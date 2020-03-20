 Сьогодні військовий вантажний літак вилітає в Китай за тестами на COVID-19, масками і медобладнанням, - "слуга народу" Мотовиловець. ФОТО

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець на своїй сторінці в Facebook, , передає Цензор.НЕТ.
"Військовий вантажний літак ІЛ 76 незабаром злітає з аеропорту Бориспіль у Гуанчжоу, в Китай. Об 11.00 у суботу борт прийме медичний вантаж: лабораторні та експрес тести на коронавірус, медичні маски, апарати вентиляції легенів та багато іншого. Я маю честь супроводжувати цей політ, щоб оформити документи та вантаж", - написав він.
Разом з тим, він висловив подяку за величезну роботу, яка зробила можливою цю передачу цінного вантажу України, представникам бізнес-спільноти, Офісу Президента і всім міністерствам, які брали участь в організації.
"Це лише перший політ, наступного тижня буде ще один. Все буде добре. Бережіть себе", - резюмував Мотовиловець.
Зеленая мразь - мародеры.
Итого - мы заплатим за маски, мы оплатим прибыль радуцкого, мы оплатим прибыль китайцев.
Зеленые - мрази.
1. Мы платим за маски
2. Оплачиваем прибыль радуцкого
3. Оплачиваем прибыль китайцев.
Украинцы лохи, а зеленые в золоте.
А китайцы красавы, сейчас всему миру начнут тааак помогать, что к концу года и не заметят те провалы в экономике которые им так усердно рисуют все сми.
Какой-то зебанутый трюк получается..
Хотя, кто их этих клоунов поймёт ?!
На тех масках которые привезут будет написано "Made in Ukraine"?
Есть предложение : отрубить жиду радуцкому руки и ноги, пусть его семья содержит. Кстати, помнится один ушлепок интересовался у Пороха, почему его люди с руками, мол почему не отрубаны....так вот я и спрашиваю у этого жиденка- почему у жида радуцкого до сих пор не отрубаны руки? Почему у всего состава кабмина не отрубаны руки за "успешную деятельность" на бюлаго Украины и почему ермак все еще с двумя руками? Пейсатое отродье, отвечай!!!
На канале много видео из реальной жизни во время Коронавируса в Пекине. Данные обновляются почти каждый день!
да, декомузаторы?
шо-нить против, можешь сказать?