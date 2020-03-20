 Нацгвардію залучили до забезпечення карантинних заходів через коронавірус. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацгвардії.

"У зв'язку із загрозою поширення епідемії коронавируса режим надзвичайної ситуації уведений в трьох областях: Київській, Житомирській та Чернівецькій. Гвардійці почали нести службу спільно з співробітниками поліції на пересувних мобільних і стаціонарних постах в населених пунктах на території України", - повідомляє Нацгвардія.







Зазначається, що зараз військовослужбовці чергують на в'їздах до Києва, Вінниці, у Дніпрі, Черкасах, у населених пунктах Ямпільського району. Правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу, контролюють перевізників, щоб вони не порушували обмеження, встановлені на час карантину.

Крім того, із 16 березня військовослужбовці Дніпровського полку охорони громадського порядку Нацгвардії несуть службу на об'єкті обсервації в передмісті Дніпра, де зараз перебувають громадяни України, які прибули з європейських країн.

Також разом зі співробітниками поліції гвардійці чергують біля Олександрівської лікарні в столиці. Ця лікарня - одна з трьох у Києві, де готові лікувати дорослих пацієнтів з ускладненнями від коронавірусної інфекції COVID-19.

Для однієї зміни залучається 10 гвардійців військової частини 3066.

Повідомляється, що нацгвардійці забезпечені засобами індивідуального медичного захисту. Крім того, всі військовослужбовці перед початком і після завершення служби будуть проходити медичний огляд.

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