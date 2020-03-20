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 Політика України, Фоторепортаж
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 Поліція склала 405 адмінпротоколів та відкрила 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину. ІНФОГРАФІКА

Правоохоронці склали 405 адміністративних протоколів і почали 6 кримінальних проваджень за фактом недотримання правил карантину, найбільше порушень виявлено в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

"Правоохоронці продовжують заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки. У результаті поліцейські склали 405 адміністративних протоколів за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

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Поліція склала 405 адмінпротоколів та відкрила 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину 01

Зазначається, що найбільше порушень виявлено на Дніпропетровщині. Зокрема поліцейські склали 75 адмінпротоколів.

Також порушення виявлені у Києві (31), Київській (32), Донецькій (62), Запорізькій (25), Херсонській (21), Сумській (20), Волинській (16), Вінницькій (14), Львівській (12), а також у Миколаївській (11), Кіровоградській (9), Харківській (5) та Закарпатській (3) областях.

Крім того, по 18 адмінпротоколів складено у Чернівецькій та Черкаській областях. По 7 – у Рівненській та Чернігівській. Ще по 4 протоколи - в Івано-Франківській, Полтавській та Одеській областях. У Тернопільській та Житомирській областях виявлено по 2 порушення. У Хмельницькій складено 1 протокол.

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"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 6 фактів за ст. 325 КК України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Зокрема, у Харківській (3 факти), по 1 – у Волинській, Сумській та Дніпропетровській областях", - додали в Нацполіції.

На цей момент до несення служби залучено понад 14 тис. поліцейських і 2,1 тис. військовослужбовців Національної гвардії України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182951
 
 
 Топ коментарі
 
а скока под етот шумок в карманы натолкала Полиция составила 405 админпротоколов и открыла 6 уголовных производств за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 4786
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вот и пригодились рюкзаки авакова
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Підказую Авакову, що весь комунальний транспорт переповнений та пасажири без масок.
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а скока под етот шумок в карманы натолкала Полиция составила 405 админпротоколов и открыла 6 уголовных производств за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 4786
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богатийє тоже плачут - практично всі хворі - це туристи, а це развлєчєнійє нє дєшовойє
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Коронавирус или политика. Зачем президент и правительство хотят вводить чрезвычайное положение ... может ввести военное положение,ведь страна шестой год воюет с Россией, а для МВФ претворяется что воюет
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Підказую Авакову, що весь комунальний транспорт переповнений та пасажири без масок.
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глас вопіющєго в пустинє - завжди уявляв алкоголіка, шо волав п'яних пісень
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в новосаджарах пропіарились, а остальних прибульців просто розпустили по всіх усюдах осємєнять Україну тим уханьським вірусом
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Потрібно запустити метро, але на вході поставити багато контролерів температури і загального вигляду , що будуть пропускати людей (відбраковувати по "соловїним" очам, що слезяться і не брати хабар)))).
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Гром прогремел, золяция идёть.
Губернский розыск рассылаеть телеграммы,
Что вся округа переполнута з ворами,
Шо наступив криктический момент -
И заедаеть, и заедаеть темный елемент.
------------
Не тот расклад - начальники грустять, -
Во всех притонах пьют не вины, а отравы,
Во всем у городе - убивства и облавы, -
Они приказ дають - идти ва-банк
И применить, и применить запасный вариянт!
-----------------
Вот мент идёть, идёть в обход.
Губернский розыск рассылаеть телеграммы,
Шо вся округа переполнута с ворами,
И шо настал криктический момент
И заедаеть, и заедаеть темный елемент.
------------
А им в ответ дают такой совет:
Имейте каплю уваженья к этой драме,
Четыре сбоку - ваших нет, не спорьте з намы!
Пусть мент идёть, идёть себе в обход, -
Расклад не тот, расклад не тот - и нумер не пройдет!
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ну я не вникал в такие подробности...
и вообще вроде ето не самый лучший вариант ето одесского шедевра...
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от интересно, хоть хто понял с какой киношки вырезка и шо там Высоцкий?
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За двое суток 6 уголовных дел по карантину, а сколько уголовных дел по коррупции за 6 лет Аваков?
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с нашими баранами нужно только посадками)) наш лохторат четко знает свои права а обязанности не помнят. вот почему как только наши попадают в европу то сразу становятся законопослушными? да потому что там наказание будет быстрым и беспощадным, и они это прекрасно знают
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Обязанности эти ввели пару дней назад.
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то есть их можно не выполнять? вот тысячу доплаты к пенсии поняли сразу, а то что нельзя более 10 ездить то за 2 дня не дошло?))) не пытайся себя оправдать, по детский как то
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Хороший пунктик придумали, выгоднее и удобнее чем бухих водил ловить.

Это да, это умеете.
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бухих ловят каждый день, только вот наказание слабое. штраф нужен от миллиона а не 10-30 тыщ
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да я уже понял, сталина тебе нехватает
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вижу, что по сталину возражений нет, а по ремню видно, что школота не на уроках
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если честно то сталина нам нужно, но только на полгода, что бы таких как ты научить работать а не требовать все от всех))
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По суду любой нормальный адвокат эти дела развалит на раз два
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да все норм надо чтоб все водители не вышли на маршруты (2 дней в карантине посидели) тогда правительство подумало бы как обеспечить людей транспортом
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Эта полиция-гвардия почему на себя админ.протоколы не составляет по невыполнению карантина,бо потом придется уголовные дела заводить.
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