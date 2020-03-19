EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  6247  22
Все про:затримання (3136) контррозвідка (210) СБУ (5408) ФСБ (887)

 Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який намагався передати секретну інформацію у сфері кораблебудування. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки України викрила і блокувала спробу незаконної передачі російським спецслужбам секретної інформації про технічні розробки суднобудівної галузі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Миколаївської області ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ для передачі секретних даних за гроші. За завданням кураторів агент збирав таємну інформацію про діяльність одного з провідних підприємств кораблебудування, зокрема про його технічні розробки", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який намагався передати секретну інформацію у сфері кораблебудування 01

Зазначається, що співробітники СБУ задокументували контакти фігуранта з представниками спецслужб РФ і затримали на спробі передачі даних електронним шляхом.

Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який намагався передати секретну інформацію у сфері кораблебудування 02

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який намагався передати секретну інформацію у сфері кораблебудування 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шпигун з КНР хотів заволодіти матеріалами таємних розробок ракетно-космічної галузі України, його засуджено до 10 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182771
 
   
 Топ коментарі
 
А когда задержат агента ФСБ зелёную соплю?
 показати весь коментар
 
ну, теперь дело осталось за малым - повязать Ермака и его шайку-лейку.....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А когда задержат агента ФСБ зелёную соплю?
 показати весь коментар
 
 
Ду аю, що ця інформація кацапам вже до дупи. Їх увага прикута до дзену беззмістовного і безпощадного: на зараз бочка нафти - 25,50 баксів, бакс - 80, 80 дерев'яних, євро 87,35 дерев'яних. Зєлєн кому потрібно добре подумати, чи варто на кацапів ставку робити.
 показати весь коментар
 
 
путін сказав, що йому плювать - має багато мільярдний стаб. фонд.
Я спочатку подумав, бач який сміливий...а потім подумав..так, а якщо спиниться вся нафтодобувна промисловість то ж і фонд не поможе.
 показати весь коментар
 
Залежно кому. Пуцину допоможе. Скрєпоносним лаптям - ні.
 показати весь коментар
 
 
ну, теперь дело осталось за малым - повязать Ермака и его шайку-лейку.....
 показати весь коментар
 
 
за превышение полномочий...какого хрена завхоз опы делел в минске и за чей счет?каого хрена хзавхоз представляет генпрокурора?это все подсудное дело.
а довесить к этому шпионские шахер-махеры -то уж дело сбу.наверняка ведь материал накоплен,еще с омана.а цру,если не хватит,добавит материалов Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ, который пытался передать секретную информацию в сфере кораблестроения - Цензор.НЕТ 8085
 показати весь коментар
 
 
ну нащо ці фантазії? може там в Омані було все на користь Україні.
 показати весь коментар
 
срочно везите его к Шахову.. пусть он на него плюнет!
а потом его возле границы положить в катапульту, и перекинуть в Рашку!
и пусть он им секреты накашляет..
 показати весь коментар
 
 
аж заінтріговало.. ще шось секретного залишилось з нашим СБУ.. їм з казіно та валютчиків часу нема піну збирати.. а тут якісь державні таємниці оберігати.. вчора пройшовся закритим продовольчим ринком.. все закрито.. валютчики весёлою толпою працюють аж гай гуде і ніхто їх не чипає
 показати весь коментар
 
вот зачем кацаплянам документация по караблестроению? можно подумать,они в ближайшем будущем будут корабли строить .
тока жгут почем зря агентуру
 показати весь коментар
 
Допросить и расстрелять. Можно повесить вместе с Мертвечуком и Раби...
 показати весь коментар
 
 
Если они покупают наши разработки в области судостроения,то у них не дно,а ДНИЩЕ в этой отрасли!
 показати весь коментар
 
 
Молодцы контрразведка!
Удачи в борьбе с оккупантами и сепарами.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору