 Розлючені пасажири в Харкові заблокували проїзд трамваїв і розбили лобове скло. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про виниклі проблеми повідомив і директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці у Facebook.
"Зупинка трамвая "Станція метро академіка Павлова", вул. Г.Праці - вул.Ак.Павлова, розворотне коло 602м/р, пр. Тракторобудівників -вул.Немишлянська, вул.Морозова - вул.Киргизька до вул.Костичева; Салтівське шосе - пр. Тракторобудівників, Холодна гора - це тільки короткий перелік вулиць та зупинок, де містяни перекривають рух трамваїв через обмеження кількості пасажирів.
В одного трамвая розлючені пасажири розбили лобове скло. Для розблокування руху всюди викликаємо поліцію, але це поки мало допомагає. Оскільки на зазначених ділянках трамваї заблоковані, як ви розумієте, трамваї далі не йдуть, люди на зупинках за маршрутом не знають, через що затримка", - написав він.
Також Сидоренко додав, що під час закритого метро перекриття доріг тільки погіршує ситуацію з перевезенням людей.
"Харківська міськрада закликає не робити цього, не погіршувати остаточно і так непросту ситуацію з перевезеннями людей в умовах антиепідеміологічних заходів. Тим паче, тісний міжособистісний контакт протестувальників на коліях – аж ніяк не сприяє поліпшенню антиепідеміологічної ситуації", - написав він.
Як повідомлялося, раніше в багатьох містах помітили порушення - люди набивалися десятками в маршрутки і не надягали захисні маски.
Italy
3 405 deaths
4 440 recovered - это всего, на 130 выздоровевших сто умерших.
А за позавчера было почти один к одному.
Что зебилы что соевые, что зажопники...вы все одинаковые кретины. Иди в маршрутку, может на тебя кто чихнет и одним кретином меньше станет.
-ответ ЗЕбанутих : " А нам наравиться"!
Це провокатори від Пороха- *** буду!!!!!!
Политик посетил отдаленную деревушку и спросил жителей, что правительство может сделать для них.
«У нас две большие потребности», - сказал сельский глава. «Во-первых, у нас есть больница, но нет врача».
Политик достал мобильный телефон, некоторое время говорил, а затем сказал: «Я разобрался с этим. Доктор прибудет сюда завтра. Какая ваша вторая потребность?»
«В нашей деревне полностью отсутствует мобильная связь»...
пук в калабаніпшик. А з роботодавцями домовитись релігія не дозволяє?
Треба ж розуміти, як зростуть статки в разі відмови від карантину
Простая и умная мысль - задействовать освободившийся междугородний транспорт!
В транспорт (метро открыть) пускать всех желающих, но строго в масках.
Но для власти - это неразрешимый бином Ньютона.
Но я везде пишу, что чтобы на дальнейшее увеличился выбор, следует категорически убрать самый большой в мире избирательный налог на кандидатов, который является фильтром для людей которые накрали. А перейти на польскую систему, где кандидат должен набрать 100 тыс подписей избирателей. Но вместо того чтобы поддержать, то все молчат. Полагаю, что Порох, ЗЕ, медведчук и подобные эти 100 тыс не набрали бы.
- Не знаю-с. Темный народ, дикие нравы...
Русский бунт бессмысленный и беспощадный !
В Пекине, где ситуация не была такой горячей, работал весь транспорт, в том числе и метро. Нам пока надо брать пример с того какие меры принимались в Пекине.