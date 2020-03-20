 Апарати ШВЛ, передані Фондом Порошенка, почали працювати в Київській міській лікарні швидкої допомоги. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Зважаючи на ту ситуацію, яка виникла в Україні і по всьому світу із поширенням коронавірусу, до нас звернувся головний лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги з проханням відновити ті апарати штучної вентиляції легень, які у них були, але вони не працювали", – розповіла Марина Порошенко.

"Розуміючи ситуацію, ми не могли відмовити, і Фонд Порошенка оплатив відновлення десятьох апаратів штучної вентиляції легень. Сьогодні два апарати вже відновлені, ми їх бачили у відділені інтенсивної терапії", – зазначила дружина п’ятого Президента України.

За її словами, решта вісім апаратів будуть відновлені і передані у відділення вже найближчим часом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лікарні зобов'яжуть перенести планові операції, щоб були готові до напливу пацієнтів через COVID-19, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Марина Порошенко пояснила, що особливість коронавірусу COVID-19 у тому, що він дуже швидко вражає легені, людина отримує легеневу недостатність. І без того, щоб підключити її до апарату штучної вентиляції легень, допомогти такому пацієнту неможливо.

"Розуміючи таку ситуацію і виклики, які зараз стоять і перед суспільством, і перед країною, ми маємо об’єднати всі свої зусилля – і свідомі громадяни, і професійні лікарі, і відповідальний бізнес, благодійні фонди – для того, щоб всім разом вирішити ситуацію, яка зараз склалася у світі і в Україні", – підкреслила вона.

В свою чергу, директор комунального підприємства "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Олександр Ткаченко подякував Фонду Порошенка за своєчасно надану лікарні допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ в Київській лікарні швидкої допомоги.

Також читайте: Ситуація в країні вимагає мобілізації всіх ресурсів, щоб виправити помилки влади і захистити життя і здоров'я людей, - Порошенко







