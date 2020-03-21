 Хто помер в Італії від коронавірусної інфекції: середній вік загиблих становить 79,4 років. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в своєму ЖЖ журналіст Андрій Мальгін.

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Середній вік померлих становить 79,4 років, що приблизно на 15 років вище, ніж в цілому у інфікованих коронавірусів пацієнтів. 71,6% померлих - це чоловіки і 28,4% - жінки. Зареєстровано тільки двоє людей, які померли у віці до 40 років: це чоловік 39 років з раніше існуючими психічними захворюваннями, діабетом і ожирінням, він помер вдома, а також жінка 39 років, з уже існуючим онкологічним захворюванням, вона померла в лікарні. Графік показує, що після 70 років летальність значно збільшується.

Летальність в залежності від віку:

Вирішальну роль відіграє наявність хронічних патологій, вже існували у померлих від інфекції COVID-19 пацієнтів. Найбільш поширені хронічні патології у померлих (треба враховувати, що поєднання кількох факторів збільшує ймовірність поганого результату):

ішемічна кардіопатія - 37,3%

миготлива аритмія - 26.5%

перенесений інсульт - 8,2%

артеріальна гіпертензія - 76,5%

цукровий діабет - 37,3%

деменція - 4,5%

хронічна обструктивна хвороба легень - 9,7%

рак, активний протягом останніх 5 років - 19,4%

хронічна гепатопатія - 7%

хронічна ниркова недостатність - 17,5%

Наведено також статистику за симптомами, які супроводжували захворювання. Їх п'ять:

кровохаркання - 4%

діарея - 4%

задишка - 83%

кашель - 45%

підвищена температура - 80%

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