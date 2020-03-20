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 Сьогодні військовий вантажний літак вилітає в Китай за тестами на COVID-19, масками і медобладнанням, - "слуга народу" Мотовиловець. ФОТО

Військовий вантажний літак Іл-76 вилітає в Китай за медичним вантажем, необхідне для боротьби з COVID-19.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець на своїй сторінці в Facebook, , передає Цензор.НЕТ.

"Військовий вантажний літак ІЛ 76 незабаром злітає з аеропорту Бориспіль у Гуанчжоу, в Китай. Об 11.00 у суботу борт прийме медичний вантаж: лабораторні та експрес тести на коронавірус, медичні маски, апарати вентиляції легенів та багато іншого. Я маю честь супроводжувати цей політ, щоб оформити документи та вантаж", - написав він.

Сьогодні військовий вантажний літак вилітає в Китай за тестами на COVID-19, масками і медобладнанням, - слуга народу Мотовиловець 01

Разом з тим, він висловив подяку за величезну роботу, яка зробила можливою цю передачу цінного вантажу України, представникам бізнес-спільноти, Офісу Президента і всім міністерствам, які брали участь в організації.

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Сьогодні військовий вантажний літак вилітає в Китай за тестами на COVID-19, масками і медобладнанням, - слуга народу Мотовиловець 02
Фото: Мотовиловець/Facebook

"Це лише перший політ, наступного тижня буде ще один. Все буде добре. Бережіть себе", - резюмував Мотовиловець.

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Сьогодні військовий вантажний літак вилітає в Китай за тестами на COVID-19, масками і медобладнанням, - слуга народу Мотовиловець 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182947
 
 
 Топ коментарі
 
Я конечно таки извиняюсь но имею спросить, это украинские маски китайцы возвращают? ну, те, шо ЗЕлёная власть в Китай продала немного раньше. Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - "слуга народа" Мотовиловец - Цензор.НЕТ 2576
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Раньше эти же маски радуцкий вывел из госрезерва, и продал в Китай - получил отличный навар. Теперь государствог их купит обратно, по новой цене. За наши с вами деньги. И продадут нам - снова получат навар.

Итого - мы заплатим за маски, мы оплатим прибыль радуцкого, мы оплатим прибыль китайцев.

Зеленые - мрази.
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Перед этим свита продала маски... Где криминальное дело?!
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Коронавирусу уже больше 2х месяцев. ПОЧЕМУ МАЛОРОСЫ НЕ ЗАКУПИЛИ МАСОК, ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМОВ, АППАРАТОВ ИВЛ, А НАОБОРОТ ТОЛЬКО ПРОДАВАЛИ МАСКИ ИТД В КИТАЙ И ЕВРОПУ? Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - "слуга народа" Мотовиловец - Цензор.НЕТ 9685
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Все очень просто: купил из госрезерва за бесценок, продал в китай - получил навар. Обратно купил в китае за государственные, т.е. наши с вами деньги, и продал нам же - получил навар.

Зеленая мразь - мародеры.
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Наши масочки обратно привезут, ураааа)))
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потому что это в торговле кошерно, даже когда на улицах будут валяться трупы маски будут по 150 грн и тесты по 10000 грн.
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Раньше эти же маски радуцкий вывел из госрезерва, и продал в Китай - получил отличный навар. Теперь государствог их купит обратно, по новой цене. За наши с вами деньги. И продадут нам - снова получат навар.

Итого - мы заплатим за маски, мы оплатим прибыль радуцкого, мы оплатим прибыль китайцев.

Зеленые - мрази.
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Не факт що на цей раз продадуть нам. Нам не вигідно - на нас багато не заробиш коли інші пропонують "кеш" чемоданами!!!
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Маленькая поправочка: зеленые жиды мрази!
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Так,ми ,порохоботи,з.******** це вже другий рік доказуємо,що це лайно,а вони - мед,мед,от і іжте,не обляпуйтесь.
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Раньше выгребали маски со складов и продавали в Китай в три дорого, теперь закупят в пять раз дороже переплатив, но с бюджета. Ну и нам как потребителям продадут в 10 раз дороже.
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нельзя, самолет не правильный, от если б назывался - Бандера был, тода да...
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зиленський и рпдуццький - малаццы!
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Перед этим свита продала маски... Где криминальное дело?!
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Це при пороху називалось торгівля на крові.
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Китайцы молодцы! Насрали миллиардам людей в мозги и теперь народ массово мрет от страха. Ну и гешефт делают на этом.
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Я конечно таки извиняюсь но имею спросить, это украинские маски китайцы возвращают? ну, те, шо ЗЕлёная власть в Китай продала немного раньше. Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - "слуга народа" Мотовиловец - Цензор.НЕТ 2576
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Вам показали самолёт, а на самом деле маски уже тут - но уже по пять.)))
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Естественно. Это схема такая. Прдать маски из госрезерва в китай, потом опять купить в китае, продать нам. В итоге:

1. Мы платим за маски
2. Оплачиваем прибыль радуцкого
3. Оплачиваем прибыль китайцев.
Украинцы лохи, а зеленые в золоте.
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А перед цим яким літаком Радуцький маски вивозив?
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Он вивєз стариє ,просрочєнниє і плохіє а завєзьот новиє хорошиє і красівиє.
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я думаю "Мрия" 5 ходок сделала, 1000 тонн объемного груза только она могла переправить
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Масками??? Жену отдай дяде, а сам иди к пляди??? А свой-то запас где? Куда делся?
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Бидляча мерзота--що ви раніше робили? Займались пустою трепологіїю і піаром. Україна не сцена 95 кварталу,хотя ви ,зелене болото" і намагаєтесь це зробити. До влади прийшли неучі,вороги.україноненависникі і лохі.
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за масками которые туда три недели назад продали? маладцы,шо сказать еще.
А китайцы красавы, сейчас всему миру начнут тааак помогать, что к концу года и не заметят те провалы в экономике которые им так усердно рисуют все сми.
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Сперва продать в Китай, потом купить у Китая...
Какой-то зебанутый трюк получается..
Хотя, кто их этих клоунов поймёт ?!
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Полетіли в Китай раніше продані ЗЕслугами маски повертати правда втридорога але це за наші з Вами гроші шановні українці левова частина яких осяде в кишенях сих слуг-злодюг!!!
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а девочку Настю с собачкой привезут этим бортом ?
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девочка до сих пор в Китае пользуется большим спросом, поэтому дома будет не скоро.
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видео онлайн будет?видосик заделаеш ? грех не попиарится и желательно лично встречать самолет клоуну тем более народа потенциального зараженного нет на борту как с Уханя можна попиарится
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самолет вылетает в Китай за масками ...

На тех масках которые привезут будет написано "Made in Ukraine"?
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Медичні маски з Китаю. Ай яка розумна зелена шобла.
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Какая теперь барыга (наверное, зеленая) нажилась на масках во время пандемии. А теперь везем самолетом из Китая...
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А ось це літак який повернеться з Китаю!!!
Сьогодні військовий вантажний літак вилітає в Китай за тестами на COVID-19, масками і медобладнанням, - "слуга народу" Мотовиловець - Цензор.НЕТ 650
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И что враги народа это будут раздавать или как?
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а ведь просто не надо было ничего вывозить, думали что пронесёт?
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«Есть предел человеческим положительным качествам, но человеческой мерзости нет предела.» А.Бышовец/
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Зелені потвори,це вже майже рік доказуть,а з.******* і зараз готові іх в сідницю цілувати?
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А що Скалецька і Радуцький та зебільна влада три місяці робили!? Чому не завезли раніше?! Не було коли думати, своя сорочка ближче до тіла. Радуцький маски з держезерву деребанив і продавав Китаю і на крадіжках у українців заробляв бабло, Скалецька піарилась і самоізолювалась від роботи по захисту населення чим допустила посадовий злочин, а Зебіли звєзділи "в нас всьо харашо і всьо на кантролє" ЗЕПРИЗЕДЕНТЕ, А ХТО ВІДПОВІСТЬ ЗА МЕДИЦИНСЬКИЙ ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ?! МОЖЕ ТИ І ТВОЇ ЗЕБІЛИ!? ПРИЙДЕ ЧАС І ЗАПИТАЄМО.
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А безрукие предприятие по производству масок САМИ ЗАПУСТИТЬ НЕ МОГУТ? С КИТАЕЗАМИ НУЖНО ПРЕКРАТИТЬ ВСЮ ТОРГОВЛЮ ЕЩЕ " ВЧЕРА"
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а кто за это все заплатит - тот Рудницкий, что продал маски в Китай...- агов СБУ-ГПУ...весна пришла - сажать пора...
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Да нафиг его сажать, еще и наши средства не него тратить ?
Есть предложение : отрубить жиду радуцкому руки и ноги, пусть его семья содержит. Кстати, помнится один ушлепок интересовался у Пороха, почему его люди с руками, мол почему не отрубаны....так вот я и спрашиваю у этого жиденка- почему у жида радуцкого до сих пор не отрубаны руки? Почему у всего состава кабмина не отрубаны руки за "успешную деятельность" на бюлаго Украины и почему ермак все еще с двумя руками? Пейсатое отродье, отвечай!!!
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і я за це - але ліберали скажуть що це не гуманно..
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Його саджати не можно,бо воно хоч і лайно,зате зелене
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згоден - в таких випадках я за "китайський варіант" відносно іменованих "топів"
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https://www.youtube.com/c/DennDancer
На канале много видео из реальной жизни во время Коронавируса в Пекине. Данные обновляются почти каждый день!
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спасибо СССР, что от него самолет остался...
да, декомузаторы?
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совкодрочер, а кому спасибо, что в штатах самолеты есть, во франциии и тд? Ты еще поблагодари ссср что мамка с папкой тебя зачали.И за мамкины аборты поблагодари ссср.
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штепсель тебе в голову чучело...
шо-нить против, можешь сказать?
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запросто-мамка твоя мамка благодаря ссср , много абортов сделала, но 100500% однажды ее не дочистили. Сьогодні військовий вантажний літак вилітає в Китай за тестами на COVID-19, масками і медобладнанням, - "слуга народу" Мотовиловець - Цензор.НЕТ 6856
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Я так понял что маски никто не продавал никуда. Их просто придержали, сейчас сделают оборот - типа закупили + транспорт с логистикой. И вывезут с "подвалов" в 10 дорого.
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Зелені потвори,це вже майже рік доказуть,а з.******* і зараз готові іх в сідницю цілувати?
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Уголь - "Роттердам +", маски "Ухань +"... Тенденция какая-то намечается, нехорошая...
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Чехія замовила в нас Руслан , а тут - військовий літак 😠
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