 Хто помер в Італії від коронавірусної інфекції: середній вік загиблих становить 79,4 років. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в своєму ЖЖ журналіст Андрій Мальгін.
Середній вік померлих становить 79,4 років, що приблизно на 15 років вище, ніж в цілому у інфікованих коронавірусів пацієнтів. 71,6% померлих - це чоловіки і 28,4% - жінки. Зареєстровано тільки двоє людей, які померли у віці до 40 років: це чоловік 39 років з раніше існуючими психічними захворюваннями, діабетом і ожирінням, він помер вдома, а також жінка 39 років, з уже існуючим онкологічним захворюванням, вона померла в лікарні. Графік показує, що після 70 років летальність значно збільшується.
Летальність в залежності від віку:
Вирішальну роль відіграє наявність хронічних патологій, вже існували у померлих від інфекції COVID-19 пацієнтів. Найбільш поширені хронічні патології у померлих (треба враховувати, що поєднання кількох факторів збільшує ймовірність поганого результату):
ішемічна кардіопатія - 37,3%
миготлива аритмія - 26.5%
перенесений інсульт - 8,2%
артеріальна гіпертензія - 76,5%
цукровий діабет - 37,3%
деменція - 4,5%
хронічна обструктивна хвороба легень - 9,7%
рак, активний протягом останніх 5 років - 19,4%
хронічна гепатопатія - 7%
хронічна ниркова недостатність - 17,5%
Наведено також статистику за симптомами, які супроводжували захворювання. Їх п'ять:
кровохаркання - 4%
діарея - 4%
задишка - 83%
кашель - 45%
підвищена температура - 80%
другое дело, шо у молодых и организм поздоровее и сопротивляется посильнее.
короче все покрыто мраком....
" не подверждается пока американскими врачями" дай ссылочку, можно на англоязычный сайт, желательно медицинсий. Если просто слышал то нех рассказывать про трупи во Львовском метро!
Від грипу теж ліків немає, тільки вакцина для стимулювання імунітету і симптоматичне лікування. Для корони немає вакцини. Здається вже почали тестування, але специ кажуть що ймовірніше буде масово через рік -два. (вірусологи з Британії)
, Радуцкий, к примеру. а то, что академию не используют в прикладных вопросах, не спрашивают модели развития\поведения (там, трафик, логистика, загрязнение воздуха, строительство, война) это потому что все делается не для миллионов и на десятилетия, а под конкретные физиономии и сейчас, а те лучше знают, что для них лучше а что здесь будет через пять лет им пофигу.
Так что скоро будет хуже чем в Италии.
просто в таком возрасте много сопутствующих хронических заболеваний и никакашный иммунитет...
ето в ряхе и Украине врут и умалчивают, либо просто не знают всей картины...
вполне допускаю, шо зарженных очень много, но у пожилых, а значит больных людей не срабатывает иммунная система и для них ето в первую очередь приговор...
но то шо вирус может ослабить организм и как следствие вызвать осложнения, напрямую вроде не связаные с вирусом верю.
батя так ушел - операция на сердце была успешной, но осложнение, воспаление легких + возраст - сгорел за 4 дня....
Эпидемиологов такой муйнёй обмануть невозможно; но много ли их, специалистов ?
Население схавает любую муть.
не зря же ни лекарств ни вакцины пока нет - тыкаемся как котята слепые, а может ето, а может то....
отсюда и слyхи и домыслы...
Да что вы говорите.
Раскурочить его РНК - плёвое дело для любой оборудованной лаборатории.
(простите)
с резерва без подписи не продал
опять не знают кто
оформили покупку ,,,,прозоро ,,, без бумаг
Чем больше возраст, тем выше смертность...
Надо же...
Ты не понял?
Все соответствует естественной смертности.
В Италии - 83 года.
Посмотри на график.
Неужели не понятно?
"В городе Н зафиксирован загадочный случай.
Гражданин М впал в летаргический сон.
Днем он работает, ест, гуляет, читает газеты....
Но как только наступает вечер, он снова засыпает до самого утра"
Я бы так не смог, без нужды, по собственному хотению, наверное.
Мне 57 лет.
У всех разная жизнь,разный быт,работа,доходы,дети и родители.У многих трудная жизнь от внешних факторов.
Но заботиться о здоровье надо.
Вы молодец...
Для наших це не підійде, бо здорові а потім пенсія куч болячок і смерть рання. так що цифра буде менша набагато і зелебобики не вгадали з панікою.
Средняя продолжительность жизни в Италии - 83 года.
Смотрим на график.
Все соответствует.
С таким же успехом можно сказать, что умерло столько-то пожилых людей, страдавших близорукостью. Или сказать, что больных близорукостью умерло большое количество. Как и в случае с коронаврусом