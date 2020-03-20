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Все про:пожежа (2053) Херсон (311) Херсонщина (511)

 "Дачі вже горять! Воно до нас підходить, бл#дь! Твою дивізію нафіг!" - у Херсоні на лівому березі Дніпра горять плавні. ВIДЕО

У Херсоні на лівому березі Дніпра горять плавні. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на херсонське видання 0552.ua, пожежу видно у всіх частинах міста: з набережної парку Слави, Житлового селища і навіть мікрорайону Шуменський. Вітер несе дим в сторону Херсонського торгового морського порту.

Дачі вже горять! Воно до нас підходить, бл#дь! Твою дивізію нафіг! - у Херсоні на лівому березі Дніпра горять плавні 01

Херсонські плавні - це територія національного парку "Нижньодніпровський". Пожежа тривала вночі і підібралася до дачних ділянок.

Також читайте: За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло понад 30 людей, на водних об'єктах - 12, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182987
 
 
 Топ коментарі
 
Надо было в детстве читать Фенимора Купера "Прерия". Там хорошо описано, как пускать встречный пожар.
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ты серьёзно думаешь, что кто-то эту простыню читать будет?
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Это всё фигня. Главное, чтобы в автобус десятый не садился! "Дачи уже горят! Оно к нам подходит, бл#дь! Твою дивизию нафиг!" - в Херсоне на левом берегу Днепра горят плавни - Цензор.НЕТ 9783
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Это всё фигня. Главное, чтобы в автобус десятый не садился!
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Президент, Уряд, Парламент мають ВРЕШТІ мобілізувати всі фінансові, матеріальні і енергетичні, інтелектуальні ресурси на порятунок населення!
Ще раз наголошую і закликаю...
На період подолання пандемії НЕОБХІДНО:
-ввести обов'язковість карантину для 100% всіх, хто в'їжджає в Україну із-за кордону ( і це слід було здійснити ще в січні)...
- відійти від РИНКОВИХ методів управління економікою і "заморозити" ціни на всі товари та послуги! Курс валюти адміністративно встановити та тримати на одному рівні, не допускаючи її коливань!
- банківські збереження громадян заморозити і віддавати щомісячно заощадження розмірами - не більшими 3-х мінімальних зарплат.
- Кримінально переслідувати тих працівників (керівників) банків, які порушать в ту, чи іншу сторону цю вимогу. Звільняти з роботи моментально таких працівників,(керівників), при першому факті порушень. Надлишково видані кошти "своїм людям" ( як і суми недоданих) вважати особистим боргом таких працівників перед державою саме того керівника, який віддав таке розпорядження, чи працівника, який здійснив цю операцію. Ці дії мають підпадати під конфіскацію майна винних! самочинно! (інформація про ці "штучки" вже "гуляє" , конкретно - про ОЩАДБАНК)
-Сплату іпотеки або тимчасово зупинити (без нарахування пені), або дозволити лише безготівково.
-Пролонгувати автоматично абсолютно всі депозитні договори громадян і бізнесу безстроково - а саме - до повного завершення пандемії і ліквідації її наслідків.
-різко зменшити фінансування всіх статей бюджету, не пов'язаних з боротьбою з ворогом і пандемією
-заборонити репатріацію прибутків в офшори, любий витік валюти за кордон, окрім як платежі за критичний імпорт - за озброєння , медпрепарати, медобладнання і енергоресурси.
- заборонити любі транзакції через офшори, а саму торгівлю через інших (не офшорних) посередників звести до мінімуму. Домовитися з іноземними кредиторами про "заморожування" виплат боргів держави за іноземними запозиченнями на період пандемії...
- заборонити нарахування та виплати зарплат у всіх формах власності .... всім ( окрім працюючих в іноземних фірмах, та тих хто зарплату отримує із-за кордону) вище розміру двох мінімумів, всім категоріям працюючих , управлінців, політиків..., окрім тієї частини медперсоналу, яка задіяна в боротьбі з пандемією та бійцям ЗСУ, що знаходяться на фронті... , інакше слід вважати це мародерством під час лиха ( наприклад, Разумков за лютий отримав з/п в 92 тис.грн. не кажучи про мільйони коболєвих-вітренків і керівників Укрпошти...)
- заборонити нарахування та виплати пенсій ВСІМ категоріям пенсіонерів вище розміру двох мінімальних з/п. (І це пропоную я, "урізання" розміру пенсії якому підпаде під цю ж вимогу)
-заборонити нарахування та виплату дивідендів, процентів, роялті всім, в кого вони вищі 2-х мінімальних зарплат...
-Всім пенсіонерам з рівнем пенсії нижче прожиткового рівня щомісяця виплачувати допомогу - добавку розміром в 1-у мінімальну зарплату в сім'ях яких немає збережень в банках......Виплатити допомогу розміром в 1-у мінімальну зарплату всім безробіитним, які не досягли пенсійного віку, в сім'ях яких немає збережень в банках......
- на період подолання пандемії ввести смертну кару за мародерство, згвалтування, крадіжки, рекет, викрадання та торгівлю людьми і їх органами, закупівлю товарів та послуг за завищеними цінами для потреб оборони та охорони здоров'я, за зраду батьківщині, за сепаратизм, за вивіз за кордон індивідуальних та колективних засобів медичного захисту, оголюючи внутрішній ринок
-відмінити статтю ККУ про покарання за "перевищення необхідної самооборони" всім, окрім правоохоронців при виконанні службових обов'язків....
Про всі інші необхідні заходи, в т.ч. в інших сферах взаємин, я вже неодноразово писав,... та й не ставлю собі за мету в цьому дописі... Бо як досвід показує- нинішня влада глуха до думок пересічних...
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ты серьёзно думаешь, что кто-то эту простыню читать будет?
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Надо было в детстве читать Фенимора Купера "Прерия". Там хорошо описано, как пускать встречный пожар.
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тотальный занэпад освіти і самоосвіти (((
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Треба у дітей просто забрати сірники, бо на карантині їм нічим зайнятись.
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Зараз куча піроманів палить сміття. Це просто жах. Астматикам та людям з хворобами серця це капець. Плюс вітер розносить палаючі тріски і підпалює все, що горить. Ну і парникові гази та забруднення твердими часткми, токсичними продуктами, радіоїзотопами...
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Бо аваковські орли нічого не роблять з тими паліями. Потрібно кількадесят штрафів і декілька кримінальних справ з висвітлення у пресі. І тут, до речі все законно було б, на відміну від справи Шеремета.
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ми в дитинстві теж хотіли запалити плави всю пачку сірників спалили - не вдалось. щоб пітпалити очерет потрібно підпалити десь не менше трьох квадратних метрів одночасно. Тут бензин потрібен.
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Каждый год там такое +/- По всему городу пепел потом летает.
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ничего страшного. каждый год горят плавни за Днепром, там место в пойме днепра и конки заболоченное и каждый год заливается водой. Основная растительность камыш. Вот он сухой и выгорает.
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Плавні палять мажори-мисливці та пофіг, що там гинуть тисячами тварини та птахи, ще в гніздах чи норках. Це відбувається кожен рік...
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Дачі - фігня. А плавні за своїм екологічним значенням в десятки разів важливіші за ліси.
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Надо просто перестать лепить "дачи" - отрыжку совдепии.
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..палии блинн, после 6 стакана...или спецом кто ...
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