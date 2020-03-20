 "Дачі вже горять! Воно до нас підходить, бл#дь! Твою дивізію нафіг!" - у Херсоні на лівому березі Дніпра горять плавні. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на херсонське видання 0552.ua, пожежу видно у всіх частинах міста: з набережної парку Слави, Житлового селища і навіть мікрорайону Шуменський. Вітер несе дим в сторону Херсонського торгового морського порту.

Херсонські плавні - це територія національного парку "Нижньодніпровський". Пожежа тривала вночі і підібралася до дачних ділянок.

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