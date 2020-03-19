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 Політика України
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Все про:ВР (7278) Шахов_Сергій (54) COVID-19 (1240)

 У Раді спростували слова Зеленського, що хворий на коронавірус нардеп Шахов був у парламенті 17 березня. ФОТО

Нардеп Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Ради 17 березня і не брав участі в голосуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

"У відповідь на запити засобів масової інформації щодо участі народного депутата Сергія Шахова у пленарних засіданнях повідомляємо, що зазначений політик, як раніше було повідомлено, на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня 2020 року був відсутній. Також зазначаємо, що Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року та не голосував", - йдеться в повідомленні.

Відповідну інформацію в Раді проілюстрували фотодовідкою реєстрації народного депутата за обраний період з 3 по 18 березня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.

Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поліція встановила 50 осіб, які контактували з хворим на коронавірус народним депутатом Шаховим", - Антон Геращенко

У Раді спростували слова Зеленського, що хворий на коронавірус нардеп Шахов був у парламенті 17 березня 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182629
 
 
 Топ коментарі
 
Беда конечно.... Но все увидели как живёт в каком имении и как и где отдыхаент "борец за права простых шахтёров" депутат Шахов, завсегдатель всех ток Шоу на любых ТВ каналах, как оно реально заботится и "переживает" за свой лохторат. То был в Раде один, уже сейчас цельную группу подельников протащил и голосует так как "надо" ну чтоб как "простые" его избиратели в Куршавеле отдыхать. В Раде опровергли слова Зеленского, что заболевший коронавирусом нардеп Шахов был в парламенте 17 марта - Цензор.НЕТ 5019
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Ну ось. Вже і у Раді звинуватили Зєлєнского у брехні. Дуже показово. Цікаво, хто ще йому вірить?
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Ага...его то не было, ОНО в Куршавеле отдыхало, а карточка голосовала.
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Ага...его то не было, ОНО в Куршавеле отдыхало, а карточка голосовала.
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Беда конечно.... Но все увидели как живёт в каком имении и как и где отдыхаент "борец за права простых шахтёров" депутат Шахов, завсегдатель всех ток Шоу на любых ТВ каналах, как оно реально заботится и "переживает" за свой лохторат. То был в Раде один, уже сейчас цельную группу подельников протащил и голосует так как "надо" ну чтоб как "простые" его избиратели в Куршавеле отдыхать.
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Точно.Горлопан стахановский.По нормальному-считать недействительным голосование чужой картой.А слуги народа? У Раді спростували слова Зеленського, що хворий на коронавірус нардеп Шахов був у парламенті 17 березня - Цензор.НЕТ 8821
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доречі серёжу вже можна звинуватити по новому "закону" про карантин ...
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Як запитували колись пианерів:
Завжди готовий обманути! У Раді спростували слова Зеленського, що хворий на коронавірус нардеп Шахов був у парламенті 17 березня - Цензор.НЕТ 4538
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Он себя уже не контролирует.Киздит-что дышит. У Раді спростували слова Зеленського, що хворий на коронавірус нардеп Шахов був у парламенті 17 березня - Цензор.НЕТ 8890
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Ну ось. Вже і у Раді звинуватили Зєлєнского у брехні. Дуже показово. Цікаво, хто ще йому вірить?
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Здається з бубки роблять публічного ідійота У Раді спростували слова Зеленського, що хворий на коронавірус нардеп Шахов був у парламенті 17 березня - Цензор.НЕТ 153
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я один вижу на этой фото что оно да голсовало за заседание?
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Фотографию с Шаховым запустил гулять Березовец.
Хотя фото это было сделано еще до ТОГО КАК.
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17.03.2020

Поіменне голосування про включення до порядку денного проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету (№2539)
За:274 Проти:1 Утрималися:65 Не голосували:50 Всього:390
Рішення прийнято

Шахов С.В.
Утримався
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Этот долбень вообще в раду не должен был заявляться,какая разница был он там 17 или нет,гаденышь приехав из зараженной Европы не самоизолировался,а стал шляться среди людей и разносить болезнь.
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"Также отмечаем, что Сергей Шахов не присутствовал на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 но не голосовал", - говорится в сообщении."
Аллё, гараж, вы про что?
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зеленський - відомий брехун, нічого дивного.
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