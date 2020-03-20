 ПЦУ виготовляє антисептики за рецептурою ВООЗ: вже майже 2 тис. флаконів поширили в Києві, Маріуполі, Харкові та Одесі. ФОТО+РЕЦЕПТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба ПЦУ.

18 березня, в Києві віддали перші 150 антисептиків для найбільш вразливих категорій населення: літніх людей, тих, хто опинився у важкій ситуації або не має поки житла.

На сьогодні майже дві тисячі флаконів поширили в столиці і розіслали у великі міста: Маріуполь, Харкова, Одеси.

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Зазначається, що антисептики виготовляються за рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров'я з таких реагентів: етанолу або ізопропілового спирту, перекису водню і гліцерину.

"Сьогодні ми звертаємося до парафій Православної Церкви України в Києві та благодійним організаціям, які можуть поширювати антисептики. Подавайте заявки на їх виготовлення, які ми за можливості будемо обробляти. Тільки разом, з Божою поміччю ми зможемо подолати загрозу хвороби", - підкреслили в ПЦУ .

Як повідомлялося раніше, ВООЗ поділилася простим рецептом виготовлення антисептика.

Для літра антисептика вам знадобиться:

етиловий спирт 96% - 833 мл

перекис водню 3% - 42 мл

гліцерин 98% - 15 мл

Змішайте інгредієнти, додайте трохи дистильованої або просто кип'яченої води. Кількість води визначте, враховуючи бажану консистенцію.

Отриманий розчин краще розлити в кілька невеликих ємностей, які зручно носити з собою. Герметично закриті пляшки з готовою сумішшю потрібно відкласти на 72 години. За ці три дні бактеріальні спори, які могли бути в посуді або в спирті, загинуть і антисептик буде повноцінно виконувати свою функцію. ВООЗ рекомендує обробляти руки антисептиком не менше 30 секунд. Особливу увагу слід приділяти зоні під нігтями.