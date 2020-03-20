EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Суспільство, Фоторепортаж
  12127  155
Матеріали за темою:
Все про:бійка (520) карантин (455) трамвай (69) транспорт (447) Харків (1696) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Розлючені пасажири в Харкові заблокували проїзд трамваїв і розбили лобове скло. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 20 березня, в Харкові пасажири заблокували рух кількох гілок трамваїв через обмеження перевозити по 10 осіб у вагоні, а в одному з трамваїв розбили вікно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про виниклі проблеми повідомив і директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці у Facebook.

"Зупинка трамвая "Станція метро академіка Павлова", вул. Г.Праці - вул.Ак.Павлова, розворотне коло 602м/р, пр. Тракторобудівників -вул.Немишлянська, вул.Морозова - вул.Киргизька до вул.Костичева; Салтівське шосе - пр. Тракторобудівників, Холодна гора - це тільки короткий перелік вулиць та зупинок, де містяни перекривають рух трамваїв через обмеження кількості пасажирів.

В одного трамвая розлючені пасажири розбили лобове скло. Для розблокування руху всюди викликаємо поліцію, але це поки мало допомагає. Оскільки на зазначених ділянках трамваї заблоковані, як ви розумієте, трамваї далі не йдуть, люди на зупинках за маршрутом не знають, через що затримка", - написав він.

Розлючені пасажири в Харкові заблокували проїзд трамваїв і розбили лобове скло 01

Також Сидоренко додав, що під час закритого метро перекриття доріг тільки погіршує ситуацію з перевезенням людей.

"Харківська міськрада закликає не робити цього, не погіршувати остаточно і так непросту ситуацію з перевезеннями людей в умовах антиепідеміологічних заходів. Тим паче, тісний міжособистісний контакт протестувальників на коліях – аж ніяк не сприяє поліпшенню антиепідеміологічної ситуації", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вдарили кілька разів, подряпали": в Миколаєві пенсіонери побили водія трамвая після відмови везти понад 10 пасажирів

Розлючені пасажири в Харкові заблокували проїзд трамваїв і розбили лобове скло 02

Як повідомлялося, раніше в багатьох містах помітили порушення - люди набивалися десятками в маршрутки і не надягали захисні маски.

Розлючені пасажири в Харкові заблокували проїзд трамваїв і розбили лобове скло 03
Розлючені пасажири в Харкові заблокували проїзд трамваїв і розбили лобове скло 02
Розлючені пасажири в Харкові заблокували проїзд трамваїв і розбили лобове скло 05
Фото: соцмережі

Розлючені пасажири в Харкові заблокували проїзд трамваїв і розбили лобове скло 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182943
 
   
 Топ коментарі
 
У мене запитання. За кого вони голосували?
 показати весь коментар
 
что зебил не делает - не идут дела...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
может потому, что сейчас в Италии на сто выздоровевших около ста умерших?
 показати весь коментар
 
 
Откуда такие данные? Из воспаленных зеленых мозгов?
 показати весь коментар
 
ты где кретин витаешь?

Italy
3 405 deaths

4 440 recovered - это всего, на 130 выздоровевших сто умерших.
А за позавчера было почти один к одному.
Что зебилы что соевые, что зажопники...вы все одинаковые кретины. Иди в маршрутку, может на тебя кто чихнет и одним кретином меньше станет.
 показати весь коментар
 
 
Вона не було страшніша. Цей карантин - превінтивні заходи - чи ви хочете, хоб у нас було як у Італії, де щодня помирае по пів-тисячі ві вірусу?
 показати весь коментар
 
 
Здєлайте іх вмєстє! Разъяренные пассажиры в Харькове заблокировали проезд трамваев и разбили лобовое стекло - Цензор.НЕТ 8265 Разъяренные пассажиры в Харькове заблокировали проезд трамваев и разбили лобовое стекло - Цензор.НЕТ 8265 Разъяренные пассажиры в Харькове заблокировали проезд трамваев и разбили лобовое стекло - Цензор.НЕТ 8265 Мєстниє зєлєбні, как ви оценіваєтє дєйствія ваших братьєв по разуму?
 показати весь коментар
 
 
как ви оценіваєтє дєйствія ваших братьєв по разуму?
-ответ ЗЕбанутих : " А нам наравиться"!
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы зели башку набили. При чем тут трамвай?
 показати весь коментар
 
 
Гадаєшь у Києві краще? Такий ж бордель
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А чому трамвай не перекинули? В краще спалити, щоб взагалі не було на чому пересуватись. Зебіли, ви такі Зебіли !
 показати весь коментар
 
 
Зеленський і в Лондоні метро закрити умудрився
 показати весь коментар
 
 
В Лондоне много личного транспорта. И в Лондоне закрыли только 40 станций из 270
 показати весь коментар
 
 
Вибирали "кращого" Президента- а виявилося що ***********!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Где "толпы людей" на фото ? На всех фото стоит одна и та-же толпа титушек из 30-50 человек.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
На всех фото стоит одна и та-же толпа титушек из 30-50 человек.

Це провокатори від Пороха- *** буду!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
А Порох тут до чого ? Скоріш за все це провокатори опзж.
 показати весь коментар
 
И это только начало.... Кто выдвинул идею заблокировать жизнь людей и лишить их куска хлеба?
 показати весь коментар
 
 
Дальше будет хуже. Это неизбежность.
 показати весь коментар
 
 
Общественный транспорт: метро, электричка, трамвай / не путать с частником / проще всего на конечных обработать защитными средствами. Пять минут и поехал дальше. И не было бы таких проблем. Такое впечатление, что делают с дурного ума такие неудобства или нарочно для создания неудобства, ненависти, хаоса .
 показати весь коментар
 
 
Антисептиков практически нет, обрабатывать нечем.Два месяца власть чесала в одном месте и жила по-принципу:" день прожит и ладно, авось завтра тоже проскочим"
 показати весь коментар
 
 
Салтовские зебилы начинают понимать что новая власть относится к ним как к скотам
 показати весь коментар
 
 
Ключове чий руський та ще й пуйломовний ,тобто сєпар.
 показати весь коментар
 
Тебе пуйломовного смердючого козла хто питав що ти пхаєш свої роги куди собака не пхав? Якщо тобі свинопесу щось не подобається, то набери повний рот лайна і плюнь на того руського бандеровця.
 показати весь коментар
 
Бомбануло зебилоидное с мозгом улитки? Розлючені пасажири в Харкові заблокували проїзд трамваїв і розбили лобове скло - Цензор.НЕТ 5398
 показати весь коментар
 
 
Дебилоиды совковые и такой же дебильный избранный ними Харьковский горсовет. "Межличностный контакт" на рельсах не способствует улучшению...!!! За гранью!
 показати весь коментар
 
 
Влада повинна Забезпечувати потреби функціонування соціуму Мавпи,що забороняють й грабують,нікому Непотрібні!
 показати весь коментар
 
 
Решение проблем "слугами народа" напоминает анекдот

Политик посетил отдаленную деревушку и спросил жителей, что правительство может сделать для них.
«У нас две большие потребности», - сказал сельский глава. «Во-первых, у нас есть больница, но нет врача».
Политик достал мобильный телефон, некоторое время говорил, а затем сказал: «Я разобрался с этим. Доктор прибудет сюда завтра. Какая ваша вторая потребность?»
«В нашей деревне полностью отсутствует мобильная связь»...
 показати весь коментар
 
 
все быдло повсплывало.....это до первых десяти смертей....потом их как ветром сдует с улиц. Не доходит до людей что лучше посидеть дома на подсосе, без денег зато живому чем сдохнуть вообще
 показати весь коментар
 
 
Заразу уже впустили в Украину..Поздно пить баржоми.Даже в Одессе на остановках бывают до сотни человек,-стоящие впритык друг другу,а развозить их пытаются по 10-ть человек.
 показати весь коментар
 
Нехай хернес перевозить на своїй колясці.Який мер таке й життя.
 показати весь коментар
 
та кланяйтесь по саму сраку тому, кого обрали. Наспіх рішення, виконання, як кажуть "аби двіжуха була". Брови суворо зсувають, ніздрі роздувають, статечно в медіа красуються а все тільки пук в калабані пшик. А з роботодавцями домовитись релігія не дозволяє?
 показати весь коментар
 
 
Ще пару тижнів і вся бидлота України буде ходити під себе від страху дивлячись як рефрежираторами вивозять померлих яких ніде зберігати в крематорії і само собою звинувачуватиме владу а чого ви карантин не оголосили, кокококо
 показати весь коментар
 
 
Щоб трішки додати позитивних емоцій усім невдоволеними транспортним колапсом, пропоную обговорити розцінки на поховання в різних проблемних містах.
Треба ж розуміти, як зростуть статки в разі відмови від карантину
 показати весь коментар
 
Какого года выпуска эти трамваи? Послевоенные что ли?
 показати весь коментар
 
В Одессе трамваи ходят пустые, по 10 пассажиров только, люди стоят на остановках в очередях часами,,,, без масок!!! а маршрутки плевали на все карантины, набивается как селёдки в банку, тоже без масок... Это ли не диверсия? Вместо того чтобы добавить транспорт, пустить по городу большие автобусы, те, что раньше межгородские перевозки выполняли, чтобы салоны не были переполнены, они сократили количество маршруток, а в трамваи не пускают... Идиотизм. Кому такие меры нужны? Люди заражают друг друга в переполненных маршрутках, на остановках!!! Какие негодяи там в Киеве это придумали? Мозгов совсем нет???? Страна придурков у власти! 28 лет издеваются над людьми, тупые, алчные, ненормальные дилетанты и неучи.
 показати весь коментар
 
 
Ходят полупустые трамваи - какая забота правительства о тех, кто свободно расположился внутри! А те, кто остался снаружи - сплошь нарушители порядка, о них заботится не надо, их "вязать" надо.
Простая и умная мысль - задействовать освободившийся междугородний транспорт!
В транспорт (метро открыть) пускать всех желающих, но строго в масках.
Но для власти - это неразрешимый бином Ньютона.
 показати весь коментар
 
 
Говорите "Какие негодяи там в Киеве это придумали?". Причем здесь Киев? Клоуна, который это придумал, президентом выбрала вся страна. Причем Одесса среди тех кто выдал рекордное количество голосов. Я понимаю, что во втором туре голосовали против Пороха. Но в первом туре то был какой никакой выбор из других.
Но я везде пишу, что чтобы на дальнейшее увеличился выбор, следует категорически убрать самый большой в мире избирательный налог на кандидатов, который является фильтром для людей которые накрали. А перейти на польскую систему, где кандидат должен набрать 100 тыс подписей избирателей. Но вместо того чтобы поддержать, то все молчат. Полагаю, что Порох, ЗЕ, медведчук и подобные эти 100 тыс не набрали бы.
 показати весь коментар
 
И еще. Все 28 лет нами управляет бывшая номенклатура СССР селекционированная для нас москвой из всяких негодяев и подонков. Сейчас они награбили миллионы и миллиарды и через эти миллионы проходят в кандидаты. Надо как то выходить из положения. Для начала, главное нужна польская система прохождения в кандидаты. И это должны потребовать сообща все регионы Украины. Затем запретить избирательную рекламу, которая просто зомбирует людей, что сделано во всех странах Запада. И двигаться дальше.
 показати весь коментар
 
Я вчера не могла добраться с работы, более часа стояла в очереди на остановке, на веру, продрогла, была в маске, единственная! Сегодня дискомфорт в горле, слабость, болит голова... температуры нет, молюсь, лечусь... "Спасибо партии родной...", мать вашу!
 показати весь коментар
 
 
нищеброды не заработавшие на авто - рулят...
 показати весь коментар
 
- Поручик, а зачем они стекло в трамвае разбили?
- Не знаю-с. Темный народ, дикие нравы...
 показати весь коментар
 
 
Молодец Сидоренко, на фото пассажирское сидение свободно, подвез бы медика ...
 показати весь коментар
 
Грип он и в Африке грип там но там все спокойно. Некому панику наводить. Посмотрим еще постановку победы над вирусом.
 показати весь коментар
 
Что сказать ?
Русский бунт бессмысленный и беспощадный !
 показати весь коментар
 
В Ухани, где в Китае была эпидемия, остановили ВЕСЬ транспорт. Но перед этим остановили все предприятия, чтобы людям не надо было рваться на работу.
В Пекине, где ситуация не была такой горячей, работал весь транспорт, в том числе и метро. Нам пока надо брать пример с того какие меры принимались в Пекине.
 показати весь коментар
 
 
Слухайте, а чого всі так паряться за людей які чхати хотіли на себе - да хай їздять. Може розуму добавиться у тих хто пережеве... хоча навряд чи
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору