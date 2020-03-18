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Все про:Дніпропетровськ (1299) карантин (386) продукти (191) Філатов (261)

 Для самотніх дніпрян похилого віку почали безконтактну доставку перших з більш ніж 10 тисяч харчових наборів, - Філатов. ФОТОрепортаж

Щоб убезпечити від зараження коронавірусом найбільш вразливу перед інфекцією категорію населення, людей похилого віку, у Дніпрі організували безконтактну доставку харчів. Онлайн-платформа, про створення якої оголосив мер Борис Філатов, об’єднує волонтерів, активістів і підприємців, котрі готові допомагати.

Нині опрацьовують логістичний маршрут між понад 12,5 тисяч хворих і одиноких пенсіонерів. Усі вони є підопічними територіальних центрів Дніпра. Про це Борис Філатов заявив під час спільної зустрічі очільників міст, обласної влади, підприємців і правоохоронців 18 березня.

Мер наголосив: така доставка не має нічого спільного ані з агітацією, ані з просуванням партійних чи релігійних уподобань. Нині до наборів входять крупи, макарони, хліб. Включатимуть і продукти тривалого терміну зберігання.

"Я хотів би звернутися до громадянського суспільства: час відкинути всі сварки і з’ясування стосунків. Нині розвезено близько 600 продуктових наборів для людей похилого віку. Завтра – близько 10 тисяч. Тож звертаюся і до представників великого бізнесу: ми готові отримувати будь-яку допомогу", – сказав очільник міста.

За словами Бориса Філатова, для захисту найбільш вразливої перед інфекцією COVID-19 категорії населення об’єдналися навіть ідеологічні супротивники. З організацією транспорту для доставки проднаборів допомагають також місцеві підприємці, підтримку надають і представники різних конфесій та волонтери. Мер Дніпра повідомив, що напередодні до нього звернулися власники косметичних виробництв, котрі готові допомогти з постачанням спиртового розчину у пляшках. Його роздаватимуть містянам.

Загалом на протидію розповсюдженню коронавірусу Дніпро виділив 98 млн грн. За ці гроші закупили 35 апаратів штучної вентиляції легенів (нині місто чекає на їхню поставку), а також засоби дезінфекції, захисні костюми, маски, медикаменти, ранці для розпилення знезаражувальних розчинів. Крім цього, Борис Філатов назвав успішним досвід створення пункту обсервації на базі колишнього санаторію Дніпровського міськводоканалу. Тамтешні приміщення розраховані на 260 осіб. Нині на обсервації перебувають 44 людини.

"Сьогодні добровольці і волонтери протестантських церков, УДА, Національного Корпусу та ... ОПЗЖ, співробітники мерії, бізнесмени і просто добрі люди почали розвозити людям похилого віку продукти", - повідомив Філатов у Facebook.

Він підкреслив, що організатори будуть раді будь-якій допомозі і доклав до посту фото літніх людей, яким доставили проднабори 18 березня.

Також мер залишив контакти, куди звертатися охочим. Загальний координатор проєкту Юлія Олександрівна: 0676160640.

  • Амур-Нижньодніпровський район: 0679923286;
  • Новокодацький: 0676332058;
  • Центральний: 0675628514;
  • Самарський: 0665525262;
  • Індустріальний: 0503421118;
  • Шевченківський: 0502493830;
  • Соборний: 0675845143;
  • Чечелевський: 0974195592.

Для самотніх дніпрян похилого віку почали безконтактну доставку перших з більш ніж 10 тисяч харчових наборів, - Філатов 01
Для самотніх дніпрян похилого віку почали безконтактну доставку перших з більш ніж 10 тисяч харчових наборів, - Філатов 02
Для самотніх дніпрян похилого віку почали безконтактну доставку перших з більш ніж 10 тисяч харчових наборів, - Філатов 03
Для самотніх дніпрян похилого віку почали безконтактну доставку перших з більш ніж 10 тисяч харчових наборів, - Філатов 04
Для самотніх дніпрян похилого віку почали безконтактну доставку перших з більш ніж 10 тисяч харчових наборів, - Філатов 05
Для самотніх дніпрян похилого віку почали безконтактну доставку перших з більш ніж 10 тисяч харчових наборів, - Філатов 06
Для самотніх дніпрян похилого віку почали безконтактну доставку перших з більш ніж 10 тисяч харчових наборів, - Філатов 07
Для самотніх дніпрян похилого віку почали безконтактну доставку перших з більш ніж 10 тисяч харчових наборів, - Філатов 08
Для самотніх дніпрян похилого віку почали безконтактну доставку перших з більш ніж 10 тисяч харчових наборів, - Філатов 09
Фото: facebook.com/Borys Filatov

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182485
 
 
 Топ коментарі
 
Филатов-- молодца . даст Бог переживем с наименьшими потерями !!!
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видно , що відповідальна людина
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Что сложно понять? Оставят у дверей, позвонят в дверь... Что за манера придираться к словам и искать проблемы там, где их нет.
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Филатов-- молодца . даст Бог переживем с наименьшими потерями !!!
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Для одиноких днепрян пожилого возраста начали бесконтактную доставку первых из более чем 10 тысяч пищевых наборов, - Филатов

По интернету, что ли? Для одиноких днепрян пожилого возраста начали бесконтактную доставку первых из более чем 10 тысяч пищевых наборов, - Филатов - Цензор.НЕТ 1778
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свистнул, окно открыли, и авоську в открытое окно.
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Будут звонить в дверь, сообщать и оставлять на пороге.
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О для аферистов новая тема нарисовалась.Вот так оставь бабушку 90 лет дома одну...
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И это замечательно. Старики будут очень благодарны. Сам факт что о них кто- то вспомнил, факт внимания, для пожилых очень важен. А хорошее настроение обязательно укрепит их иммунитет. Спасибо добрым людям.
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Але цей хитровиграний мер так і не пояснив,як буде відбуватись ця безконтактна доставка...Закидувати будуть на балкон чи у форточку макарони?..
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Что сложно понять? Оставят у дверей, позвонят в дверь... Что за манера придираться к словам и искать проблемы там, где их нет.
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Та это зелёный идиот, только говно и может производить.
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Та и не говорите, во всём дерьмо ищут, всё им надо обгадить, такая категория людей
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