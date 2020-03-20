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 Поліція оштрафувала жінку за торгівлю захисними масками на вулиці в Тернополі. ВІДЕО+ФОТО

Поліцейські склали адміністративний протокол на місцеву жительку, яка продавала захисні маски на вулиці в Тернополі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

Зазначається, що вчора під час перевірки дотримання карантинних заходів дільничні офіцери міської поліції виявили жінку, яка біля супермаркету продавала захисні маски.

Поліція оштрафувала жінку за торгівлю захисними масками на вулиці в Тернополі 01

За одну вона просила 90 грн. 26-річна жінка пояснила, що маски їй надав для продажу чоловік, з яким вона познайомилася в соцмережі Facebook. За 5 годин роботи їй пообіцяли заплатити 250 грн. У неї вилучили 36 засобів індивідуального захисту.

Поліція оштрафувала жінку за торгівлю захисними масками на вулиці в Тернополі 02

Щодо жінки поліцейські склали протокол за частиною 2 статті 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення (торгівля з рук у невстановлених місцях).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182992
 
   
 Топ коментарі
 
Ну тож не Радуцький торгує.
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а кто арестует радуцкого . вывезшего десятки тонн масок в Китай?
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ну он же на улице не торговал Полиция оштрафовала женщину за торговлю защитными масками на улице в Тернополе - Цензор.НЕТ 5478
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Тю маски с алика а что коммерция запрещена Полиция оштрафовала женщину за торговлю защитными масками на улице в Тернополе - Цензор.НЕТ 9012 совсем у аваковских с мозгами туго тоху не докормили Полиция оштрафовала женщину за торговлю защитными масками на улице в Тернополе - Цензор.НЕТ 4970
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пипец, по всей стране послабления по налогом - а эту бабу которая хотела заработать сраные 250 грн и продать всем маски, которые государство не в состоянии организовать - оштрафовали.
******.
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Задача зежытов обнулить украинцев, украинцам это не доходит
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Нарушение правил торговли, а не запрет.
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а кто арестует радуцкого . вывезшего десятки тонн масок в Китай?
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Тим часом:
"Немає масок, Радуцький вивіз всі маски, дайте маску, не можу знайти маску"
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Маски, маски як панацея. До сраки ті маски.
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медаль радуцкому, шо избавил мудрый нарид от ненужного хламья! да, зебил?
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Медик из Киево-Святошинской больницы пожаловалась, что их просят самим шить маски.



https://twitter.com/i/status/1240646132675608578

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то есть шить можно. А продавать - нельзя, государство не досчитается 50 копеек в бюджет.
уроды.
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"Мудрий нарід" гребе гроші, де тільки можна. Гидко дивитись на всю цю мерзоту - Радуцьких, перевізників- спекулянтів, продавців масок... Щоб ви вдавились, падлюки, своїми грошима.
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толи дело **** радуцкий, который честно помог китайцам в борьбе с вирусом - отправив ускоглазым весь государственный запас масок
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Сьогодні в деких тролейбусах Рівного (не у всіх) кондуктори попонували маски безкоштовно..Був двічі свідком
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Тю, так это маски типа от грязного воздуха - азиаты поголовно много лет носят. От вируса не защищают. Это чисто чтоб выхлопными газами не сильно душать. Но красивые, модные - молодёжи нравятся. Но толку от них - ноль.
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ой, зато бумажные медицинские защищают просто капец.
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Не защищают, но смысл тогда переплачивать? За красоту?
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как маски тырят сотнями тысяч штук - полиции дела нет...
как тетку на подбарыге заарестовать - 20 капов на одну барыжанку..
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Обратите внимание -НЕ МЕДИЦИНСКАЯ! Чисто для фильтрации грязного воздуха. Но нарид активно гребет, ибо красиво.
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А я до чого .
Так і та жінка може копів нах послати ..!..А ну так. порушення правил торгівлі можуть впаяти .
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Так её и впаяли незаконную торговлю с рук. ты внимательно читал?
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Люди, если нужны нормальные маски, то обязательно покупайте как у копов на фотке - стандарта FFP-3. Респираторные. Именно ФФП-3! Они не пропускают вирус и их использует при работе с вирусами и токсичными материалами. Остальное - шляпа. FFP-1, FFP-2 пропускают вирусы. Они больше от крупной пыли.
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вирус не пропускает противогаз, но его тоже придётся снять
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глупій ті пингвин ))) у копов FFP-2, у них клапан желтый . а FFP-3 идет с красным клапаном))) специалист
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Спасибо, что обратил на этот нюанс внимание, но бывают ФФП-3 и с белым клапаном. Но твое замечание важно, хотя мог бы обойтись и без оскорблений. Или если украинец украинца не оскорбит, то день прошел зря?
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если бы зеленский с радуцким не продали , как говорят, 900 тонн
масок, то можно было бы одеть всех, поможет или нет то одно, а распространение
было бы сильно замедлено
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милиция решила поживиться, но маски оказались карнавальными
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Чем поживиться? ей впаяли штраф зав незаконную торговлю. Поживился Радуцкий на миллионы, за которого ты голосовало.
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Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн медицинских масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Соответствующее заявление он сделал в Facebook, подкрепив его снимком монитора с определенными данными - очевидно касательно экспорта этих изделий. На них можно видеть ряд экспортеров. «Я бы рекомендовал Правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Ясно, что ООО «Мамона Трейд» вывезет все, что хочет. Но все умные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия. У нас же за последние три месяца экспорт этой продукции составил 983,5 тонн!», - заявил политик.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10910072-v-fevrale-iz-ukrainy-nesmotrya-na-epidemiyu-vyvezli-bolee-500-tonn-masok-lucenko.html
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от ********.
масок в аптеках нет - давайте эти изымем и родным раздадим. Профит.
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В киевских есть и часто, но по 20 грн. И даже респираторы по 100 грн.
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Всякая мелочь мешает барыгам! В тюрьму за такое надо.
Дорого? Не покупайте!
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