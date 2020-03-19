 Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зняв, як жителі Києва зранку намагаються дістатися до роботи в умовах карантину.
Маршрутки в Києві ходять досить часто.
Однак в салони пускають більше встановленої владою норми в 10 осіб.
Також значна частина людей не користуються масками.
Разом з тим, на найпопулярніших маршрутах спостерігається значна переповненість громадського транспорту.
Київ, 19 березня, карантин, переповнена маршрутка.
На зупинках велике скупчення пасажирів в очікуванні транспорту.
Фото: Цензор.НЕТ.
"Стихійний карантин у Києві на Чернігівській. Люди штурмують автобуси, а поліція намагається забезпечити рішення влади про 10 пасажирів в масках на борту. Один автобус потенційні пасажири зупинили, перекривши йому дорогу, і почали заходити всередину. Люди штовхаються з поліцейськими", - розповів журналіст Сергій Щербина.
Но там понятно - коронавирус, а в Киеве коронавирус сразу мутирует в ОРЗ и грипп? Пруф
Если нельзя заставить людей выполнять простейшие правила и любить свое здоровье - нужно весь транспорт отменять.
Дикарям ходить можно только пешком.
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
которых кто то выбрал..
Почему не развести по времени начало открытия присутственных мест в городе, тем самым равномерно распределить пассажиропотоки в Киеве и других городах страны?
Почему всему Киеву необходимо начинать рабочий день именно в 8:00? Для давки в транспорте, разве что...
Даже в пределах одного предприятия можно сманеврировать началом и концом рабочего дня... в разумных пределах.
Берегите водителей
Да, зручний час скасувати непотрібні і шкідливі пільги. Але - це має бути в рамках Закону, тобто, скасуванням Верховною Радою відповідних норм Законодавства. А не місцевою владою, самоуправно. Тому що мають бути запроваджені компенсатори за скасовані пільги. Тобто: монетизація. Причому - монетизація реальна. А не така, яка стосується норми чорнобильського Закону стосовно щомісячної доплати на 50% харчування чорнобильця 1-ї категорії (2-ї кат. - 25%). До речі, за лютий - заморозили... ще не виплатили...
І всі ці сотні людей срали на зеленського, на його карантин та на його вірус.
http://firtka.if.ua/blog/view/ne-koronavirusom-iedinim-prikarpattsi-masovo-oformliaiut-zakordonni-vizi-fotofakt
Агов, "Ылітка", як пропонуєте ховати потім оціх представників "гіперактивного" прошарку населення - стоячки чи сидячки? Бо вилікувати усіх оптом фіг вийде...
я ця клоунва накерує
"Лично мне совершенно не нравятся меры, которые принимает испанское правительство. Как я уже говорила, такие карантины с домашними арестами всей страны - это переваливание с больной головы на здоровую. Когда само правительство беспомощные долбоёбы.
Ну, Убийца Эрики это тоже покажет во всей красе. Уже, я так поняла, показывает. 3,5 миллионный Киев без транспорта - это великолепно.
Чувствую я себя довольно средненько физически и психологически, мне для нормального функционирования (и спины) надо много ходить каждый день. Просто выходить на пустынную улицу и чесать-чесать в быстром темпе много км. Как только я посидела дома тройку дней, я при первом же выходе превратилась в одышливую переваливающуюся развалину.
Я почти ни с кем не общаюсь, разве что дежурные сообщения из разряда "привет, документы будут позже". Потому что нон-стоп упоминания ЭТОГО выносят мне мозг.
Где-то мрут старушки, в несколько увеличенном масштабе мрут, согласна. И? В мире постоянно кто-то умирает. И? Ваши личные старушки тоже умирают - от инфарктов, тромбов, рака и дтп. И?
Л. позвонил поздравить свекровь (маму) с днем рождения. Она почти сразу светски, словно речь о погоде, интересуется - и какие новости? сколько человек у вас там умерло?
Серьезно?!
Small talk - 2020, *****.
И ладно бы только она.
Да я близко на пушечный выстрел не буду подходить ни к каким социальным контактам. Давайте расстанемся на время, после коронавируса снова познакомимся.
Это именно тот карантин с полной самоизоляцией, который был бы реально необходим. Потому как вирус охватил 200 тысяч во всем мире, уже вместе с выздоровевшими, а безумие охватило миллиарды.
И вот еще.
Я не знаю, стоит ли мировой кризис и последствия в экономике какого-то количества спасенных жизней. И если стоит - то какого именно количества.
Ну да, я сейчас звучу, как бездушное мудло. Особенно для украинцев, которые "менять пленных надо любой ценой, даже ценой потери Украиной государственности".
Но стоит ли, к примеру, благородная цель искоренить полностью смерти в ДТП (огромные цифры каждый год, огромные) - полного пересаживания на конные повозки целым миром?
С начала года в ДТП погибло около 300 тысяч человек. Но никому не приходит в голову ********** автопром. Устанавливаем правила ПДД, ставим светофоры... ну и списываем жертвы на неизбежную убыль населения. Штош, мы сделали все что могли. Смотрите по сторонам внимательнее!
Неприятно задумываться о меньшем зле, да? Оттож.
А надо.
От гриппа умерло 103 тысячи человек. против 9 тыс от короны, обе цифры - за два с половиной месяца. Но при гриппе никто не устраивает того, что делают сейчас. Никто не посылает нахер экономику и бизнесы, говоря - ТЕБЕ ЧТО, ЛЮДЕЙ НЕ ЖАЛКО?!
Что, вообще, *****, происходит?
У коронавируса какой-то особый пиарщик?
Над нами проводит социальный эксперимент кто-то с Альфа-Центавры?
Они забыли перед Рождеством помыть космическую чашку Петри, а вернувшись к Пасхе, схватятся за голову:
- Ой, ёёё…
Чем платить-то за истерику будем, товарищи?
Готовы мы бахнуть мир в очередную Великую Депрессию, к примеру (я сейчас намеренно использую эмоционально окрашенную лексику, но иначе до многих не дойдет)?
Правительства сейчас выделяют огромные деньги из бюджетов "на коронавирус".
Вы же понимаете, что нет понятия "бесконечно много денег"?
Эта денежка, выделенная на истерику - она из какого конвертика вытащена?
Зарплата бюджетникам? Пенсии тем же самым бабушкам? Дороги? Субсидирование инсулина для диабетчиков?
Если вывалиться из фейсбука в реальную жизнь и предложить вам заплатить за Великую Идею Всехнего Спасения своей работой - это как? Своим бизнесом, маленьким, но кормящим семью и ту самую бабушку - вам нормально? Потерять, скажем, арендную квартиру и переехать в комнату в общаге - ок?
1998й все помнят? 2008-2009 еще не забыли? Ну вот вітаннячка, судя по всему, 2020й, зробили це разом. Искусственно и на ровном месте.
Зато за идею.
Нет, конечно, если придут фашисты с автоматами (с) и скажут строго: или жизнь твоей мамы или твоя работа!
То с таким раскладом большинство выберет конкретную маму. (Но это неточно, ггг)
Но сейчас-то происходит другое: решай - похерить ли тебе свою работу в обмен на небольшую ВЕРОЯТНОСТЬ. Жрать тебе и семье будет нечего, тебя ж сократили. Зато мир спас.
И все такие: дооо! Конечно! Слезинка ребенка! Любой ценой!
Все имеет цену. По этой причине в Норвегии нет понятия сезонного школьного карантина. Ну вот хоть усритесь, но нет. Это дорого для экономики, такие популистские меры, как потакание тревожности мамаш.
По этой же причине в Осло в одно время в метро была развешана реклама - как выявить инсульт у попутчика.
Почему инсульт? Почему, к примеру, не инфаркт или преждевременные роды?
Да потому что инсультники, которым вовремя не оказали помощь - становятся тяжелым бременем для налогоплательщиков на очень много лет. В отличие от инфарктников или выкидышей. С ними все быстро происходит. Извинити.
И государству дешевле заказать рекламу именно про инсульты, чем потом реабилитировать и терять налогоплательщиков.
А "жалко" - понятие не материальное, на него хорошие дороги не выменяешь.
Что происходит сейчас - хз.
Совершенно невыгодная ни с какой стороны истерика, связанная с болезнью, которая не так уж заразна (у короны коэф контагиозности 2,5, у стандартного гриппа 1,5, у кори - 15. Пятнадцать, да) и не так уж летальна в сравнении с другими напастями.
Но мир схлопывается так, словно пришла эпидемия чумы или черной оспы, а у нас снова нет ни антибиотиков, ни прививок. И умрет две трети работоспособного человечества уже к июню.
Никаких внятных аргументов, кроме тревожности и эмоциональной раскачки.
- Почему Албания?
- А почему бы и нет? Вот что ты знаешь про Албанию?
(с)
...Почему бы и не коронавирус? Название годное. И что люди вообще знают о вирусах? Согласно средним представлениям, это то, что создается искусственно, вырывается на свободу и порабощает планету.
Отлично, берем!
...Бабушек за 80+ стало внезапно (!) жалко, а при других эпидемиях, где "попадали" дети или беременные - ничего так было, нормас? Метро ради их спасения не останавливали? А чё так?
За своих родителей вы внезапно (!) обеспокоились? Никогда ж такого не было, чтобы люди старшего возраста были в группе риска. Ну кроме как каждый год.
И как, ваши родители вакцинированы от сезонного гриппа каждый октябрь, я надеюсь? Вы проверили, что там у них с антителами на корь, на дифтерию, на столбняк? Они ж, пенсионеры ваши, любят на даче в земле копаться?
Так что, истерим всегда или на самом деле фоново нам похер, а тут вдруг (!) встрепенулись?
Потому что СМИ вам сказали открыть worldometer и гипнотизировать меняющиеся цифры?
...Мне не жалко испанских бабушек в этом контексте.
Они не входят в мой близкий круг. Я с ними вообще не знакома.
А вам жалко? Любого человека на земле, тварь божию?
Ой, да ладна. Не *******.
Поэтому обливаться слезами по поводу этого вируса ВООБЩЕ, отдавая этой теме 95% своего информационного личного пространства - это немного про то, как убиваться из-за смерти кенгуру в далекой Австралии. Пережевывая это, пересылая друг другу фоточки и начиная смолл толк: "в Австралии погибло полмиллиарда зверей, ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ!!!"
...Да мне похер, если честно.
Тем более что это брехня.
Но кое-что в этой жизни я делаю ну… просто потому что мне не сложно.
Донести бумажку до урны. Не идти с соплями в гости к младенцу. Помыть руки после туалета (хотя мои руки после моего туалета - это больше ваши проблемы, да).
Такое маленькое ежедневное выполнение общественного договора.
Я тебе, а ты взамен - мне. Хотя кто знает.
Поэтому призыв
"НЕ ********* ЗРЯ - СПАСИ БАБКУ!" вполне мне ок. Собственно, я это и так делаю каждую зиму. Спасаю ваших бабок. Еще и тем, кстати, что делаю прививки и таким образом почти не хватаю и не переношу грипп.
Но истерика с домашними арестами для целых стран, остановкой и банкротством бизнеса, обвалом фондового рынка, прекращением авиасообщений, блокированием метро, патрулями полиции, тюремным заключением за то, что прошел по улице, подчинением информационного потока одной-единственной теме - это на мою голову не налазит.
*протяжно* чёрный *********… што ж ты вьёёёшься...над моею головой. Ты добычи не дождешься, черный лебедь, я не твой.
* * *
Пока верстался номер, от коронавируса выздоровело
85 813 человек, йо.
и люди те же
и результат схожий
Хай лезут без масок на голову друг другу в маршрутки.
Хай пьют пивасик под АТБ, забегая за добавкой без масок.
Хай лазят по базарам во время карантина.
Хай жрут шаурму и биляши из ларьков на улице.
Чем больше их выздохнет, тем лучше. Один фиг пользы от них никакой и никому.
вот