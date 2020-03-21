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 Політика України
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 Чотири автомобілі Верховної Ради передано для тимчасового користування двом київським лікарням. ФОТО

Верховна Рада передала Олександрівській та Київській міським дитячим інфекційним лікарням чотири автомобілі, які перебувають на балансі парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Верховної Ради.

"В умовах оголошеного карантину в Україні, через закриття метро та черги на інший громадський транспорт, у медичних закладів виникають проблеми з перевезенням медперсоналу на роботу та додому. У відповідь на звернення клінічних лікарень щодо надання допомоги у цьому питанні, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запропонував передати їм у користування чотири автомобілі, які перебувають на балансі парламенту.

Керівник Апарату Верховної Ради України Вячеслав Штучний поінформував, що автомобілі надійдуть на час карантину у розпорядження медичних установ Києва для використання у службових цілях. "Автотранспортні засоби передаються для потреб закладів Міністерства охорони здоров’я, зокрема, Олександрівської та Київської  міських дитячих інфекційних лікарень", - уточнив він.

Під час запровадженого режиму надзвичайної ситуації у м.Києві автомобілі зможуть бути використані для перевезення медичних працівників до місць роботи і проживання, а також для доставки необхідних медичних виробів та обладнання".

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Чотири автомобілі Верховної Ради передано для тимчасового користування двом київським лікарням 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183250
 
   
 Топ коментарі
 
могли бы и все отдать , у каждой суки народа есть личная машина Четыре автомобиля Верховной Рады переданы во временное пользование двум киевским больницам - Цензор.НЕТ 9363
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аттракцион неслыханной щедрости
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А мерседеси мають возити керівництво ВРУ щоб воно не їздило в переповненому транспорті!
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могли бы и все отдать , у каждой суки народа есть личная машина Четыре автомобиля Верховной Рады переданы во временное пользование двум киевским больницам - Цензор.НЕТ 9363
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Ага расщедрились мать их . Там автопарк такой , что с Нью-Йоркскими таксистами могут потягаться
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Это Грищенко из "Зеленого фургона" передал у "временное пользование"!)
Текущая власть не додумалась бы!
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итить колотить... не верь глазам своим !!!!
а фото из этих авто, перевозящих медиков ( не только у парадного подъезда) когда будут?
а водителей прикомандировали к каким-то больничкам...или кто сядет на их места???
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Зебіли, лайкайте, це ж так зворушливо! Четыре автомобиля Верховной Рады переданы во временное пользование двум киевским больницам - Цензор.НЕТ 5022
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А кортеж Зєлєнского склепаеий в один ланцюг, я так розумію. Звідти навіть одну з трьох швидких забрати не можна, так?
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А можно еще Радуцкого во временное пользование в Лукьяновку отдать?
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Все отдать слабо??? ********, у вас всех машины есть
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А клоун свой лисапед передал? Или он ему самому нужен на работу ездить?
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А где мерседесы, майбахи и т.д.? Я так понял по принципу нате боже чего нам не гожэ! Хлам старый отдали, велика радость то..
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В апреле 2004 года производство модели опель омега было прекращено

Ох и добряки, 4 древних, минимум 16 летних опеля, и во временное пользование...
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Помнится только в одной страховой компании ВР страховала 200 легковых авто.
Всего за автопарком числится около 1000 госномеров новых серий и несчетное количество старых.
4 опеля - сеанс невиданной щедрости.
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Зебил кинулся поспевать за Порохом!
За тем Порохом, о котором визжали зебильные лизоблюды, что он пиарится и это СТРЕМНО! Четыре автомобиля Верховной Рады переданы во временное пользование двум киевским больницам - Цензор.НЕТ 1634 Четыре автомобиля Верховной Рады переданы во временное пользование двум киевским больницам - Цензор.НЕТ 1634 Четыре автомобиля Верховной Рады переданы во временное пользование двум киевским больницам - Цензор.НЕТ 1634
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/// и смех и грех!!!
Вечером в четверг, 19 марта, пьяный житель Вознесенска (Николаевская обл) попытался украсть мотоцикл Lifan со штрафплощадки местного отдела полиции.
По информации отдела коммуникации ГУНП Николаевской области, около 20:40, чтобы попасть на территорию Вознесенского отдела полиции, 21-летний мужчина сделал подкоп под воротами. Дежурный заметил когда злоумышленник катил мотоцикл, который находился на хранении на штрафплощадке после ДТП.
Увидев правоохранителей, парень начал бежать, затем лег у забора и притворился, что потеря сознание. Результаты медицинского освидетельствования показали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения - в крови молодого человека обнаружили 1,7 промилле алкоголя.
Следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УК Украины. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 289 УК «Незаконное завладение транспортным средством», за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет (???) с конфискацией имущества или без таковой.
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передача авто - це страшна підла зрада и країни Кремлю.
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нет, нет, вы ошибаетесь, страшна зрада, это передача больницам аппаратов ИВЛ! Четыре автомобиля Верховной Рады переданы во временное пользование двум киевским больницам - Цензор.НЕТ 3619
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ні цє не зрада...цє жлобство та бидляцтво....3 150 авто дали аж 4
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ніт. жлобство та бидляцтво це твоя пісаніна.
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почему не все? или это избранные врачи? остальные, походу, уже живут, в больницах.
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а это хорошая мысль, где то на балансе есть еще таврии?
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аж 4 опеля. поступок достойный уважения. а те машины которые через год будут выкупать за копейки давать нельзя ????????? их там дохрена и стоят ждут оценки
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З цих можно один залишити, а то й взагалі дати горбатий запорожець і хай катається!
Скажете , а як же охорона? Та нах кому цей клован потрібен! Вже й олігархи сказали - вован пашол и падальше! Обійдеться й яким не-будь вишибалою із беніного бару.
Зеленський обіцяв скоротити кількість автомобілів в кортежі, а натомість збільшив

Чотири автомобілі Верховної Ради передано для тимчасового користування двом київським лікарням - Цензор.НЕТ 6477
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а чому лише 4 машини??? В верховній раді повно нероб, які використовують службовий транспорт щоб кататися до повій та по магазинам... Можна і більше виділити авто
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