EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  15377  28
Матеріали за темою:
Все про:карантин (386) українці (1792) COVID-19 (1240)

 Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом. ФОТОрепортаж

Українці пристосовуються до життя в умовах загрози коронавірусу.

Цензор.НЕТ підібрав низку цікавих способів, якими українці намагаються вберегтися від коронавірусу.

Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом 01

"От зустрів людину-postapocalyptic, яка думає, що вона виживе, тримаючи метрову дистанцію по колу навколо себе, і чувака-кашлюна, який реально засумнівався", - розповів Геннадій Курочка.

Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом 02
Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом 03

"ЗСУ до короновірусу готові, не пройде зараза))", - підписав свої фото Олександр Дадж.

Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом 04

"Читайте лише перевірені джерела", - підписав своє фото Олексій Перкін.

Тим часом у Білорусі:

Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом 05
Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом 06
Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом 07
Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом 08

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИР Такой Шахерезаде коронавирус вовсе не страшен . . . #МИР #беларусь #борисов #минск #шахерезада #коронавирус #world #belarus #borisov #tip_ok

Публикация от Tip_OK (@tip_ok1)

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182702
 
   
 Топ коментарі
 
Чумний Дохтур вже не той Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 557

Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9017
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
в противогазах ничего нет "розважального", только фильтр подходящий подобрать и отличная защита от вируса
 показати весь коментар
 
Поки що смішно. Не смішно вже в Бергамо, де військова техніка вночі вивозить трупи.
 показати весь коментар
 
 
За певний час в Україні може буте гірше. Потрібно не туристів рятувати. А приймати рішення про організацію надзвичайної коронерської служби в містах.
 показати весь коментар
 
Потрібно терміново змінити ім'я з *без паніки* на *усьо пропало*
 показати весь коментар
 
Такий час, що можна сміливо почудачити )) Ніхто не засудить.
 показати весь коментар
 
 
За тиждень - багатьом реально буде невесело через дефіцит продуктів та найнеобхіднішого, що виникне завдяки діям недолугої влади... Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8987
 показати весь коментар
 
Та вже вроді нажерлися... Щойно дружина дзвонила, каже зайшла в супермаркет то і бумага туалетна вже нікому не потрібна, м'яса всі полки завалені, короче всього понавозили і людей обмаль...
 показати весь коментар
 
 
Свіжа серія Слуги народу. Мендель і Півшостий. Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7302
 показати весь коментар
 
 
в разі, якщо вони не захворіють, хочу подивитись на того, хто зможе їм довести, що це не через їхні "лайфхаки"
 показати весь коментар
 
Хотя ситуация серьезная - люди все равно унывают.......🙂
 показати весь коментар
 
А не смешно! В противогазах - молотки.
 показати весь коментар
 
 
Понаигрались в пятый Фар Край и решили сами стать выживальщиками, Хёрка-драбмена младшего на них нет)))
 показати весь коментар
 
- мужик, нашо ти так кричиш та гатиш по залізних бочках?
- гієн відганяю!
- так тут же немає ніяких гієн!
- от бачиш - працює!
 показати весь коментар
 
 
Зеленського пов'язали.
На ноші і в Санжари.
На обсервацію.

Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8899
 показати весь коментар
 
 
Дуже сильно відчувається різниця між "лайфхаком" і реальним винаходом .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору