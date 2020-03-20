 Поліція оштрафувала жінку за торгівлю захисними масками на вулиці в Тернополі. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.
Зазначається, що вчора під час перевірки дотримання карантинних заходів дільничні офіцери міської поліції виявили жінку, яка біля супермаркету продавала захисні маски.
За одну вона просила 90 грн. 26-річна жінка пояснила, що маски їй надав для продажу чоловік, з яким вона познайомилася в соцмережі Facebook. За 5 годин роботи їй пообіцяли заплатити 250 грн. У неї вилучили 36 засобів індивідуального захисту.
Щодо жінки поліцейські склали протокол за частиною 2 статті 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення (торгівля з рук у невстановлених місцях).
******.
...Медицинские маски и повязки в Украине. Сравнить цены, купить промышленные товары на маркетплейсе Prom.ua...
"Немає масок, Радуцький вивіз всі маски, дайте маску, не можу знайти маску"
https://twitter.com/i/status/1240646132675608578
уроды.
как тетку на подбарыге заарестовать - 20 капов на одну барыжанку..
......Маска защитная тканевая многоразовая черная белая розовая с принтом не медицинская, цена 160 грн., купить в Одессе - Prom.ua (ID#1145632062)
Так і та жінка може копів нах послати ..!..А ну так. порушення правил торгівлі можуть впаяти .
масок, то можно было бы одеть всех, поможет или нет то одно, а распространение
было бы сильно замедлено
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10910072-v-fevrale-iz-ukrainy-nesmotrya-na-epidemiyu-vyvezli-bolee-500-tonn-masok-lucenko.html
масок в аптеках нет - давайте эти изымем и родным раздадим. Профит.
Дорого? Не покупайте!