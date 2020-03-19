 Зеленський призначив Труша головою Тернопільської ОДА. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, сьогодні Зеленський підписав указ №97/2020 про призначення Труша головою Тернопільської ОДА.

Крім того, сьогодні Зеленський зустрівся з Трушем, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Президент наголосив на важливості вирішення нагальних проблем регіону. Зокрема, йшлося про реалізацію інфраструктурних та інвестиційних проектів на Тернопільщині.

Зі свого боку голова Тернопільської обласної державної адміністрації подякував Президенту за довіру.

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Володимир Труш народився 1980 року в с. Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області. Має вищу освіту. У 2002 році закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальностями "Фінанси" (магістр з економіки та підприємництва) та "Філологія" (бакалавр з філології). У 2019-му закінчив Дубенську філію Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (бакалавр з права). З 2002 по 2008 рік працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області. У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю. З листопада 2019 року – голова Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Нагадаємо, раніше Кабмін погодив призначення Труша головою Тернопільської ОДА.