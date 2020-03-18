 СБУ запобігла викраденню з метою викупу колишнього судді Вищого господарського суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, організатором злочину є колишній начальник Олександрійського ДАІ УМВС України в Кіровоградській області. Таким чином ексдаішник вирішив поліпшити своє матеріальне становище.
Виконавця для здійснення злочинного задуму він підшукував у середовищі кримінальних кіл Кіровоградщини. За задумом зловмисника його спільник мав викрасти суддю в столиці і насильно утримувати в одному з київських гаражів.
Сам же організатор шантажем і залякуванням хотів змусити дружину потерпілого - секретаря Верховного суду України - заплатити 300 000 доларів викупу. Гроші жінка мала передати через його спільника.
Правоохоронці організували в Києві імітацію викрадення "жертви".
Щоб замести сліди й уникнути викриття, організатор для ведення переговорів придбав окремі засоби зв'язку і здійснював дзвінки з Кременчука Полтавської області.
Затримали замовника викрадення на одній з автозаправок на Кіровоградщині після отримання обумовленого викупу.
Поменять Мерса на Бентли или трёхэтажный дом на пятиэтажный?
П.С. А судье никто не хочет задать вопрос: откуда мент узнал, что у него есть такая сумма и откуда она взялась?