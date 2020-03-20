 Апарати ШВЛ, передані Фондом Порошенка, почали працювати в Київській міській лікарні швидкої допомоги. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Зважаючи на ту ситуацію, яка виникла в Україні і по всьому світу із поширенням коронавірусу, до нас звернувся головний лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги з проханням відновити ті апарати штучної вентиляції легень, які у них були, але вони не працювали", – розповіла Марина Порошенко.
"Розуміючи ситуацію, ми не могли відмовити, і Фонд Порошенка оплатив відновлення десятьох апаратів штучної вентиляції легень. Сьогодні два апарати вже відновлені, ми їх бачили у відділені інтенсивної терапії", – зазначила дружина п’ятого Президента України.
За її словами, решта вісім апаратів будуть відновлені і передані у відділення вже найближчим часом.
Марина Порошенко пояснила, що особливість коронавірусу COVID-19 у тому, що він дуже швидко вражає легені, людина отримує легеневу недостатність. І без того, щоб підключити її до апарату штучної вентиляції легень, допомогти такому пацієнту неможливо.
"Розуміючи таку ситуацію і виклики, які зараз стоять і перед суспільством, і перед країною, ми маємо об’єднати всі свої зусилля – і свідомі громадяни, і професійні лікарі, і відповідальний бізнес, благодійні фонди – для того, щоб всім разом вирішити ситуацію, яка зараз склалася у світі і в Україні", – підкреслила вона.
В свою чергу, директор комунального підприємства "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Олександр Ткаченко подякував Фонду Порошенка за своєчасно надану лікарні допомогу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ в Київській лікарні швидкої допомоги.
Дорогі українці!
Нині той момент, коли на тлі нових викликів українська нація має показати себе як єдина родина, в якій один за всіх, і всі за одного. Здолати лихо можемо тільки усі разом.
Українська опозиція, уособлена командою «Європейської Солідарності», підставила плече владі, на якій зараз лежить найбільша частка відповідальності у боротьбі з коронавірусом. Ми ініціювали позачергове засідання Верховної Ради. Підтримали ініціативи Уряду щодо боротьби з коронавірусом. Партійні структури «Європейської Солідарності» почали волонтерську діяльність - доставку продуктів та ліків літнім людям, яким особливо небезпечно виходити з дому. Мій благодійний фонд змінив пріоритети і закуповує медичне обладнання та медикаменти, засоби захисту.
Прошу усіх дуже відповідально ставитися до свого здоров'я і до здоров'я рідних і близьких, батьків чи дітей.
Я не медик. Тим більше не знахар. У мене нема чудодійних рецептів. Тож не збираюся підміняти собою головного санітарного лікаря. Тим більше, що він, по правді кажучи, один із небагатьох у цій владі, кого можна назвати професійним.
Лікарі сьогодні - такі ж наші захисники, як і армія. І ми в них так само віримо, як в солдат. Але не всі наші проблеми по силах медикам.
Хотів би поговорити про економіку. Ще до коронавірусу її вразила бацила дилетантизму та некомпетентності. За неповний рік слуги розтринькали усе, що народ вистраждав і заробив за п'ять років, - потом і кров'ю долаючи економічні наслідки російської агресії. Ще до коронавірусу пішла в глибоке піке промисловість. Ще до коронавірусу після 49 місяців безперервного зростання покотився донизу ВВП. Ще до коронавірусу посипався бюджет. Ще до коронавірусу не змогли вчасно провести індексацію пенсій українським пенсіонерам. А тепер на всі ці внутрішні «здобутки» нових облич накладається вплив світової рецесії.
Діяти треба негайно. Стратегічні рішення очевидні.
Україні життєво важливо негайно відновити співпрацю з МВФ. Ця фінансово-киснева подушка дасть запас міцності. Фонд не висуває нині жодних обтяжливих умов для українців. Головна вимога Фонду стосується лише двох людей: особисто Президента і його давнього бізнес-партнера та покровителя. Ще восени минулого року Україна могла б отримати підтримку і не допустити падіння економіки… Якби влада прийняла закон, що гарантував неповернення Приватбанку його колишнім власникам. Який сенс Фонду давати Україні гроші, які тут же осядуть в кишені колишнього акціонера Привату? Проект погодили з Фондом. Потім вирішили надурити наших міжнародних партнерів і крадькома внесли неприйнятні правки. Про це мені під час зустрічі в Брюсселі розповідала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.
Настав, панове слуги, момент обирати між інтересами народу та мрією Коломойського про банк собі - і дефолт Україні. Уряд має негайно подати відповідний законопроект - і щоб без жодних наперстків. А Верховна Рада - на початку тижня провести позачергове засідання. Це не порада. Це - вимога. «Європейська Солідарність» обов'язково підтримає прийняття цього закону.
Відновлення співпраці з МВФ відкриє шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, кредиту від Світового банку - ключового нашого партнера. За попередньою інформацією, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, інші міжнародні фінансові інституції готові до виділення додаткових коштів для України. Та й програму з МВФ можна збільшити ще на 1,5-2 мільярди доларів, які як повітря потрібні Україні.
Для підтримки фінансової стабільності важливо зберегти незалежність Нацбанку. Курсова політика має бути прогнозованою та збалансованою. Золото-валютні резерви, які накопчені за попередні роки, дозволяють не допустити стрімкого обвалу гривні і дають можливість стримувати інфляцію.
Слід визначити кілька галузей, в яких задіяний найдовший ланцюжок українського виробництва, які гарантують найбільшу кількість робочих місць - і знайти способи їхньої підтримки. Пропозиції у нас є і готові.
Уряд має стимулювати експорт і робочі місця на підприємствах, які його виробляють. Але ще до коронавірусу і вперше з 2015 року, на жаль, відновилися затримки із відшкодуванням підприємствам ПДВ. Вони вимивають оборотні кошти підприємств, що лише поглиблює падіння економіки. Цю практику слід придушити в зародку.
Для стимулювання внутрішнього виробництва і збереження робочих місць нам цілком по силах зберегти інфраструктурні проекти, такі як дорожнє будівництво чи оновлення рухомого складу вітчизняними вагонами.
Державне оборонне замовлення, на жаль, так і не схвалене станом на сьогодні. І ми вимагаємо затвердити якнайшвидше, бо воно забезпечить робочими місцями оборонку і зміцнить обороноздатність держави.
Слушною є пропозиція про зміни у порядку системи державних закупівель через «Прозоро», щоб надати певні преференції вітчизняним виробникам.
Треба захистити бізнес від згубних податкових новацій влади, подібних тим, що монобільшість наштампувала минулого року. Натомість пропонуємо повернутися до ідеї податку на виведений капітал, який має стати потужним стимулом для інвестицій у виробництво та створення нових робочих місць.
Водночас застерігаємо від популістських ідей, які лише ********** фінансову нестабільність і кризові явища. Лише відповідальними рішеннями утримаємо економіку на плаву. Лише так можна розраховувати на реалізацію ключових соціальних програм. І добре, що Уряд почув нашу вимогу про індексацію пенсій, яку обіцяє таки запустити з травня. Ловлю на слові.
І останнє. «Європейська Солідарність» за мораторій на внутрішньополітичну боротьбу. За те, щоби політики всі свої битви відклали на потім, коли здолаємо вірус. Але є зустрічна вимога до влади - утримуватися від ухвалення сумнівних рішень, які викликають поляризацію та напругу у суспільстві, розколюють його. На кшталт ідеї підживити дніпровською водою російські військові бази в Криму. Або протоколу про легітимізацію російської окупаційної влади на Донбасі, остаточне підписання якого намічене на 25 березня.Чи не з цим наміром пов'язаний той поспіх, з яким влада планує надзвичайний стан, та ще й з порушенням конституційної процедури його запровадження?
Надзвичайний стан - це комендантська година, цензура, продовольчі картки - навряд чи вже зупинить вірус. А от економіку - покладе остаточно, доведе до стану клінічної смерті. І у нас врешті-решт забракне ресурсів на боротьбу з корона- та іншими вірусами, на зарплати, пенсії тощо.
А влади у цього Президента і так вдосталь - набагато більше, ніж у будь-кого з попередників.
Дорогі українці!
У 2014-15 роках ми були не в кращій, а ще в складнішій ситуації. Але вистояли і стали сильнішими. І це той шлях, яким треба йти сьогодні.
Сподіваюся, влада почує наші пропозиції.
Вірю в те, що ми разом поборемо і вірус, і кризу.
Впевнений, що переможемо!
Слава Україні!