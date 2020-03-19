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 Київські новини, Фоторепортаж
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 Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київ продовжує жити в умовах карантину та непрацюючого метро.

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зняв, як жителі Києва зранку намагаються дістатися до роботи в умовах карантину.

Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 01

Маршрутки в Києві ходять досить часто.

Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 02

Однак в салони пускають більше встановленої владою норми в 10 осіб.

Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 03

Також значна частина людей не користуються масками.

Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 04
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 05
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 06
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 07
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 08
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 09
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 10
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 11
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 12
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 13
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 14
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 15
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 16

Разом з тим, на найпопулярніших маршрутах спостерігається значна переповненість громадського транспорту.


Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 17
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 18

Київ, 19 березня, карантин, переповнена маршрутка.


Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 19

На зупинках велике скупчення пасажирів в очікуванні транспорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легко віддати наказ, сісти у свій лімузин і з комфортом поїхати, а ти спробуй взяти штурмом громадський транспорт, - журналіст Свірін про карантин у Києві


Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 20
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 21
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 22

Фото: Цензор.НЕТ.


Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 23

"Стихійний карантин у Києві на Чернігівській. Люди штурмують автобуси, а поліція намагається забезпечити рішення влади про 10 пасажирів в масках на борту. Один автобус потенційні пасажири зупинили, перекривши йому дорогу, і почали заходити всередину. Люди штовхаються з поліцейськими", - розповів журналіст Сергій Щербина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль доручив поліції проконтролювати, щоб у маршрутках їздили не більш ніж 10 осіб


Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 24

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182659
 
 
 Топ коментарі
 
Надо открывать метро. Нечего изобретать велосипед. Метро -самый безопасный вид транспорта в случае пандемии. Его не закрывали нигде в мире.
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Все, кто голосовал по приколу за Голобородько надеялись, что Зеленский так будет ездить на работу. Так на работу ездить будете вы. Зробили це разом!
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина - Цензор.НЕТ 8103
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Британия только сегодня закрыла метро в Лондоне.
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А ти вже й тут фейки розганяєш, кацапчег? Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину - Цензор.НЕТ 429
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В Лондоне закрывают метро, без визгов и слюней.
Но там понятно - коронавирус, а в Киеве коронавирус сразу мутирует в ОРЗ и грипп? Пруф
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину - Цензор.НЕТ 9683
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Про удаленную работу, которую может выполнять 80% ездунов- не не слышали в твоем селе? Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину - Цензор.НЕТ 5896
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Зебілоїд, Sergiy Nimuy, а ти пробував з того сайту перейти на сайт ВВС? Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину - Цензор.НЕТ 127
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Надо открывать метро. Нечего изобретать велосипед. Метро -самый безопасный вид транспорта в случае пандемии. Его не закрывали нигде в мире.
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Британия так не думает.
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в Британии тоже люди штурмуют маршрутки и набиваются туда, как селёдка в банки ?
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в Лондоне закрыли всего лишь 40 станций из 270
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Причина этому только в одном- там не будет народ запихиваться в вагон по 100 человек, если сказали что разрешено 10 человек на вагон.
Если нельзя заставить людей выполнять простейшие правила и любить свое здоровье - нужно весь транспорт отменять.
Дикарям ходить можно только пешком. Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину - Цензор.НЕТ 2111
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нельзя отменить транспорт, не отменив необходимость добираться до работы. проблема в том, что непрофессиональная власть не способна на системные, комплексные, сбалансированные меры.
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
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ВОТ так ослы правят
которых кто то выбрал..
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Вони до нас з неба впали, а ми тут ні при чому.
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НЕ МЕТРО и всякий прочий транспорт ОПАСЕН, а СКОПЛЕНИЯ населения-пассажиров в замкнутом объеме, - как сельдей в консервной банке упакованных.
Почему не развести по времени начало открытия присутственных мест в городе, тем самым равномерно распределить пассажиропотоки в Киеве и других городах страны?
Почему всему Киеву необходимо начинать рабочий день именно в 8:00? Для давки в транспорте, разве что...
Даже в пределах одного предприятия можно сманеврировать началом и концом рабочего дня... в разумных пределах.
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Ну, нарешті... Ви можете змусити роботодавців зробити це? Я вам дам роту автоматників і цинк патронів
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кстати в Киеве рабочий день в основном начинается в 9
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Ну, і що ви хотіли від некомпетентних клоунів при владі!? Ніде в світі метро не закрили. В Ню-Йорку все працює чітко по графіку.
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Закриває не метро, а окремі станції... Метро курсуватиме! І так, там 900 хворих. А в Мадриді, Празі, Стокгольмі, навпаки, збільшили кількість потягів на лінії!
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Все, кто голосовал по приколу за Голобородько надеялись, что Зеленский так будет ездить на работу. Так на работу ездить будете вы. Зробили це разом!
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина - Цензор.НЕТ 8103
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Лісапетами забезпечите? Чи це теж дасть усім Голобородько?
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У Лондоні всього 270 станцій, закрили всього 15% станцій!
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Идиотская власть - передние двери около водителя должна быть закрыта и два кресла рядом заблокирована
Берегите водителей
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Уже медсестры и нянечки отказываются ездить в таком транспорте без метро
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А ресторани ,кафе всякі відкриті теж?
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В нашому місті міська влада намагається скасувати пільги проїзду в громадському транспорті всім пільговикам, в т.ч. УБД, чорнобильцям...
Да, зручний час скасувати непотрібні і шкідливі пільги. Але - це має бути в рамках Закону, тобто, скасуванням Верховною Радою відповідних норм Законодавства. А не місцевою владою, самоуправно. Тому що мають бути запроваджені компенсатори за скасовані пільги. Тобто: монетизація. Причому - монетизація реальна. А не така, яка стосується норми чорнобильського Закону стосовно щомісячної доплати на 50% харчування чорнобильця 1-ї категорії (2-ї кат. - 25%). До речі, за лютий - заморозили... ще не виплатили...
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И правильно делает. Сидите дома и не рыпайтесь. Получите шанс дольше прожить.
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Є випадки, коли потрібно вийти з дому і проїхатись. Та хоча би за тими же грошима!
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Нельзя изолировать людей от людей. Ресурсы необходимо бросать в медицину и соцпомощь. Но где взять эти ресурсы если экономика остановилась? Этот "карантин" прямой путь к анархии и погромам
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Я думал, что ЗЮ ишак просто дурак. Но все гораздо хуже. Оно клинический дебил. И это уже не излечимо.
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Так сьогодні, 19 березня, тиждень після оголошення загальнодержавного карантину, на вулиці Тролейбусній в Івано-Франківську продовжує діяти візовий центр і щодня біля його дверей масове скупчення людей, котрі отримують закордонні візи.

І всі ці сотні людей срали на зеленського, на його карантин та на його вірус.
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину - Цензор.НЕТ 9499
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Шикарна ілюстрація цінування населенням власного життя і здоров'я.
Агов, "Ылітка", як пропонуєте ховати потім оціх представників "гіперактивного" прошарку населення - стоячки чи сидячки? Бо вилікувати усіх оптом фіг вийде...

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Болт їм назустріч, Європа закриває в"їзд іноземцям.
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я із жахом намагаюсь уявити, що буде, якщо русня попре повномаштабно
я ця клоунва накерує
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Виразна ілюстрація дебільності поліцайської держави
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На правах рекламы....
"Лично мне совершенно не нравятся меры, которые принимает испанское правительство. Как я уже говорила, такие карантины с домашними арестами всей страны - это переваливание с больной головы на здоровую. Когда само правительство беспомощные долбоёбы.
Ну, Убийца Эрики это тоже покажет во всей красе. Уже, я так поняла, показывает. 3,5 миллионный Киев без транспорта - это великолепно.
Чувствую я себя довольно средненько физически и психологически, мне для нормального функционирования (и спины) надо много ходить каждый день. Просто выходить на пустынную улицу и чесать-чесать в быстром темпе много км. Как только я посидела дома тройку дней, я при первом же выходе превратилась в одышливую переваливающуюся развалину.
Я почти ни с кем не общаюсь, разве что дежурные сообщения из разряда "привет, документы будут позже". Потому что нон-стоп упоминания ЭТОГО выносят мне мозг.
Где-то мрут старушки, в несколько увеличенном масштабе мрут, согласна. И? В мире постоянно кто-то умирает. И? Ваши личные старушки тоже умирают - от инфарктов, тромбов, рака и дтп. И?
Л. позвонил поздравить свекровь (маму) с днем рождения. Она почти сразу светски, словно речь о погоде, интересуется - и какие новости? сколько человек у вас там умерло?
Серьезно?!
Small talk - 2020, *****.
И ладно бы только она.
Да я близко на пушечный выстрел не буду подходить ни к каким социальным контактам. Давайте расстанемся на время, после коронавируса снова познакомимся.
Это именно тот карантин с полной самоизоляцией, который был бы реально необходим. Потому как вирус охватил 200 тысяч во всем мире, уже вместе с выздоровевшими, а безумие охватило миллиарды.
И вот еще.
Я не знаю, стоит ли мировой кризис и последствия в экономике какого-то количества спасенных жизней. И если стоит - то какого именно количества.
Ну да, я сейчас звучу, как бездушное мудло. Особенно для украинцев, которые "менять пленных надо любой ценой, даже ценой потери Украиной государственности".
Но стоит ли, к примеру, благородная цель искоренить полностью смерти в ДТП (огромные цифры каждый год, огромные) - полного пересаживания на конные повозки целым миром?
С начала года в ДТП погибло около 300 тысяч человек. Но никому не приходит в голову ********** автопром. Устанавливаем правила ПДД, ставим светофоры... ну и списываем жертвы на неизбежную убыль населения. Штош, мы сделали все что могли. Смотрите по сторонам внимательнее!
Неприятно задумываться о меньшем зле, да? Оттож.
А надо.
От гриппа умерло 103 тысячи человек. против 9 тыс от короны, обе цифры - за два с половиной месяца. Но при гриппе никто не устраивает того, что делают сейчас. Никто не посылает нахер экономику и бизнесы, говоря - ТЕБЕ ЧТО, ЛЮДЕЙ НЕ ЖАЛКО?!
Что, вообще, *****, происходит?
У коронавируса какой-то особый пиарщик?
Над нами проводит социальный эксперимент кто-то с Альфа-Центавры?
Они забыли перед Рождеством помыть космическую чашку Петри, а вернувшись к Пасхе, схватятся за голову:
- Ой, ёёё…
Чем платить-то за истерику будем, товарищи?
Готовы мы бахнуть мир в очередную Великую Депрессию, к примеру (я сейчас намеренно использую эмоционально окрашенную лексику, но иначе до многих не дойдет)?
Правительства сейчас выделяют огромные деньги из бюджетов "на коронавирус".
Вы же понимаете, что нет понятия "бесконечно много денег"?
Эта денежка, выделенная на истерику - она из какого конвертика вытащена?
Зарплата бюджетникам? Пенсии тем же самым бабушкам? Дороги? Субсидирование инсулина для диабетчиков?
Если вывалиться из фейсбука в реальную жизнь и предложить вам заплатить за Великую Идею Всехнего Спасения своей работой - это как? Своим бизнесом, маленьким, но кормящим семью и ту самую бабушку - вам нормально? Потерять, скажем, арендную квартиру и переехать в комнату в общаге - ок?
1998й все помнят? 2008-2009 еще не забыли? Ну вот вітаннячка, судя по всему, 2020й, зробили це разом. Искусственно и на ровном месте.
Зато за идею.
Нет, конечно, если придут фашисты с автоматами (с) и скажут строго: или жизнь твоей мамы или твоя работа!
То с таким раскладом большинство выберет конкретную маму. (Но это неточно, ггг)
Но сейчас-то происходит другое: решай - похерить ли тебе свою работу в обмен на небольшую ВЕРОЯТНОСТЬ. Жрать тебе и семье будет нечего, тебя ж сократили. Зато мир спас.
И все такие: дооо! Конечно! Слезинка ребенка! Любой ценой!
Все имеет цену. По этой причине в Норвегии нет понятия сезонного школьного карантина. Ну вот хоть усритесь, но нет. Это дорого для экономики, такие популистские меры, как потакание тревожности мамаш.
По этой же причине в Осло в одно время в метро была развешана реклама - как выявить инсульт у попутчика.
Почему инсульт? Почему, к примеру, не инфаркт или преждевременные роды?
Да потому что инсультники, которым вовремя не оказали помощь - становятся тяжелым бременем для налогоплательщиков на очень много лет. В отличие от инфарктников или выкидышей. С ними все быстро происходит. Извинити.
И государству дешевле заказать рекламу именно про инсульты, чем потом реабилитировать и терять налогоплательщиков.
А "жалко" - понятие не материальное, на него хорошие дороги не выменяешь.
Что происходит сейчас - хз.
Совершенно невыгодная ни с какой стороны истерика, связанная с болезнью, которая не так уж заразна (у короны коэф контагиозности 2,5, у стандартного гриппа 1,5, у кори - 15. Пятнадцать, да) и не так уж летальна в сравнении с другими напастями.
Но мир схлопывается так, словно пришла эпидемия чумы или черной оспы, а у нас снова нет ни антибиотиков, ни прививок. И умрет две трети работоспособного человечества уже к июню.
Никаких внятных аргументов, кроме тревожности и эмоциональной раскачки.
- Почему Албания?
- А почему бы и нет? Вот что ты знаешь про Албанию?
(с)
...Почему бы и не коронавирус? Название годное. И что люди вообще знают о вирусах? Согласно средним представлениям, это то, что создается искусственно, вырывается на свободу и порабощает планету.
Отлично, берем!
...Бабушек за 80+ стало внезапно (!) жалко, а при других эпидемиях, где "попадали" дети или беременные - ничего так было, нормас? Метро ради их спасения не останавливали? А чё так?
За своих родителей вы внезапно (!) обеспокоились? Никогда ж такого не было, чтобы люди старшего возраста были в группе риска. Ну кроме как каждый год.
И как, ваши родители вакцинированы от сезонного гриппа каждый октябрь, я надеюсь? Вы проверили, что там у них с антителами на корь, на дифтерию, на столбняк? Они ж, пенсионеры ваши, любят на даче в земле копаться?
Так что, истерим всегда или на самом деле фоново нам похер, а тут вдруг (!) встрепенулись?
Потому что СМИ вам сказали открыть worldometer и гипнотизировать меняющиеся цифры?
...Мне не жалко испанских бабушек в этом контексте.
Они не входят в мой близкий круг. Я с ними вообще не знакома.
А вам жалко? Любого человека на земле, тварь божию?
Ой, да ладна. Не *******.
Поэтому обливаться слезами по поводу этого вируса ВООБЩЕ, отдавая этой теме 95% своего информационного личного пространства - это немного про то, как убиваться из-за смерти кенгуру в далекой Австралии. Пережевывая это, пересылая друг другу фоточки и начиная смолл толк: "в Австралии погибло полмиллиарда зверей, ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ!!!"
...Да мне похер, если честно.
Тем более что это брехня.
Но кое-что в этой жизни я делаю ну… просто потому что мне не сложно.
Донести бумажку до урны. Не идти с соплями в гости к младенцу. Помыть руки после туалета (хотя мои руки после моего туалета - это больше ваши проблемы, да).
Такое маленькое ежедневное выполнение общественного договора.
Я тебе, а ты взамен - мне. Хотя кто знает.
Поэтому призыв
"НЕ ********* ЗРЯ - СПАСИ БАБКУ!" вполне мне ок. Собственно, я это и так делаю каждую зиму. Спасаю ваших бабок. Еще и тем, кстати, что делаю прививки и таким образом почти не хватаю и не переношу грипп.
Но истерика с домашними арестами для целых стран, остановкой и банкротством бизнеса, обвалом фондового рынка, прекращением авиасообщений, блокированием метро, патрулями полиции, тюремным заключением за то, что прошел по улице, подчинением информационного потока одной-единственной теме - это на мою голову не налазит.
*протяжно* чёрный *********… што ж ты вьёёёшься...над моею головой. Ты добычи не дождешься, черный лебедь, я не твой.
* * *
Пока верстался номер, от коронавируса выздоровело
85 813 человек, йо.
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забивать на карантин это как и не интерисоватся политикой
и люди те же

и результат схожий
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Вот поэтому сейчас ход за естественным отбором. Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину - Цензор.НЕТ 7314
Хай лезут без масок на голову друг другу в маршрутки.
Хай пьют пивасик под АТБ, забегая за добавкой без масок.
Хай лазят по базарам во время карантина.
Хай жрут шаурму и биляши из ларьков на улице.

Чем больше их выздохнет, тем лучше. Один фиг пользы от них никакой и никому.
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Нормально на фотках, а в трамвайчике вообще свободно.
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Надати доступ до тестів, запобігти паніці: Гройсман звернувся до Шмигаля з відкритим листом щодо коронавірусу
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ПриватБанк передав Одеській обласній дитячій лікарні 2 апарати штучної вентиляції легенів Hamilton C1 в рамках програми "Дихай! Разом проти коронавірусу". Якщо ви хочете приєднатися до програми, внесок можна зробити
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Ну если нам выдали официальные разрешения по передвижению по городу и стране в принципе то да готовьтесь к тому что будут проверять на улицах и к тому что перестанет ходить транспорт
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Людей без масок не пускать! Приучайте их к порядку!
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сначала пусть власть приучится к порядку - перестанет воровать, врать, беспредельничать, наживаться на простых гражданах, итд.
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подобається підхід Слуг до тестування, нарід, у якого двостороннє запалення легенів та температура під 40 не може пройти тест, так як не був в країнах з вірусом, а Слуги можуть тестуватися просто так, для профілактики. Це ж не за свої кошти, а за наші. Їм тестів вистачитьПереповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину - Цензор.НЕТ 3959
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Может повезёт... и этот клоун окажется зараженным
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Ха козел янек с придыханием рассказывает о здоровье зеленского и Ермака. Все норм тесты,врачи следят все счастливы и здоровы.
вот
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