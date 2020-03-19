EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  3876  27
Матеріали за темою:
Все про:Донбас (15584) ЗСУ (467) операція Об'єднаних сил (2185) Хомчак (100) Таран Андрій (13)

 Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Міністр оборони України Андрій Таран і начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснили дводенну поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил на сході України, зокрема, ознайомилися із ситуацією на ділянках, де було здійснено розведення сил і засобів.

"На командних пунктах та передових позиціях підрозділів Об’єднаних сил Міністр оборони та начальник Генштабу обговорили питання ефективної протидії збройним провокаціям противника та впровадження новітнього бойового досвіду у військах, а також ознайомилися з безпековою ситуацією на ділянках, де проведено заходи щодо розведення сил і засобів", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Таран відвідав передові позиції на найбільш напружених ділянках вздовж лінії розмежування, де ворог останнім часом проявляє найбільшу активність. Міністр запевнив, що результати візиту робочої групи оборонного відомства в райони проведення ООС будуть ретельно проаналізовані, на підставі чого будуть ухвалені відповідні управлінські рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу не розганяти меседжі про зміни курсу країни, це не дуже залежить від міністра оборони, - "слуга народу" Арахамія

Крім того, Таран і Хомчак під час поїздки оглянули військові інфраструктурні об'єкти, які вже створені, а також ті, що перебувають у стані будівництва або на стадії підготовки проєктної документації: польові табори, військові містечка для частин і підрозділів, місцем дислокації яких визначені Донецька і Луганська області. Міністр оборони і начальник Генштабу ЗСУ, перебуваючи на об'єктах, оцінили переваги та можливі недоліки запропонованих рішень, обговорили варіанти з розміщення військ у пунктах постійної дислокації і вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 01
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 02
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 03
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 04
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 05
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 06
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 07
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 08
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 09
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 10
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 11
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 12
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 13
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 14
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 15
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 16
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 17
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 18
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 19
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 20
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 21
Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони 22

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182757
 
   
 Топ коментарі
 
Бухать - это не метод ЗЕ. Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1734 Он нюхает дым отечества.
 показати весь коментар
 
Бухает, наверное, от страха. Знает ведь что шаг влево-вправо, и его пристрелит собственная охрана.
 показати весь коментар
 
Теперь они, как и однажды бывавшая в окрестностях ООС Бубочка, получат статус УБД.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Посетили, в качестве гостей? Да они не должны вылазить оттуда.
 показати весь коментар
 
 
Почесних!!! гостей. В Україні є традиція таким го тям по ипати ноги попелом.
 показати весь коментар
 
Теперь они, как и однажды бывавшая в окрестностях ООС Бубочка, получат статус УБД.
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, чи були обстріли під час цього візиту нвюа цій ділянці?
 показати весь коментар
 
Таран в темних окулярах, а іншим заборонено статутом.
 показати весь коментар
 
Хомчак в темних окулярах, а іншім пох...
 показати весь коментар
 
При нарушениях функции зрения по медпоказаниям можно всем. Например при том же астигматизме
 показати весь коментар
 
Боятся переворота.
Достаточно чтобы один батальон снялся с передовой, и выкинул с Банковой узурпаторов.
 показати весь коментар
 
 
Тут полноценного взвода ветеранов хватит
 показати весь коментар
 
А Верховный где ? В бункере склонился над картой и стрелочки отступления рисует ?
 показати весь коментар
 
 
Бухает, наверное, от страха. Знает ведь что шаг влево-вправо, и его пристрелит собственная охрана.
 показати весь коментар
 
 
Бухать - это не метод ЗЕ. Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1734 Он нюхает дым отечества.
 показати весь коментар
 
 
А, сорри ! Забыл. Ну да. Ему ж из Аргентины везут, через Москву.
 показати весь коментар
 
министр обороны Таран: "Вступление в НАТО - недосягаемая цель"
 показати весь коментар
 
 
Это не министр обороны, а подозреваемый по ст. 111.
 показати весь коментар
 
 
Ну, что, граждане украинцы, вот интересное сообщение:
"Из позавчерашней речи Президента Сербии Александра Вучича


"Никакой европейской солидарности не существует. Все это оказалось книжной сказочкой. Сегодня я отправил письмо генеральному секретарю КПК Си Цзиньпину, в котором обратился к нему не только как к дорогому другу, но и как к брату. Другу и брату всей нашей страны.

Мы не можем импортировать товары, медтехнику и лекарства из ЕС по распоряжению европейских властей. Это распоряжение было отдано теми же людьми, которые предупреждали нас не вести торговлю с Китаем. Когда этим людям нужны были сербские деньги, они заставляли торговать на их условиях, чтобы европейские компании получали наши деньги. Когда настали тяжелые времена, сербские деньги оказались не нужны. Я верю в друга и брата Си Цзиньпина, я верю в помощь китайского народа".

То есть Сербия станет для Китая полигоном вторжения в Европу, для чего сербы согласны сдать КНР свою страну. Логично: сдохну сам, первым, чтобы сдох сосед.
Ну что, прогрессивное мировое человечество, господа еУропейцы, как вам, нравится?
Готовы к приему Народной-Освободительной Армии Китая?
Приготовьте ваши ассеты (а ваши головы китайцы сами отпилят).

А знаете, какая сттрана сейчас самая спокойная в Европе?
Турция.
А знаете, почему?
А у нее самая крупная армия в Европе, и что самое главное, обстрелянная в Сирии.
В Турция Китайская Компартия не сумется.
Такие дела.
 показати весь коментар
 
Так сербы, опять свою гнилое дно показывают.
Обиженные ходят.
А реально обосравшиеся.
 показати весь коментар
 
"... и внедрение новейшего боевого опыта в войсках". Это как закопаться поглубже, когда в тебя стреляют?
 показати весь коментар
 
 
Вот мне интересно какое чувство испытывает награждённый получая награду из таких вот рук? Солдаты ВОВ которых к сожалению уже почти нет на этом свете больше всего ценили награду ,пусть даже самую маленькую но полученную из рук достойного командира,полководца. Моё мнение что эта "награда" есть самой позорной и гордиться ей я бы не стал.
 показати весь коментар
 
Маски, респираторы, карантин? не не слышали
 показати весь коментар
 
 
вы, хоть не перезаражайте защитников...им блин, только этой чумки еще и не хватало!!!
ну какого перца "посетили" без масок... для кого перекрыты областные дороги???
 показати весь коментар
 
лучше бы посетили передовые позиции жены своей в спальне)
 показати весь коментар
 
Дремучий, ****, совок... бутус в экстазе
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору