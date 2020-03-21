 Поліцейські вилучили близько 300 несертифікованих в Україні тестів для визначення короновірусу, які продавав житель Ірпеня. ФОТО

Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
"Замовлення приймав через месенджер. Ціна одного такого тесту становила близько 750 гривень.
Як повідомляють в Нацполіції, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, вказаний тест не отримав декларацію про відповідність в Україні.
Відносно цього громадянина склали адміністративний протокол за ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За рішенням суду він зобов'язаний сплатити 17, 5 тисяч гривень.
Вилучено близько трьохсот одиниць товару.
Невже немає нічого веселого? Наприклад про історичну працьовитість українського села, про Україну, як житницю не лише російської імперії, але й Європи...
Давайте поговоримо про ТОПовий УКРАЇНСЬКИЙ продукт - про сало....
Наприклад, приведу "смішну статистику" :
-Взагалі...Україна нині вже імпортує в 22 рази більше сала, ніж продає за кордон. Основними імпортерами сала в Україну стали Польща і Німеччина. В 2019 році імпортувала більше 50 тис. тонн сала. Тобто закупила за кордоном майже 30 залізничних потягів з салом ( по 2 тис. тонн в кожному). Якщо їх поставити один за одним, то буде потяг з салом довжиною в 20 км. 20 кілометрів сала.... Вражає, правда !
-Сюрпрайз 2020 року!!! Україна стала головним покупцем ординської свинини. Лише за один місяць - за лютий поточного року Україна закупила в Орди 2,7 тис. тонн свинини на загальну суму $ 4,5 млн. При цьому обігнавши за обсягами закупівель В'єтнам і Гонконг, які закупили російську свинину на суму $ 4,18 млн $ 3,2 млн відповідно.
-Чотири мільйони українських селян ( з них 1.6 мільйона глибоких пенсіонерів) є власниками паїв ( по 2-3-4 га на кожного)... Але сало закупляємо за кордоном! Правда - смішно??? Чи землі у них замало? Але й самі селяни їздять купляти САЛО у місто!!! Правда - весело??? Правда - працьовиті??? Правда, що їм земля "до зарізу" потрібна ?
-Тому й на виборах , в своїй абсолютній більшості , проголосували за тих, хто за релігійними догмами - сала взагалі не може їсти!!! Весело? А вони, в свою чергу, тому й вирішили - забрати в українських селян землю, як річ - їм не потрібну... Логічно?
Сюжет вышел в эфире испанского RTVE, передает сегодня «Главред».
Средства индивидуальной защиты произведены украинской торговой маркой «Бук».
Автор сюжета не ставил цель показать, что маски именно украинского производства. В ролике сказано, что испанцам можно не паниковать, поскольку теперь медицинских масок хватит всем.
«Чистый воздух в любых условиях», - гласит надпись на коробках на украинском языке.
Сюжет на испанском телевидении привлек внимание украинской общественности, поскольку экспорт масок из Украины запрещен в связи с бушующей в мире пандемией коронавируса. Он был введен одновременно с карантином на территории страны.
К тому же, маски и антисептики очень сложно сейчас найти в украинских аптеках.
Это юмор типа "коронавирусного обращения" на 5 канале.
На телевидении Испании порадовались поступлению партии украинских масок. Видео
Хіба не вкурсі були до прийняття заборон, от і барижили офіційно. А там з прем'єром Словаччини Петером Пеллегрими який мав закупити не офіційно маски, але німеццький дилер перекупив.
азбука морзе для ЗЄбаната :
Радуцький Разумкову: вивезли все маски. Більше немає.
Разумков Радуцькому: прийнято. оголошуємо заборона на вивіз
В Южной Корее заявили о прохождении пика эпидемии
https://lb.ua/world/2020/03/10/452092_v_yuzhnoy_koree_zayavili_prohozhdenii.html
Однако корейские власти приняли активные меры по профилактике болезни и обеспечили масштабное тестирование граждан страны на наличие коронавируса. Всего провели около 196 тысяч тестов, то есть примерно по 15 тысяч в день. "Выявление пациентов на ранней стадии очень важно. И, работая с этим вирусом, мы усвоили простой урок - он очень заразен. Как только он появляется, он распространяется очень быстро и очень широко", - пояснил министр здравоохранения Кореи.ФРГ проводится много тестов. В институте Роберта Коха заявили, что лаборатории страны каждую неделю тестируют на вирус 160 тысяч человек.
А так можна і в бюджет не платити і є чим з 95 -тим кагалом поділитись.
У такому випадку є велика вірогідність отримати підробку - ви над цим не подумали?
Остання фраза хіба не наводить на думку що оф.представникам усі решту не конкуренти?
Какие еще к мудям сертификации? сколько будет стоить и сколько времени займет? вы в своем уме?
На сьогодні Південна Корея є прикладом подолання COVID-19 для багатьох країн світу.
Південна Корея пройшла пік спалаху коронавірусу
Уряд Південної Кореї був одним з найбільш амбітних, коли йдеться про надання громадськості безкоштовних і простих варіантів тестування. Він має можливість провести близько 15 000 діагностичних тестів на день і провів 196 000 тестів на сьогоднішній день по всій країні, безкоштовно.
Влада в місті Гоянг навіть встановила стенд для проведення тестів.
Влада Південної Кореї також організувала заклади обслуговування для пацієнтів, які страждали лише від легкої симптоматики. Парк зазначив, що близько 10% хворих на коронавірус потребують госпіталізації, а решта мають достатньо сильну імунну систему, щоб самостійно боротися з вірусом.
Відповідати- слава ідеї ЧуЧхе.
Это мусорьё для себя украло у народа.
мрази собако-рюкзаковские.