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 Хто помер в Італії від коронавірусної інфекції: середній вік загиблих становить 79,4 років. ІНФОГРАФІКА

Вищий інститут здоров'я Італії опублікував статистику про те, який вік померлих під час епідемії коронавірусу в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в своєму ЖЖ журналіст Андрій Мальгін.

Хто помер в Італії від коронавірусної інфекції: середній вік загиблих становить 79,4 років 01

Також читайте: За минулу добу в Італії та США зафіксовано по 5,5 тис. нових випадків коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

Середній вік померлих становить 79,4 років, що приблизно на 15 років вище, ніж в цілому у інфікованих коронавірусів пацієнтів. 71,6% померлих - це чоловіки і 28,4% - жінки. Зареєстровано тільки двоє людей, які померли у віці до 40 років: це чоловік 39 років з раніше існуючими психічними захворюваннями, діабетом і ожирінням, він помер вдома, а також жінка 39 років, з уже існуючим онкологічним захворюванням, вона померла в лікарні. Графік показує, що після 70 років летальність значно збільшується.

Летальність в залежності від віку:

Хто помер в Італії від коронавірусної інфекції: середній вік загиблих становить 79,4 років 02

Вирішальну роль відіграє наявність хронічних патологій, вже існували у померлих від інфекції COVID-19 пацієнтів. Найбільш поширені хронічні патології у померлих (треба враховувати, що поєднання кількох факторів збільшує ймовірність поганого результату):

ішемічна кардіопатія - 37,3%
миготлива аритмія - 26.5%
перенесений інсульт - 8,2%
артеріальна гіпертензія - 76,5%
цукровий діабет - 37,3%
деменція - 4,5%
хронічна обструктивна хвороба легень - 9,7%
рак, активний протягом останніх 5 років - 19,4%
хронічна гепатопатія - 7%
хронічна ниркова недостатність - 17,5%

Наведено також статистику за симптомами, які супроводжували захворювання. Їх п'ять:

кровохаркання - 4%
діарея - 4%
задишка - 83%
кашель - 45%

підвищена температура - 80%

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третя українка померла від коронавірусу в Італії, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183264
 
   
 Топ коментарі
 
їхні 79 дорівнюють нашим 52-53 річним. Умови життя та екологічний стан різними були
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Короче, за "эпидемию" выдают смерти стариков в домах престарелых.
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А у нас не проходять і ноу проблем. Кто умер в Италии от коронавирусной инфекции: средний возраст погибших составляет 79,4 года - Цензор.НЕТ 514
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предсказывают врачики до 70000 зараженных в Штатах на следующей неделе, но подчеркивают, шо ето не обязательно означает вспышку епидемии, просто все больше и больше людей проходят тестирование, а значит все больше инфецированных выявляется.
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так всегда было - меньше знаешь, крепче спишь)))
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Ні де не розповідають про померлих вд грипу за останні 3 місяці вУкраїні. А картинка приблизно така біля 50 чоловік і з них багато дітей! Ні от і небояться грипу! А від коронавірусу немає дитячої смертності А ВІН ЯК СТРАШНИЙ І НЕМИНУЧІЙ!!! Вся Україна в паніці!!!
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последнее, шо я слышал, шо байка про то, шо молодые и детусики не заражаются в тяжелой форме - не подверждается пока американскими врачями,
другое дело, шо у молодых и организм поздоровее и сопротивляется посильнее.
короче все покрыто мраком....
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три - пятнадцать

" не подверждается пока американскими врачями" дай ссылочку, можно на англоязычный сайт, желательно медицинсий. Если просто слышал то нех рассказывать про трупи во Львовском метро!
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ссылочку дать не могу, бо слышал в новостях на Fox.
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название передачи "Fox & Friends" - смотрите регулярно, там много интересного..
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Є нюанс - від звичайного грипу в більшості випадків люди помирають через нехлюйство ("Ну і що, що кашель? В мене ж квартальний звіт. Закинуся антибіотиками і поїду на метро в інший кінець міста"), невчасне звертання, або повну відмороженість конкретних лікарів. А от від цього - ліків поки немає і скільки б лікарів тебе не оточувало, скільки бабла у тебе не лежить в банку - можеш загнутися. Оце і лякає людей.
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Лысый коротышка

Від грипу теж ліків немає, тільки вакцина для стимулювання імунітету і симптоматичне лікування. Для корони немає вакцини. Здається вже почали тестування, але специ кажуть що ймовірніше буде масово через рік -два. (вірусологи з Британії)
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Проходять. Радуцький (Голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування від "слуг народу") на кожній тест-системі, закупленій в Китаї одержує близько 900% прибутку.
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у нас до такого возраста тупо никто не доживает ..
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У мене мати померла в 2016 році у віці 93 роки.
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ну это единичные случаи .. мы можем судить по большинству ..
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А Патон? Над всей Академией Наук Украины нависла смертельная угроза. Правда академия у нас есть, а науки нет. Кто же будет землёй и недвижимостью в лакомых местах торговать?
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Патон бессмертный. Кстати, в апреле должны были быть выборы нового президента АН в связи с окончанием срока у Патона. Но их опять перенесут как в апреле 2014-го перенесли на год. Так что 102-летний Патон продолжает руководить академией наук
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ну, имхо, что он руководит, что не он - без бабла сильно не наруководишь. единственная видимая альтернатива "все продать и поделить", только если продавать может научным работникам и разрешат, то делить - вряд ли, в этом есть более компетентные личности , Радуцкий, к примеру. а то, что академию не используют в прикладных вопросах, не спрашивают модели развития\поведения (там, трафик, логистика, загрязнение воздуха, строительство, война) это потому что все делается не для миллионов и на десятилетия, а под конкретные физиономии и сейчас, а те лучше знают, что для них лучше а что здесь будет через пять лет им пофигу.
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У нас тоже огромное количество пенсов, только помладше. Молодые посваливали.
Так что скоро будет хуже чем в Италии.
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Это с украинским-то уровнем продолжительности жизни? Ты как всегда мелешь чушь. Кто умер в Италии от коронавирусной инфекции: средний возраст погибших составляет 79,4 года - Цензор.НЕТ 5916
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Есть одна важная деталь , согласно протоколу ЧС таких пациентов либо не реанимируют либо реанимируют в последнюю очерь что бы выживали молодые ... Суровая правда ЧС
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та ну...
просто в таком возрасте много сопутствующих хронических заболеваний и никакашный иммунитет...
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а может тупо отказались спасать предпочли молодых
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Не неси хрень мацкавскую у "Львові метро немає" - зрозумів, чи як зелебобику пояснити?
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їхні 79 дорівнюють нашим 52-53 річним. Умови життя та екологічний стан різними були
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наші 50-річні такі ж як і там - просто їхня гарна медицина штучно продовжує життя тим, хто в нас без медицини вже б помер
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Короче, за "эпидемию" выдают смерти стариков в домах престарелых.
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не думаю, шо "выдают", если мы говорим о западных странах,
ето в ряхе и Украине врут и умалчивают, либо просто не знают всей картины...
вполне допускаю, шо зарженных очень много, но у пожилых, а значит больных людей не срабатывает иммунная система и для них ето в первую очередь приговор...
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Таких вирусов не бывает чтобы клинические симптомы занимали весь спектр: от "апчхи" до коллапса лёгких.
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не знаю и не буду утверждать, не вирусолог и не врачик,
но то шо вирус может ослабить организм и как следствие вызвать осложнения, напрямую вроде не связаные с вирусом верю.
батя так ушел - операция на сердце была успешной, но осложнение, воспаление легких + возраст - сгорел за 4 дня....
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Можете полистать Википедию. У каждого вируса свой "календарь", расписанный по дням; называется клиническая картина заболевания. И только у этого коронного вируса - полный спектр симптомов, без календаря.
Эпидемиологов такой муйнёй обмануть невозможно; но много ли их, специалистов ?
Население схавает любую муть.
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новенький етот вирусок, никто толком не знает, шо оно такое на самом деле.
не зря же ни лекарств ни вакцины пока нет - тыкаемся как котята слепые, а может ето, а может то....
отсюда и слyхи и домыслы...
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> никто толком не знает, шо оно такое на самом деле
Хто помер в Італії від коронавірусної інфекції: середній вік загиблих становить 79,4 років - Цензор.НЕТ 4110

Да что вы говорите.
Раскурочить его РНК - плёвое дело для любой оборудованной лаборатории.
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"не вирусолог и не врачик" - может и плевое - тупо не знаю
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Здесь действительно без разницы - новенький или старенький. Если бы вирусы давали такой диапазон симптомов, скорее всего мы о них до сих пор и не знали.
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теперь есть. я почему то верю индусам о вставках генома с вич
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У ВИЧ тоже чёткая клиническая картина; просто она гораздо сильнее "растянута во времени".
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О чем я и говорю. Нужно не карантины вводить, а раскручивать экономику на полную мощность и быть готовыми к устранению последствий. Но паникующее стадо так не считает (это я не только про Украину).
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Нужен немедленный арест предателей: всей верхушки зелёного режима.
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Если за сутки умирает по 300 человек только в одной провинции Бергамо, что даже трупы вывозят в другие регионы для кремации, то это когда такое было?
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У нас будет такой же график, только с минусом в 20 лет.
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Знач відріж на графіку по цифірі 60 і отримаєш "нашу"
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а маски. продали и не без согласия властей
с резерва без подписи не продал
опять не знают кто
оформили покупку ,,,,прозоро ,,, без бумаг
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Вони для самозаспокоєння...маски. Якщо так хочеш то таку і у трубку 2 слоя вати між ним твчених таблеток активованого вугілля

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Очень странно!
Чем больше возраст, тем выше смертность...
Надо же...
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Така матушка природа, нічого не поробиш. Головне що на відміну від гипу відсутня дитяча смертність і навіть захворювання! Як подарунок дл язепутіних, не треба буде пенсію індексувати
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Это был стёб.
Ты не понял?
Все соответствует естественной смертности.
В Италии - 83 года.
Посмотри на график.
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Я цей графік уже третю добу всім тикаю з офсайту ВООЗ і витяги з інтерв'ю австралійських вірусологів про коронавірус (переклад бо стаття для громадян Австралії, навіть на сайті ВООЗ для русскіх окрема інфа і половини немає того, що для світу на всіх інших мовах) . Бо у нас тільки страшилки.
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Далеко не так,если Вы не подметили в таблице 90+ намного меньше заболело и умерло чем 70+ и 80+.
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Я извиняюсь, что встряю в ваш диалог, но людей 90+ умерло мало, потому что их мало.
Неужели не понятно?
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ну нічого дивного, якісь сім'ї що правлять миром вирішили трошке пенсів позбавитись...
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Мне это напомнило анекдот!
"В городе Н зафиксирован загадочный случай.
Гражданин М впал в летаргический сон.
Днем он работает, ест, гуляет, читает газеты....
Но как только наступает вечер, он снова засыпает до самого утра"
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Большинство само виновато в этом. Бухают, курят, жрут вме подряд, забивают на лечение гипертонии и даже сахарного диабета
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Мне 60. Могу посоревноваться с 50-ти летними. Много тут таких, кто пробежит 10 км за 60 минут возрастом от 50-ти лет? Я делаю это каждый день. Просто все зависит от самого человека. Кто какой образ жизни вел, как питался, занимался-ли физически на протяжении жизни, вредные привычки и многое другое. Любить себя нужно, а не издеваться над собой всю жизнь и к 55 годам превращаться в дряхлую развалину. Удачи вам всем и крепкого здоровья!
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Каждый день??? Но ведь это так утомительно...
Я бы так не смог, без нужды, по собственному хотению, наверное.
Мне 57 лет.
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Мне 50скоро.Пробегаю 10км за 30мин.
У всех разная жизнь,разный быт,работа,доходы,дети и родители.У многих трудная жизнь от внешних факторов.
Но заботиться о здоровье надо.
Вы молодец...
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В Італії м'який клімат, вищій рівень життя і медицини, от писец і підкрався непоітно.
Для наших це не підійде, бо здорові а потім пенсія куч болячок і смерть рання. так що цифра буде менша набагато і зелебобики не вгадали з панікою.
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Жаль людей могли бы жить и радоваться внукам, правнукам.
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Что интересно...
Средняя продолжительность жизни в Италии - 83 года.
Смотрим на график.
Все соответствует.

Хто помер в Італії від коронавірусної інфекції: середній вік загиблих становить 79,4 років - Цензор.НЕТ 8419
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Пенсійний фонд Італії значно покращить свої справи та й економіка вцілому дуже позитивно відреагує на коронавірус. Як то кажуть, нет худа без добра.... Природний відбір.
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Ншим зелебобам в цьому плані не повезло...
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Судя по массовому завозу инфецированных в последние дни то зеЖопа старательно наверстывает упущеное -так сказать догнать и перегнать
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Ах как же выгодно зелебобикам сейчас инфицированные из-за границы, и не понимаю тех уродов из-за границы, которые везут эту чуму своим же близким.
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В нас такої страхової подушки не має...... Тому для нас цей вірус тільки ускладнить економічну ситуацію, бо він впливає на молодих, тільки не в плані ризиків життю, а в плані ризиків втрати бізнесу, роботи, заробітної плати. А значить і так хвора економіка зазнає додаткових втрат.
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то есть в Италии, как и везде, уходят из жизни люди пожилого возраста. Одних не стало, у которых был коронавирус, других - у кого не было.
С таким же успехом можно сказать, что умерло столько-то пожилых людей, страдавших близорукостью. Или сказать, что больных близорукостью умерло большое количество. Как и в случае с коронаврусом
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смертные люди умирают в глубокой старости, да как они посмели
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1 что вы сравниваете их с ихним средней продолжительностью жизни 82 года и нашими 71 годом?они в семдесят как мы в 55
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Я много бывал за границей и могу сказать что нечего сравнивать скажем 50 летнего итальянца или немца испанца с тем барахлом которое в Украине как говорят это две большие разницы
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Тут полно дебилов которым доходить только когда будет полно смертей. Ради вашей безопасности это все делается. Пошивилите своими мозгами. Вы хотите как в Италии? Я не хочу, если вам похрен ваша жизнь, это ваши проблемы
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за последних 2 дня в Италии умерло более 1100 человек от коронавируса. они что, специально собирают стариков в концлагеря и массово их заражают? где они вообще набрали столько стариков? ))
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