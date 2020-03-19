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 Політика України
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Все про:Зеленський (4857) ОДА (785) Тернопільщина (228)

 Зеленський призначив Труша головою Тернопільської ОДА. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новим головою Тернопільської обласної державної адміністрації Володимиром Трушем.

Як інформує Цензор.НЕТ, сьогодні Зеленський підписав указ №97/2020 про призначення Труша головою Тернопільської ОДА.

Крім того, сьогодні Зеленський зустрівся з Трушем, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Президент наголосив на важливості вирішення нагальних проблем регіону. Зокрема, йшлося про реалізацію інфраструктурних та інвестиційних проектів на Тернопільщині.

Зі свого боку голова Тернопільської обласної державної адміністрації подякував Президенту за довіру.

Також читайте: Кабмін погодив призначення Труша головою Тернопільської ОДА

Володимир Труш народився 1980 року в с. Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області. Має вищу освіту. У 2002 році закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальностями "Фінанси" (магістр з економіки та підприємництва) та "Філологія" (бакалавр з філології). У 2019-му закінчив Дубенську філію Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (бакалавр з права). З 2002 по 2008 рік працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області. У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю. З листопада 2019 року – голова Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Нагадаємо, раніше Кабмін погодив призначення Труша головою Тернопільської ОДА.

Зеленський призначив Труша головою Тернопільської ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182650
 
 
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Такого, чтобы деньги считал. А что ещё нужно главе ОГА. Сиди - деньги катай.
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А може краще поїхав на Донбас кацапів постріляв.
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Осел зе Генеральный прокурор в не закона, В/ рада нарушила закон про голосование в твоем присутствии.
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Не надо выкладывать это картинку 17 .03.2020 Вы были в галстуке в Верховной раде.Зеленський призначив Труша головою Тернопільської ОДА - Цензор.НЕТ 8106
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Шо воно такое: сепаратист , коллаборант, украинофоб....или ещё какая антиукраинская зараза ? Но то что он продажный капитулянт это точно потому что все ЗЕбилы капитулянты они слуги не украинского народа а слуги террористов - сепаратистов оккупированной "лугандонии " и кремлёвских фашистов оккупантов )(уйла. ...
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