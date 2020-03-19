 Таран і Хомчак відвідали передові позиції українських воїнів у зоні ООС, - Міноборони. ФОТОрепортаж

"На командних пунктах та передових позиціях підрозділів Об’єднаних сил Міністр оборони та начальник Генштабу обговорили питання ефективної протидії збройним провокаціям противника та впровадження новітнього бойового досвіду у військах, а також ознайомилися з безпековою ситуацією на ділянках, де проведено заходи щодо розведення сил і засобів", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Таран відвідав передові позиції на найбільш напружених ділянках вздовж лінії розмежування, де ворог останнім часом проявляє найбільшу активність. Міністр запевнив, що результати візиту робочої групи оборонного відомства в райони проведення ООС будуть ретельно проаналізовані, на підставі чого будуть ухвалені відповідні управлінські рішення.

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Крім того, Таран і Хомчак під час поїздки оглянули військові інфраструктурні об'єкти, які вже створені, а також ті, що перебувають у стані будівництва або на стадії підготовки проєктної документації: польові табори, військові містечка для частин і підрозділів, місцем дислокації яких визначені Донецька і Луганська області. Міністр оборони і начальник Генштабу ЗСУ, перебуваючи на об'єктах, оцінили переваги та можливі недоліки запропонованих рішень, обговорили варіанти з розміщення військ у пунктах постійної дислокації і вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців і членів їхніх сімей.











































