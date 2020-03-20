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 Київські новини, Фоторепортаж
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 Нацгвардія і поліція на в'їздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень. ФОТОрепортаж

Для контролю ситуації та недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на в’їздах-виїздах міста Києва (на основних дорогах) діють 8 стаціонарних постів. До складу постів входять представники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

Правоохоронці перевіряють дотримання кількісних обмежень пасажирських перевезень водіями та перевізниками та наявність необхідних документів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

Основна мета заходів – роз’яснювальна. Водіїв попереджають про необхідні заходи безпеки, попереджають про наявність відповідальності за недотримання вимог. Це превентивні заходи, яку проводять особливо з тими суб’єктами, хто надає послуги пасажирських перевезень.

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Загалом на добу для виконання завдань на постах залучаються 80 гвардійців. Військовослужбовці та поліцейські забезпечені масками і дезінфікуючими засобами. Водії та пасажири ставляться з розумінням до незручностей. Грубих порушень, за словами правоохоронців, за вчора не було.

Відповідні державні структури працюють у посиленому режимі та організовують максимальну взаємодію і взаємодопомогу для того, аби не допустити поширення коронавірусної інфекції на території держави. Основними напрямками такої спільної роботи є вчасне виявлення контактних осіб та забезпечення їх самоізоляції, вживання заходів щодо обмеження їх спілкування з іншими громадянами.

Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 01
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 02
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 03
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 04
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 05
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 06
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 07
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 08
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 09
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 10
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 11
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 12
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 13
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 14

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182921
 
 
 Топ коментарі
 
Когда то я сотрудникам объясняла значение слова "показуха".
Вот оно!
Прекрасная иллюстрация.
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В масках матерчатых.
От вируса. Размером в нанометры, НАНО.

Ой, не могу.
Жаль, что ваты не пролижили в те маски, точь-в-точь бы было, как женские гигиенические самопальные подкалдки в СССР.
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Урааа! Если кто везёт ящик с вирусом, тут его и хвать!
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Судячи з фото номер 2- їх поставили для того, щоб купувати акумулятори...
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В масках матерчатых.
От вируса. Размером в нанометры, НАНО.

Ой, не могу.
Жаль, что ваты не пролижили в те маски, точь-в-точь бы было, как женские гигиенические самопальные подкалдки в СССР.
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Когда то я сотрудникам объясняла значение слова "показуха".
Вот оно!
Прекрасная иллюстрация.
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Бмв, окружённая с трёх сторон-феерична. Вот он, потенциальный разносчик кобылавируса, таварисч, будь бдителен!
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какое бмв? это древний мерседес -кабан.
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Ну хз, я в картинку не вглядывался, тут этого добра и без того столько, что мечтаешь, чтобы коронавирусом заболели и машины.
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Вы коммунист ? Вам бы все отобрать и поделить😁😁😁?
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Мне бы просто пройти, а не протискиваться мимо всех этих чудовищ, владельцы которых обнаглели в корягу.
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А Вы не выбирайте во власть спортсменов и комиков - и тогда власть сообразит строить паркинги .
А владельцы авто в дурости власти не виноваты
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А служебные собаки для поиска вируса где?
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без калаша или мп 5 ты не коп и не жандарм а просто так как за бугром..просто ни кто не будет уважать и боятся..
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И что дальше? Мы не Хфранция, Бастилии у нас нет.....
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Сабакян пробує як зреагує нарот на диктатуру.
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Народ среагирует плохо - украинцы свободолюбивы . Это не рабы кацапы
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И что проверяют эти доходяги ? Не везу ли я вирус в багажнике ?
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Якщо це для контролю норм перевезень, то чому зупинено легковий автомобіль, на які ці норми не розповсюджуються? Показуха?
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