 Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: "З нас зробили смертників-камікадзе". ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в фейсбуці медсестра лікарні Ніна Козловська, звертаючись до влади.
"Ми нічим не забезпечені. Нас залишили сам на сам. З нас зробили смертників-камікадзе", - зазначає вона.
Козловська також вказує на конкретні проблеми лікарні.
"У відділення звозять людей з підозрою на коронавірус, а подивіться на костюм лікаря! Про підвищення зарплат не йдеться, немає захисту, нестача людей, перепрацювання не оплачуються. Я сама сьогодні працюю за трьох: старшу, постову і маніпуляційну ... Звертаюся до жителів Київської області: допоможіть, будь ласка, інфекційному відділенню ЦРЛ Києво-Святошинської райради з протичумними костюмами", - пише медсестра.
https://rungoods.in.ua/p582340513-nabor-kastryul-nerzhaveyuschej.html?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG-EV20x0m1qP5Hi27CvBtL5yqsPxTvwouVRqFNmoltcn2iyck4Do3xoCfL0QAvD_BwE
Аптечні спостереження
@pharmazzzevt
·22 ч
Для розуміння, що зараз діється в аптеках.
В мене 13 робочих годин.
Це 780 хв.
За зміну я обслуговую зараз приблизно 280-300 клієнтів.
Це людина кожні 2,5 -3 хв.. Це ті, що купили.
Я не враховую тих, хто просто "проконсультуватися". А їх теж є.
Наснаги колегам!!!
синій кіт@syniy_kit 3 ч
Я тільки з лікарні, ворзелівської гінекології. вчора медсестра з ранку:
"Готові вони до коронавірусу, сволоти! по парі масок нам видали, і от (показує на пляшку з антисептиком з розпилювачем). На все приірпіння 2 апарати штучного дихання".
Санітарки тепер не тільки протирають підлогу, а ще й ручки дверей. Правда, чомусь тільки з боку коридору. Бо, мабуть, в палаті і так всі стерильні.
Підслухала розмову заввідділення з персоналом. Каже, будемо робити з однієї двомісної палати ізолятор. На хвилинку: вхід у відділення один, туалет- один(!) з одним унітазом. Душ один. Яка ізоляція?
На хвилиночку, там дівчатка на збереженні лежать, та і інші жінки з послабленим здоров'ям у групі ризику.
Ще із спостережень: на дверях висить грізна об'ява про припинення відвідувань у зв'язку з карантином і про необхідність бахилів (куди ж без них).
В тиху годину чую: "Дєвочкі, кому очькі, ат сонца, с діоптріямі". Тобто, чоловіка до тебе не пустять, а оце от "очкі нннада"-запросто