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 Політика України, Здоров'я
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 Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: "З нас зробили смертників-камікадзе". ФОТО

В центральній районній лікарні Києво-Святошинського району не вистачає працівників, а костюм лікаря, який контактує з хворими, має слабкий рівень захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в фейсбуці медсестра лікарні Ніна Козловська, звертаючись до влади.

"Ми нічим не забезпечені. Нас залишили сам на сам. З нас зробили смертників-камікадзе", - зазначає вона.

Козловська також вказує на конкретні проблеми лікарні.

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"У відділення звозять людей з підозрою на коронавірус, а подивіться на костюм лікаря! Про підвищення зарплат не йдеться, немає захисту, нестача людей, перепрацювання не оплачуються. Я сама сьогодні працюю за трьох: старшу, постову і маніпуляційну ... Звертаюся до жителів Київської області: допоможіть, будь ласка, інфекційному відділенню ЦРЛ Києво-Святошинської райради з протичумними костюмами", - пише медсестра.

Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: З нас зробили смертників-камікадзе 01

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Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: З нас зробили смертників-камікадзе 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182770
 
 
 Топ коментарі
 
Петя и купил 10 ИВЛ, по 2млн грн каждый.

А что купил твой Зеля?
А что купил твой Беня?
А что купил твой 95-й анал?
А что купил твой медиа шлюха дубинский?

ЗАчем ты голосовало за власть, которая уничтожает украинцев?
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З костюмами по всіх лікарнях те саме. Питати потрібно бубочку.
Буба! А де костюми для лікарів захисні? Медсестра столичной больницы Козловская просит помочь с защитными костюмами: "Из нас сделали смертников-камикадзе" - Цензор.НЕТ 9797
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Ніякого толку не буде, поки це зелене шобло при владі.
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Медицинский костюм??? Хммм...а вот медицинский шлем для лабораторий это как раз то!!! Это временный выход для посещения метро. И его работу можно частично возобновить. Т.е. пускать только людей в шлемах, причем на каждой станции они должны продаваться. Без изоляции не пускать.
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Гумові чоботи --назад в минуле , в радянщину ... Най мама Рима побігає добу в таких чоботах по хаті , побачимо як взвиє .
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Аптечні спостереження

@pharmazzzevt

·22 ч

Для розуміння, що зараз діється в аптеках.
В мене 13 робочих годин.
Це 780 хв.
За зміну я обслуговую зараз приблизно 280-300 клієнтів.
Це людина кожні 2,5 -3 хв.. Це ті, що купили.
Я не враховую тих, хто просто "проконсультуватися". А їх теж є.
Наснаги колегам!!!
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А що ці всі люди купляють в аптеці, цікаво. Ні масок, ні антисептиків там все рівно немає. Парацетамол і аспірин беруть?
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Из медиков всей страны сделали камикадзе. Маски сами в аптеках покупают, я уже не говорю о каких-то защитных костюмах, дез. средствах и т.д. Тотально убогая и нищая медицина-- зеркало всего общества.
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А що в "Україні в смартфоні" костюмів для лікарів немає.
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Екстренно йдуть зйомки нового сезону "Голобородька" Там будуть і маски і захисні костюми. По інсайдерській інформації, в кінці сезону буде хепіенд. Так шо "дорогий" мій мудрий наріде, как говоріцца - хуже нє будєт!
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Поздно просить, особенно учитывая как просили их на выборах думать, прежде чем голосовать за новые молодые лица по приколу
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Скорее уж сдохнешь ты - вероятность выше.
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Кто ненавидит украинцев? Лахта и ********* в едином порыве.
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я еще год назад говорил, что избирать квартального дурачка президентом страны - это к катастрофе и колапсу страны.
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синій кіт@syniy_kit 3 ч

Я тільки з лікарні, ворзелівської гінекології. вчора медсестра з ранку:
"Готові вони до коронавірусу, сволоти! по парі масок нам видали, і от (показує на пляшку з антисептиком з розпилювачем). На все приірпіння 2 апарати штучного дихання".

Санітарки тепер не тільки протирають підлогу, а ще й ручки дверей. Правда, чомусь тільки з боку коридору. Бо, мабуть, в палаті і так всі стерильні.

Підслухала розмову заввідділення з персоналом. Каже, будемо робити з однієї двомісної палати ізолятор. На хвилинку: вхід у відділення один, туалет- один(!) з одним унітазом. Душ один. Яка ізоляція?

На хвилиночку, там дівчатка на збереженні лежать, та і інші жінки з послабленим здоров'ям у групі ризику.

Ще із спостережень: на дверях висить грізна об'ява про припинення відвідувань у зв'язку з карантином і про необхідність бахилів (куди ж без них).
В тиху годину чую: "Дєвочкі, кому очькі, ат сонца, с діоптріямі". Тобто, чоловіка до тебе не пустять, а оце от "очкі нннада"-запросто
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