 ПЦУ виготовляє антисептики за рецептурою ВООЗ: вже майже 2 тис. флаконів поширили в Києві, Маріуполі, Харкові та Одесі. ФОТО+РЕЦЕПТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба ПЦУ.
18 березня, в Києві віддали перші 150 антисептиків для найбільш вразливих категорій населення: літніх людей, тих, хто опинився у важкій ситуації або не має поки житла.
На сьогодні майже дві тисячі флаконів поширили в столиці і розіслали у великі міста: Маріуполь, Харкова, Одеси.
Зазначається, що антисептики виготовляються за рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров'я з таких реагентів: етанолу або ізопропілового спирту, перекису водню і гліцерину.
"Сьогодні ми звертаємося до парафій Православної Церкви України в Києві та благодійним організаціям, які можуть поширювати антисептики. Подавайте заявки на їх виготовлення, які ми за можливості будемо обробляти. Тільки разом, з Божою поміччю ми зможемо подолати загрозу хвороби", - підкреслили в ПЦУ .
Як повідомлялося раніше, ВООЗ поділилася простим рецептом виготовлення антисептика.
Для літра антисептика вам знадобиться:
етиловий спирт 96% - 833 мл
перекис водню 3% - 42 мл
гліцерин 98% - 15 мл
Змішайте інгредієнти, додайте трохи дистильованої або просто кип'яченої води. Кількість води визначте, враховуючи бажану консистенцію.
Отриманий розчин краще розлити в кілька невеликих ємностей, які зручно носити з собою. Герметично закриті пляшки з готовою сумішшю потрібно відкласти на 72 години. За ці три дні бактеріальні спори, які могли бути в посуді або в спирті, загинуть і антисептик буде повноцінно виконувати свою функцію. ВООЗ рекомендує обробляти руки антисептиком не менше 30 секунд. Особливу увагу слід приділяти зоні під нігтями.
"Вот ушел мальчик на войну, которую сейчас называют священной. Ушел на войну со злом, которое называют величайшим. Ушел, чтобы исполнить высшую заповедь любви. Ушел, окруженный горячими молитвами своей православной семьи. Редчайший верующий Алеша Карамазов в своем атеистическом поколении. И в самом деле - кого еще Бог должен был сохранить от смерти, как не его?!
Но Коля остался навеки девятнадцатилетним.
Пожалуйста, помните эту историю, когда услышите хвастунов, уверенных в том, что за их великую веру Бог не попустит им заразиться и заболеть."
Сколько антисептика разлил и раздал другим ты?
они специалисты по такой уйне.
Детектед.
Вам це не сказали ?
Ви прекрасно розумієте, що тут мова не за «православіє», а про Церкву незалежної України, і церкви філіали московського ФСБ.
Бог Вам суддя.
Ты, умением думать "не страдаешь".
Взял бы и почитал, как разные церкви реагируют на пандемию и что советуют своим прихожанам.
А УПЦ (МП) только и запоминается скандалами по поводу нежелания отпевать младенцев, крещённых в других конфессиях (как тот скандал в Запорожье), или воинов АТО. Злые они какие-то всегда, недобрые. Когда в жизни сталкивался, всегда почему-то с какими-то алчными. Не везло, быть может. Но всё-таки, сложно вспомнить их благотворительные инициативы. Может мало гласности в работе, конечно. Но про Мерседесы Павла (настоятеля Киево-Печерской Лавры) помню, про запорожский скандал помню, про отказ отпевать убитых наших воинов хорошо помню, про склады оружия для сепаров в церквях УПЦ (МП) тоже помню, а про больницы для неимущих, обеды для бездомных, сбор пожертвований для раненых на фронте со стороны УПЦ (МП) - не помню. Ну или не знаю, по крайней мере.
Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП (РПЦ), закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу COVID-19: священники просять вірян приходити у храми та причащатися.
Не люблю ликер для антисепции желудочно-кишечного тракта...принимаю исключительно виноградный спирт от 42 до 70%