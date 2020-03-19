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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:міськрада (280) депутат (1141) Полтава (172) COVID-19 (1240)

 Полтавські депутати провели сесію міськради на вулиці через загрозу коронавірусу. ФОТО

Депутати Полтавської міської ради провели позачергову сесію на вулиці і виділили 34,5 млн грн на протидію поширенню коронавірусної інфекції.

Сесія проходила у внутрішньому дворі міськради в закритому режимі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Під час сесії депутати виділили на протидію поширенню коронавірусу 34,5 млн грн. Як повідомив в. о. мера міста, секретар міської ради Олександр Шамота, значну частину цих коштів спрямують на матеріальне забезпечення полтавських лікарень.

"Також із загальної суми 1 млн 250 тис. грн виділять на програму цивільного захисту населення, а саме на створення матеріального резерву, який знадобиться для патрульних поліцейських та інших працівників, які контролюватимуть в’їзди до Полтави. Ці мобільні бригади мають бути забезпеченими засобами індивідуального захисту. Окрім цього 300 тис. грн (по 100 тис. грн на кожну райраду міста) виділять за програмою боротьби зі злочинністю. Ці кошти спрямують громадським формуванням з безпеки", - заявив Шамота.

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Полтавські депутати провели сесію міськради на вулиці через загрозу коронавірусу 01
Полтавські депутати провели сесію міськради на вулиці через загрозу коронавірусу 02

Також у мерії Полтави повідомили, що на виділені кошти буде придбано 20 апаратів штучної вентиляції легень, 11133 тест-системи для виявлення коронавірусу. Близько 7 млн грн спрямують на закупівлю засобів індивідуального захисту, понад 4 млн грн – на придбання ліків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182682
 
 
 Топ коментарі
 
А чого ВР не наслідує цей, без сумніву, передовий досвід? Полтавские депутаты провели сессию горсовета на улице из-за угрозы коронавируса - Цензор.НЕТ 8738
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доповнення: на сесію запросити Шахова.
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Сдохнут не от вируса а от побоев..
Без единого шанса на выживание...
😇
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А чого ВР не наслідує цей, без сумніву, передовий досвід?
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Сдохнут не от вируса а от побоев..
Без единого шанса на выживание...
😇
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Да надень на морду лица противогаз советский, с курсов гражданской обороны - да и проводи собрание где хочешь, объясняясь знаками.
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Незабаром потепліє, зазеленіє листя, розквітне природа. Тоді можна буде сесії проводити в "зелених залах" з шашличками і т.д.
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пусть не позорятся, а делают видео конференции через Teams.
в 21 веке живем. а они всё на лавочках обсуждают курс страны.
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Похоже на выездное заседание ВЧК - кожанки, рожи воровато-дикие и осовковелые...
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Не ну лет двадцать назад это правильное решение, а сейчас диджитализация, хоть круглосуточно заседайте онлайн, только вумные дела творите.
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