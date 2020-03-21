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 Із загиблим на Донбасі воїном 30-ї ОМБр Олексієм Золіним попрощаються завтра в Житомирі. ФОТО

Завтра, 22 березня, на Смолянському військовому кладовищі Житомира о 13.00 розпочнеться церемонія прощання з Олексієм Сергійовичем Золіним, 1984 року народження, сержантом, старшим стрільцем механізованої роти механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади. Він загинув 19 березня увечері у Попаснянському районі Луганської області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ.

Олексій Золін народився 11.07.1984 року у Житомирі. Навчався у загальноосвітній школі №7, після школи вступив до Технологічного коледжу. У 2002-2004 роках проходив строкову службу у 95-й окремій аеромобільній (на той час) бригаді.

31.01.2015 року був мобілізований до Збройних Сил України, служив у 13-му окремому батальйоні 95-ї бригади. У 2017 році був демобілізований, але на початку 2018 року підписав контракт та продовжив перебувати у лавах 95-ї ОДШБр, а пізніше – 30-ї ОМБр. У Олексія Золіна залишилися батько (підполковник запасу, учасник бойових дій, учасник АТО), мати, сестра та донька.

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Із загиблим на Донбасі воїном 30-ї ОМБр Олексієм Золіним попрощаються завтра в Житомирі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183247
 
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