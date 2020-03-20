 Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Не ображай!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бачу, що Єрмак прочитав моє інтерв'ю", - "слуга народу" Лерос про звільнення
Порада для 73%
Читайте на "Цензор.НЕТ": Критичні помилки Зеленського і Кличка, які сприяють коронавірусу і які необхідно виправляти
Коли закрили метро...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це я вбила Еріку": канал ICTV випадково запустив не ті титри під час звернення президента Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкривайте метро. Що показує перший день карантину і зупинки метро в Києві?
За що?
Це провал...
Повернення в колишні часи...
Не ображайся...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту - катастрофа для Росії і перемога США, - російський олігарх Федун
Пригоди COVID-19 в Росії
Весна прийде...
Хоч папір є...
Коронавиклики
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Да умножатся дни его и будет легкая поступь его верблюдов.
вислюк оманський - КАЖДЫЙ день полноценно исполняет роль идиота...
п.с. а может там действительно - двойники, а бубочку закрыли в сортире на карантин... с мая 2019??
а Зеленський лишився на тому ж рівні, в якому жив багато років- в світі приколів та розсміши коміка.
Зеленський не ідіот, і ніколи ним не був.
Просто він не знав за що він береться.
(уголовно-короновірусная 😉)
Усьо почалось у вівторок
Спокойно і буднічно так -
Обрали нам Гєнпрокуроршу
І здєлав заяву чувак:
- Всім дякую! Дуже і дуже!
Пробачте, признацця пора:
У охфісє труп обнаружен,
Повєшена наша сєстра...
Держалося всьо у сікрєті -
Драбина, мотузка в крові...
Но взнали про Еріку еті
Шпійони із Ай-Сі-Ті-Ві...
Скорблю, шо такоє случілось
Не знаю шо дєлать, хоч плач:
І здав би аналіз на вірус,
Так зразу знайдуть, шо... нюхач!
...На утро б з повинною явка
І в крупную клєтку вікно -
Най наш найвеличніший Вавка
Знімає там нове кіно...
...