 Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зняв, як жителі Києва зранку намагаються дістатися до роботи в умовах карантину.

Маршрутки в Києві ходять досить часто.

Однак в салони пускають більше встановленої владою норми в 10 осіб.

Також значна частина людей не користуються масками.



























Разом з тим, на найпопулярніших маршрутах спостерігається значна переповненість громадського транспорту.







Київ, 19 березня, карантин, переповнена маршрутка.





На зупинках велике скупчення пасажирів в очікуванні транспорту.

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Фото: Цензор.НЕТ.





"Стихійний карантин у Києві на Чернігівській. Люди штурмують автобуси, а поліція намагається забезпечити рішення влади про 10 пасажирів в масках на борту. Один автобус потенційні пасажири зупинили, перекривши йому дорогу, і почали заходити всередину. Люди штовхаються з поліцейськими", - розповів журналіст Сергій Щербина.

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