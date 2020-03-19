 Поліція за добу склала 32 адмінпротоколи про порушення карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це заявив заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

"Пріоритетом поліції зараз є профілактичні заходи, ми проводимо роз’яснювальну роботу, особливо з тими суб’єктами господарювання, хто надає послуги пасажирських перевезень. Однак уже на території держави складено 32 адміністративні протоколи, зокрема найбільше – у Донецькій області", - зазначив Фацевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні до Києва надійшло 62 тис. медичних масок, ще 100 тис. чекаємо наступного тижня, - Кличко

"Всього на території держави для проведення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції та посилення публічної безпеки і порядку залучено понад 15 000 поліцейських, які несуть службу у складі мобільних груп, піших нарядів, автопатрулів, груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативних груп та на контрольно-перевірочних пунктах.

Разом із військовослужбовцями Національної гвардії України та працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій поліцейські продовжують превентивні заходи та охорону публічної безпеки задля протидії поширенню захворювань на коронавірусну інфекцію", - йдеться в повідомленні.







