В институте Роберта Коха заявили, что лаборатории страны каждую неделю тестируют на вирус 160 тысяч человек.
А так можна і в бюджет не платити і є чим з 95 -тим кагалом поділитись.
У такому випадку є велика вірогідність отримати підробку - ви над цим не подумали?
Какие еще к мудям сертификации? сколько будет стоить и сколько времени займет? вы в своем уме?
На сьогодні Південна Корея є прикладом подолання COVID-19 для багатьох країн світу.
Південна Корея пройшла пік спалаху коронавірусу
Уряд Південної Кореї був одним з найбільш амбітних, коли йдеться про надання громадськості безкоштовних і простих варіантів тестування. Він має можливість провести близько 15 000 діагностичних тестів на день і провів 196 000 тестів на сьогоднішній день по всій країні, безкоштовно.
Влада в місті Гоянг навіть встановила стенд для проведення тестів.
Влада Південної Кореї також організувала заклади обслуговування для пацієнтів, які страждали лише від легкої симптоматики. Парк зазначив, що близько 10% хворих на коронавірус потребують госпіталізації, а решта мають достатньо сильну імунну систему, щоб самостійно боротися з вірусом.