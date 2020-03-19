 Полтавські депутати провели сесію міськради на вулиці через загрозу коронавірусу. ФОТО

Сесія проходила у внутрішньому дворі міськради в закритому режимі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Під час сесії депутати виділили на протидію поширенню коронавірусу 34,5 млн грн. Як повідомив в. о. мера міста, секретар міської ради Олександр Шамота, значну частину цих коштів спрямують на матеріальне забезпечення полтавських лікарень.

"Також із загальної суми 1 млн 250 тис. грн виділять на програму цивільного захисту населення, а саме на створення матеріального резерву, який знадобиться для патрульних поліцейських та інших працівників, які контролюватимуть в’їзди до Полтави. Ці мобільні бригади мають бути забезпеченими засобами індивідуального захисту. Окрім цього 300 тис. грн (по 100 тис. грн на кожну райраду міста) виділять за програмою боротьби зі злочинністю. Ці кошти спрямують громадським формуванням з безпеки", - заявив Шамота.





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Також у мерії Полтави повідомили, що на виділені кошти буде придбано 20 апаратів штучної вентиляції легень, 11133 тест-системи для виявлення коронавірусу. Близько 7 млн грн спрямують на закупівлю засобів індивідуального захисту, понад 4 млн грн – на придбання ліків.



