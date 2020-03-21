 Поліцейські вилучили близько 300 несертифікованих в Україні тестів для визначення коронавірусу, які продавав житель Ірпеня. ФОТО

Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Замовлення приймав через месенджер. Ціна одного такого тесту становила близько 750 гривень.

Як повідомляють в Нацполіції, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, вказаний тест не отримав декларацію про відповідність в Україні.

Відносно цього громадянина склали адміністративний протокол за ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За рішенням суду він зобов'язаний сплатити 17, 5 тисяч гривень.

Вилучено близько трьохсот одиниць товару.

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