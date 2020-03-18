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Все про:Вищий госпсуд (23) Кіровоградщина (191) викрадення (385) СБУ (5406) суддя (1029)

 СБУ запобігла викраденню з метою викупу колишнього судді Вищого господарського суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України запобігли викраденню з метою отримання викупу судді Вищого господарського суду у відставці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, організатором злочину є колишній начальник Олександрійського ДАІ УМВС України в Кіровоградській області. Таким чином ексдаішник вирішив поліпшити своє матеріальне становище.

Виконавця для здійснення злочинного задуму він підшукував у середовищі кримінальних кіл Кіровоградщини. За задумом зловмисника його спільник мав викрасти суддю в столиці і насильно утримувати в одному з київських гаражів.

Сам же організатор шантажем і залякуванням хотів змусити дружину потерпілого - секретаря Верховного суду України - заплатити 300 000 доларів викупу. Гроші жінка мала передати через його спільника.

Правоохоронці організували в Києві імітацію викрадення "жертви".

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Щоб замести сліди й уникнути викриття, організатор для ведення переговорів придбав окремі засоби зв'язку і здійснював дзвінки з Кременчука Полтавської області.

Затримали замовника викрадення на одній з автозаправок на Кіровоградщині після отримання обумовленого викупу.

СБУ запобігла викраденню з метою викупу колишнього судді Вищого господарського суду 01
СБУ запобігла викраденню з метою викупу колишнього судді Вищого господарського суду 02
СБУ запобігла викраденню з метою викупу колишнього судді Вищого господарського суду 03
СБУ запобігла викраденню з метою викупу колишнього судді Вищого господарського суду 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182513
 
   
 Топ коментарі
 
причем тут судья хозяйственник ? Красть можно любого судью на выкуп , бабки есть у любого , хобби у них такое профессиональное на непосильным трудом коллекционировать бабки-- колядки называются СБУ предупредила похищение с целью выкупа бывшего судьи Высшего хозяйственного суда - Цензор.НЕТ 531
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эх такой гешефт сорвали...гайцу надо было и сбушника в дело взять тогда бы все было гладко
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хоть судья и бывший, но бабулесов в тумбочку положил немеряно
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что за пятна на земле -обоссался бывший гаец при задержании ?
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Не понятно почему ,но судьи пользуются спросом у всяких домушников и прочих работников смежных специальностей . Может подобное тянет к подобному ?
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эх такой гешефт сорвали...гайцу надо было и сбушника в дело взять тогда бы все было гладко
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причем тут судья хозяйственник ? Красть можно любого судью на выкуп , бабки есть у любого , хобби у них такое профессиональное на непосильным трудом коллекционировать бабки-- колядки называются
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Всякий сброд проходит через нашу госслужбу,один взяточник решил подстричь другого.
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Гаишник хотел улучшить свое материальное положение!?
Поменять Мерса на Бентли или трёхэтажный дом на пятиэтажный?
П.С. А судье никто не хочет задать вопрос: откуда мент узнал, что у него есть такая сумма и откуда она взялась?
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Откуда у честнейшей(-его) судьи 300 тыс $ ?!?!
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