 Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони. ФОТОрепортаж

"На командних пунктах та передових позиціях підрозділів Об’єднаних сил Міністр оборони та начальник Генштабу обговорили питання ефективної протидії збройним провокаціям противника та впровадження новітнього бойового досвіду у військах, а також ознайомилися з безпековою ситуацією на ділянках, де проведено заходи щодо розведення сил і засобів", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони в четвер, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, Таран відвідав передові позиції на найбільш напружених ділянках вздовж лінії розмежування, де ворог останнім часом проявляє найбільшу активність. Міністр запевнив, що результати візиту робочої групи оборонного відомства в райони проведення ООС будуть ретельно проаналізовані, на підставі чого будуть ухвалені відповідні управлінські рішення.
Крім того, Таран і Хомчак під час поїздки оглянули військові інфраструктурні об'єкти, які вже створені, а також ті, що перебувають у стані будівництва або на стадії підготовки проєктної документації: польові табори, військові містечка для частин і підрозділів, місцем дислокації яких визначені Донецька і Луганська області. Міністр оборони і начальник Генштабу ЗСУ, перебуваючи на об'єктах, оцінили переваги та можливі недоліки запропонованих рішень, обговорили варіанти з розміщення військ у пунктах постійної дислокації і вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців і членів їхніх сімей.
Достаточно чтобы один батальон снялся с передовой, и выкинул с Банковой узурпаторов.
"Из позавчерашней речи Президента Сербии Александра Вучича
"Никакой европейской солидарности не существует. Все это оказалось книжной сказочкой. Сегодня я отправил письмо генеральному секретарю КПК Си Цзиньпину, в котором обратился к нему не только как к дорогому другу, но и как к брату. Другу и брату всей нашей страны.
Мы не можем импортировать товары, медтехнику и лекарства из ЕС по распоряжению европейских властей. Это распоряжение было отдано теми же людьми, которые предупреждали нас не вести торговлю с Китаем. Когда этим людям нужны были сербские деньги, они заставляли торговать на их условиях, чтобы европейские компании получали наши деньги. Когда настали тяжелые времена, сербские деньги оказались не нужны. Я верю в друга и брата Си Цзиньпина, я верю в помощь китайского народа".
То есть Сербия станет для Китая полигоном вторжения в Европу, для чего сербы согласны сдать КНР свою страну. Логично: сдохну сам, первым, чтобы сдох сосед.
Ну что, прогрессивное мировое человечество, господа еУропейцы, как вам, нравится?
Готовы к приему Народной-Освободительной Армии Китая?
Приготовьте ваши ассеты (а ваши головы китайцы сами отпилят).
А знаете, какая сттрана сейчас самая спокойная в Европе?
Турция.
А знаете, почему?
А у нее самая крупная армия в Европе, и что самое главное, обстрелянная в Сирии.
В Турция Китайская Компартия не сумется.
Такие дела.
Обиженные ходят.
А реально обосравшиеся.
ну какого перца "посетили" без масок... для кого перекрыты областные дороги???