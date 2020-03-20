EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  5161  32
Матеріали за темою:
Все про:карантин (455) Національна гвардія (679) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Нацгвардію залучили до забезпечення карантинних заходів через коронавірус. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У зв'язку із загрозою поширення епідемії коронавірусу військовослужбовців Національної гвардії залучили до проведення обмежувальних карантинних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацгвардії.

"У зв'язку із загрозою поширення епідемії коронавируса режим надзвичайної ситуації уведений в трьох областях: Київській, Житомирській та Чернівецькій. Гвардійці почали нести службу спільно з співробітниками поліції на пересувних мобільних і стаціонарних постах в населених пунктах на території України", - повідомляє Нацгвардія.

Нацгвардію залучили до забезпечення карантинних заходів через коронавірус 01

Зазначається, що зараз військовослужбовці чергують на в'їздах до Києва, Вінниці, у Дніпрі, Черкасах, у населених пунктах Ямпільського району. Правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу, контролюють перевізників, щоб вони не порушували обмеження, встановлені на час карантину.

Нацгвардію залучили до забезпечення карантинних заходів через коронавірус 02

Крім того, із 16 березня військовослужбовці Дніпровського полку охорони громадського порядку Нацгвардії несуть службу на об'єкті обсервації в передмісті Дніпра, де зараз перебувають громадяни України, які прибули з європейських країн.

Нацгвардію залучили до забезпечення карантинних заходів через коронавірус 03

Також разом зі співробітниками поліції гвардійці чергують біля Олександрівської лікарні в столиці. Ця лікарня - одна з трьох у Києві, де готові лікувати дорослих пацієнтів з ускладненнями від коронавірусної інфекції COVID-19.

Для однієї зміни залучається 10 гвардійців військової частини 3066.

Повідомляється, що нацгвардійці забезпечені засобами індивідуального медичного захисту. Крім того, всі військовослужбовці перед початком і після завершення служби будуть проходити медичний огляд.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві курсують спецавтомобілі з гучномовцями для інформування про необхідність дотримуватися карантину, - ДСНС. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182941
 
 
 Топ коментарі
 
И за продуктами теперь только строем ходить будем.
 показати весь коментар
 
Аваков рвется к власти. Икар тоже на солнце взлететь хотел, но крылья отвалились.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А хорошо бы, чтобы в ответ на сообщение. что масок нет прозвучала команда: "Сержант! Раздайте оружие!"
 показати весь коментар
 
"Перед тим, як вірус досягне легень, він Чотири доби тримається в горлі. В цей час у людини кашель і болі в горлі. Якщо пити багато води і полоскати горло горячою соленою, або кислою водою, то це усунить вірус. Поділись цим, бо цим ти можеш врятувати чиєсь життя"

__________________
За ще купив, за те і продаю. Витягнув з ФБ.
 показати весь коментар
 
 
Зайвий раз нагадую, як можна зробити маску за 1хв:
Маска за хвилину
 показати весь коментар
 
 
Дурня. Вірус живе і розмножується всередині клітини, руйнуючи її. Невже Ви вважаєте, що за 4 доби вміст десятків тисяч зруйнованих клітин не зможе потрапити у бронхи та легені?
 показати весь коментар
 
И за продуктами теперь только строем ходить будем.
 показати весь коментар
 
 
Правильно. И в каждой маршрутке из десяти пассажиров, чтобы пять - омоновцы.
 показати весь коментар
 
 
омон? штирлиц никогда не был так близко у провалу
 показати весь коментар
 
 
Аваков рвется к власти. Икар тоже на солнце взлететь хотел, но крылья отвалились.
 показати весь коментар
 
 
Во Львове половина частных маршрутчиков съехали с рейса, бо вчера их уже начали штрафовать за человеческий "перегруз".
 показати весь коментар
 
Во львове можно на работу и пешочком прогуляться, благо погода хорошая. А вот что в Киеве делать..
 показати весь коментар
 
 
Можна и пешочком. С Сыхова или Мазепы до центра за часик дойдёшь.
 показати весь коментар
 
Толька Кієв - бальшой горад. Фсьо остальноє - періфєрія.
 показати весь коментар
 
Коммунальное АТП-1 тоже уменьшило количество автобусов на рейсах.
 показати весь коментар
 
они съехали не от перегруза...а от того что 10 человек в вагоне, а не шпроты в масле....
 показати весь коментар
 
Скоро с автоматами будут стоять и правом стрелять без суда и следствия. Если кто то думает, что все это *********, скоро жестоко пожалеют
 показати весь коментар
 
В Киеве да, возможно. Что будет когда в города прекратится подвоз продовольствия из-за этих человечков?
 показати весь коментар
 
"Стой, кто идёт, предъявите паспорт. Здесь чужим ходить запрещено! " (с)
 показати весь коментар
 
Подобаються мені *забугорні * .які свого пархатого носа сунуть у справи українців .
ПС ))*Бацька * вам точно скоро *концтабори * влаштує .
 показати весь коментар
 
Еще одни нахлебники. Водителей щемить. А чем еще "гвардии" заниматься.
 показати весь коментар
 
 
Расстрєлівать не будут? - Не? - ну і хорошо, власть знаєт, шо дєлаєт. Да, зєбіли?
 показати весь коментар
 
Думаю,що треба біль зважено відноситись до обмежувальних дій поліцією і нацгвардією. Влада,на чолі з президентом -лохом абсолютно не готова для боротьби з епідемією.більше трьох місяців займались піаром і пустим трепом.замість того щоб готуватись до цієї біди. Ні масок іні приладів, ні фахівців--нічого немає. Навіть не продумали як захистити лікарів,доставляти на роботу людей. Одним словом--бидлота при владі.яка не здатна керувати державою.
 показати весь коментар
 
По країні мабуть стоїть купа автобусів та суотовозок на приколі. от аренлуйте і випустіть на вулиці щоб людям краще було. Продайте с десяток бентлів - на місяць вистачить.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору