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 Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів з України. ФОТО

Телеканал RTVE проілюстрував сюжет про нестачу захисних матеріалів кадрами розвантаження в Іспанії респіраторів українського виробництва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт каналу.

На опублікованих кадрах видно, як розвантажують коробки з логотипом української компанії "BUK" і її слоганом "Чисте повітря в будь-яких умовах".

При цьому не було вказано, яку кількість таких респіраторів закупила Іспанія і коли це було зроблено.

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"БУК" - фірма з Харкова, виготовляє респіратори і фільтри до них.

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Колишній генпрокурор Юрій Луценко ще 11 березня публікував список підприємств, які продавали маски і респіратори впродовж останніх трьох місяців. ТОВ "БУК.ЮА" - 24-й і 37-й пункт у цьому списку.

Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів з України 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183210
 
 
 Топ коментарі
 
Це вже торгівля на крові? Чи ще ні?
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От же бариги кляті! Вас карма перших покарає. Той, хто продавав ці маски під час епідемії, той від неї й подохне.
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Спросите у Пальчевского почем у него тест на корон-вирус!?
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Вже весна! Чому нікого не саджають? Питання до правоохоронних органів де кримінальні справи ??? Досить нам втирати туфту про складення адмінок на водііїв громадського транспорту та малий бізнес за торгівлю. Чрму не відповідають винні за відсутність масок, респіраторів, антисептиків та ін.
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Ну и... Я например взял свои деньги на своём производстве сделал свои респираторы.
И продал их тем кто заплатил больше ну после того как посмотрел по телику н. Санжары, почитал комментарии соотечественников.

Но главное что у меня есть *********** "уважительная" причина называется "во всем виноват Зеленский"
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Да, потому как наживаться во время эпидемии (продавать тому, кто заплатит больше) и называется мародерство. И нормальный президент мародеров бы расстреливал, или хотя бы на 15 лет на зону, как сейчас приняли в Румынии. Но ты же не лох и он не лох, потому как ты не забыл своей прибылью с ним поделиться. Дякую, дуже дякую.
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чинарик зеленский ЛИЧНО виноват в геноциде украинского народа, эта тварь уже вошла в историю как самый мерзкий мародер за всю историю страны
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