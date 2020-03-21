 Чотири автомобілі Верховної Ради передано для тимчасового користування двом київським лікарням. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Верховної Ради.
"В умовах оголошеного карантину в Україні, через закриття метро та черги на інший громадський транспорт, у медичних закладів виникають проблеми з перевезенням медперсоналу на роботу та додому. У відповідь на звернення клінічних лікарень щодо надання допомоги у цьому питанні, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запропонував передати їм у користування чотири автомобілі, які перебувають на балансі парламенту.
Керівник Апарату Верховної Ради України Вячеслав Штучний поінформував, що автомобілі надійдуть на час карантину у розпорядження медичних установ Києва для використання у службових цілях. "Автотранспортні засоби передаються для потреб закладів Міністерства охорони здоров’я, зокрема, Олександрівської та Київської міських дитячих інфекційних лікарень", - уточнив він.
Під час запровадженого режиму надзвичайної ситуації у м.Києві автомобілі зможуть бути використані для перевезення медичних працівників до місць роботи і проживання, а також для доставки необхідних медичних виробів та обладнання".
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Текущая власть не додумалась бы!
а фото из этих авто, перевозящих медиков ( не только у парадного подъезда) когда будут?
а водителей прикомандировали к каким-то больничкам...или кто сядет на их места???
Ох и добряки, 4 древних, минимум 16 летних опеля, и во временное пользование...
Всего за автопарком числится около 1000 госномеров новых серий и несчетное количество старых.
4 опеля - сеанс невиданной щедрости.
За тем Порохом, о котором визжали зебильные лизоблюды, что он пиарится и это СТРЕМНО!
Вечером в четверг, 19 марта, пьяный житель Вознесенска (Николаевская обл) попытался украсть мотоцикл Lifan со штрафплощадки местного отдела полиции.
По информации отдела коммуникации ГУНП Николаевской области, около 20:40, чтобы попасть на территорию Вознесенского отдела полиции, 21-летний мужчина сделал подкоп под воротами. Дежурный заметил когда злоумышленник катил мотоцикл, который находился на хранении на штрафплощадке после ДТП.
Увидев правоохранителей, парень начал бежать, затем лег у забора и притворился, что потеря сознание. Результаты медицинского освидетельствования показали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения - в крови молодого человека обнаружили 1,7 промилле алкоголя.
Следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УК Украины. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 289 УК «Незаконное завладение транспортным средством», за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет (???) с конфискацией имущества или без таковой.
Скажете , а як же охорона? Та нах кому цей клован потрібен! Вже й олігархи сказали - вован пашол и падальше! Обійдеться й яким не-будь вишибалою із беніного бару.
Зеленський обіцяв скоротити кількість автомобілів в кортежі, а натомість збільшив