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 Фоторепортаж
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 Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Не ображай!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив із посади позаштатного радника "слугу народу" Лероса, який розкритикував підписані Єрмаком домовленості в Мінську

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бачу, що Єрмак прочитав моє інтерв'ю", - "слуга народу" Лерос про звільнення

Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Порада для 73%

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критичні помилки Зеленського і Кличка, які сприяють коронавірусу і які необхідно виправляти

Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Коли закрили метро...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це я вбила Еріку": канал ICTV випадково запустив не ті титри під час звернення президента Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкривайте метро. Що показує перший день карантину і зупинки метро в Києві?

Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

За що?

Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Це провал...

Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Повернення в колишні часи...

Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Не ображайся...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту - катастрофа для Росії і перемога США, - російський олігарх Федун

Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Пригоди COVID-19 в Росії

Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Весна прийде...

Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Хоч папір є...

Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Коронавиклики

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183165
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленський за неповний рік встиг стати самою ганебною сторінкою в історії України. Овоча і того переплюнув.
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Достойный сын пустыни, Саудовский Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за 12,93 долл. баррель.
Да умножатся дни его и будет легкая поступь его верблюдов. Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2921

Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5560
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а нафига Пороху - земля, в лахте не придумали? Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1234
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Дик в нього вже біля мільйона гектарів. Але ж воно жадібне без пределу, хоче ще вкрасти...)))
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а ще шо в лахте "рассказывают"?)) или то по г+г?_)
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И там и там. А вот Бубочка щедрый продал маски в Германию ещё апараты ИВЛ что Порох подарил продаст!
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новенький в ботоферме или косишь под него?))
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это так.. типичный пример внушаемости зебилов пропаганде по г+г... Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2104.. про "мильон и жадный!"
Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2935
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И всё ж таки, вас ткнули мордой в ФАКТЫ, показав насколько вы зомбированы пропагандой по г+г)) и если уж нарисовали что-то - то меньше используй фейков
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Так в нього сім,я велика і всі хочуть хфермерами бути...)))
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Зеленський за неповний рік встиг стати самою ганебною сторінкою в історії України. Овоча і того переплюнув.
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овощ раз 5 лоханулся за всё время - пока в разнос после 16 января 2014г не пошел...
вислюк оманський - КАЖДЫЙ день полноценно исполняет роль идиота...
п.с. а может там действительно - двойники, а бубочку закрыли в сортире на карантин... с мая 2019?? Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5517

Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6155
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Ні, в нього вже трійник, обидва вже не справляються.
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ну що ви. Овоч - це ідеал, який неможливо перевершити, це вершина.
а Зеленський лишився на тому ж рівні, в якому жив багато років- в світі приколів та розсміши коміка.
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т.е. зеленский как был всю идиотом, так и продолжает ним быть)) Браво! Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1681
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перестань обзиватися на батька!
Зеленський не ідіот, і ніколи ним не був.
Просто він не знав за що він береться.
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Зато ты знал, но поддержал его... -- теперь вы оба идиоты... -- ну, извини... *)
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Когда Буба выступает, понимаешь - у Эрики не было шансов
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Вибачте, а де малюнок Алёші Ступіна, які мені дуже подобаються?
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ВЕЧІРНЯ КАЗОЧКА "НЮХАЧ"😎🐸😎

(уголовно-короновірусная 😉)

Усьо почалось у вівторок
Спокойно і буднічно так -
Обрали нам Гєнпрокуроршу
І здєлав заяву чувак:
- Всім дякую! Дуже і дуже!
Пробачте, признацця пора:
У охфісє труп обнаружен,
Повєшена наша сєстра...
Держалося всьо у сікрєті -
Драбина, мотузка в крові...
Но взнали про Еріку еті
Шпійони із Ай-Сі-Ті-Ві...
Скорблю, шо такоє случілось
Не знаю шо дєлать, хоч плач:
І здав би аналіз на вірус,
Так зразу знайдуть, шо... нюхач!
...На утро б з повинною явка
І в крупную клєтку вікно -
Най наш найвеличніший Вавка
Знімає там нове кіно...
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Боже, які ж відгодовані! Мабуть з корита не викидають. Чи може так від"їлись на "рускоязичних младєнцах"?
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