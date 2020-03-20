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 ПЦУ виготовляє антисептики за рецептурою ВООЗ: вже майже 2 тис. флаконів поширили в Києві, Маріуполі, Харкові та Одесі. ФОТО+РЕЦЕПТ

Священнослужителі ПЦУ почали виготовляти антисептики і роздавати їх вразливим групам населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба ПЦУ.

18 березня, в Києві віддали перші 150 антисептиків для найбільш вразливих категорій населення: літніх людей, тих, хто опинився у важкій ситуації або не має поки житла.

На сьогодні майже дві тисячі флаконів поширили в столиці і розіслали у великі міста: Маріуполь, Харкова, Одеси.

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Зазначається, що антисептики виготовляються за рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров'я з таких реагентів: етанолу або ізопропілового спирту, перекису водню і гліцерину.

"Сьогодні ми звертаємося до парафій Православної Церкви України в Києві та благодійним організаціям, які можуть поширювати антисептики. Подавайте заявки на їх виготовлення, які ми за можливості будемо обробляти. Тільки разом, з Божою поміччю ми зможемо подолати загрозу хвороби", - підкреслили в ПЦУ .

Як повідомлялося раніше, ВООЗ поділилася простим рецептом виготовлення антисептика.

Для літра антисептика вам знадобиться:

етиловий спирт 96% - 833 мл

перекис водню 3% - 42 мл

гліцерин 98% - 15 мл

Змішайте інгредієнти, додайте трохи дистильованої або просто кип'яченої води. Кількість води визначте, враховуючи бажану консистенцію.

Отриманий розчин краще розлити в кілька невеликих ємностей, які зручно носити з собою. Герметично закриті пляшки з готовою сумішшю потрібно відкласти на 72 години. За ці три дні бактеріальні спори, які могли бути в посуді або в спирті, загинуть і антисептик буде повноцінно виконувати свою функцію. ВООЗ рекомендує обробляти руки антисептиком не менше 30 секунд. Особливу увагу слід приділяти зоні під нігтями.

ПЦУ виготовляє антисептики за рецептурою ВООЗ: вже майже 2 тис. флаконів поширили в Києві, Маріуполі, Харкові та Одесі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183092
 
   
 Топ коментарі
 
Ну ці хоч щось роблять. А гундяєвські попи шо?
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Все правильно делают. По сути они пропагандируют санитарию и гигиену, что уж точно лучше, чем МП рассказывающий, что при причастии заразиться не возможно....
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Одну бочку 200 литровую за 10 тыс гривен разлили. Зато сколько пиара! А если по 60 миллиграм разлили, то половину бочки.
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Ну ці хоч щось роблять. А гундяєвські попи шо?
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Все правильно делают. По сути они пропагандируют санитарию и гигиену, что уж точно лучше, чем МП рассказывающий, что при причастии заразиться не возможно....
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Правильно, но одной 200 литровой бочки мало. Больше пиара и фоток. Вместо этилового можно изопропиловый спирт. Или даже самогон не ниже 70%>
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Таварісч Дегтярёв заливайте свою ложку дьогтю в інше місце.
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Об одной неуслышанной молитве...
"Вот ушел мальчик на войну, которую сейчас называют священной. Ушел на войну со злом, которое называют величайшим. Ушел, чтобы исполнить высшую заповедь любви. Ушел, окруженный горячими молитвами своей православной семьи. Редчайший верующий Алеша Карамазов в своем атеистическом поколении. И в самом деле - кого еще Бог должен был сохранить от смерти, как не его?!

Но Коля остался навеки девятнадцатилетним.

Пожалуйста, помните эту историю, когда услышите хвастунов, уверенных в том, что за их великую веру Бог не попустит им заразиться и заболеть."
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Простой вопрос лично к тебе.

Сколько антисептика разлил и раздал другим ты?
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Видно, что это машина гражданина, а не зубожилого примата эпохабедностипришельца.
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а святая водичка что не помогает? Как же так?
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за "святой водичкой" и "антивирусным ладаном" - это вам в Мацковский Пархат!
они специалисты по такой уйне.
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Мне что УПЦ, что ПЦУ, что МПЦ. Православием не страдаю
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не знаю что такое ватострадалец. ты наверно мира вне православного мракобесия не знаешь-
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Ватний, печерний совковий атеїзм.
Детектед.
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католик я. Православие для меня-связь с московией, А от нее нужно избавляться- А ПЦУ, -это так, полумеры. Именно православие принесло много вреда в истории Украины, т.к за "веру единую" были с московией многие поколения. Отвязаться от православия-порвать наверки с московией.
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Якщо Ви католик, то повинні знати, що Ви, у першу чергу ХРИСТИЯНИН.
Вам це не сказали ?
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А Вы, похоже, единственная на этом форуме, кот. понимает что християнство это не только православие. Для многих спецов здесь- если ты не за ПЦУ-значит ватник. Другого люди не знают и не понимают. ПОхоже здесь идет охота на ватников и кибер борьба сторонников Пе со сторонниками Зе.
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Ви лукавите.
Ви прекрасно розумієте, що тут мова не за «православіє», а про Церкву незалежної України, і церкви філіали московського ФСБ.
Бог Вам суддя.
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здесь речь именно про православие. ни УПЦ ни ПЦУ не явл независимыми. Украинцы в большинстве своем не доросли чтоб видеть себя вне православия в принципе. Мало того, идут в МПЦ. Бог Вам и им судья. посмотрите интервью и делайте выводы. https://www.youtube.com/watch?v=4yQFWOq3pJ8
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почему то "церковь независимой Украины" вы видите исключительно православной. Стыдоба! Не берите на себя слишком много. Православие- общая платформа с московией. И не берите грех на душу.
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Можно подумать что среди католиков не бывает ватников.
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Ты не православием "не страдаешь".
Ты, умением думать "не страдаешь".
Взял бы и почитал, как разные церкви реагируют на пандемию и что советуют своим прихожанам.
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а прихожане сами не понимают что облизывать образа и собираться во врема пандемии нельзя? Ждут пока батяня скажет? Если б ПЦУ не сказало, люди б за святой водичкой давку устролили и на полном серьезе ею же и дезинфизировали б свои дома.-
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Если "святую воду" делать "по правилам", то тоже помогает, в некоторых случаях... Имеется исторический факт: во время "индийского похода" солдаты Македонского страдали от ФРЖ... А причина проста - солдаты пили воду из глиняной, деревянной, кожаной, оловянной и медной посуды, а командиры - с серебряной... Ионы серебра убивали болезнетворные микробы...
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Кстати, именно поэтому "купель" для крещения изготавливается, традиционно, из серебра...
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Ну, нє бояришніком же, как на підарашкє, нє?
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А государство у нас настоящее или фейковое, как и президент?
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основная масса фирменных антисептиков уже традиционно производится в одессе на большой арнаутской.
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Главное 70% этиловый или изопропиловый спирт. А какая марка и отдушка на уничтожение вируса не влияет.
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щас сбу накроет. происхождение "винного духа" будет точно левым. и где лицензия у разливайки?
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сбу погонят кадилом ))) не фиг лезть с церковные дела )))
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Надо изопропиловый вместо этилового спирта. На него алкогольная лицензия не нужна.
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Молодцы, ! Так поступает настоящая церковь ! НАША!
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ПЦУ (в том числе её правопредшественники УПЦ (КП) и УАПЦ), а также УГКЦ выгодно отличаются от УПЦ (ПМ) - они как-то человеколюбивее, что-ли. По крайней мере пытаются это демонстрировать. Даже по содержанию их публичных выступлений, интервью и т.п. это чувствуется. Да и практические дела иногда вижу, хотя в целом весьма скептично настроен к религии как таковой. Но эти (ПЦУ, УГКЦ) либо искренне верят, в то, что говорят и делают, либо хотя бы внешне стараются соответствовать. Быть может, таким образом привлекают клиентуру

А УПЦ (МП) только и запоминается скандалами по поводу нежелания отпевать младенцев, крещённых в других конфессиях (как тот скандал в Запорожье), или воинов АТО. Злые они какие-то всегда, недобрые. Когда в жизни сталкивался, всегда почему-то с какими-то алчными. Не везло, быть может. Но всё-таки, сложно вспомнить их благотворительные инициативы. Может мало гласности в работе, конечно. Но про Мерседесы Павла (настоятеля Киево-Печерской Лавры) помню, про запорожский скандал помню, про отказ отпевать убитых наших воинов хорошо помню, про склады оружия для сепаров в церквях УПЦ (МП) тоже помню, а про больницы для неимущих, обеды для бездомных, сбор пожертвований для раненых на фронте со стороны УПЦ (МП) - не помню. Ну или не знаю, по крайней мере.
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Еще как. Особенно хорошо поучавствовали в предвыборной компании. Закончились выборы, закончились псевдо-переходы в ПЦУ.
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И в это же время московский патриархат ездит по Бердянску со своей святой водой https://www.facebook.com/pro.berdiansk/videos/275216936800617/?__tn__=%2CdkCH-R-R
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Російська церква закликає українців ігнорувати карантин.

Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП (РПЦ), закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу COVID-19: священники просять вірян приходити у храми та причащатися.
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Уязвимым группам населения данный препарат жизненно необходим! Для полной дезинфекции внутренних органов!!! ПЦУ виготовляє антисептики за рецептурою ВООЗ: вже майже 2 тис. флаконів поширили в Києві, Маріуполі, Харкові та Одесі - Цензор.НЕТ 1667
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Если перекись водорода убрать то получится банальный ликер )))))
Не люблю ликер для антисепции желудочно-кишечного тракта...принимаю исключительно виноградный спирт от 42 до 70%
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