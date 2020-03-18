 10 київських трамваїв стали в затор, оскільки водій одного з них відмовився перевозити більше десяти пасажирів. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".
Інцидент стався на вулиці Закревського. В салон зайшло більше 10 осіб, не всі вони були в масках. Водій відмовився продовжити рух доти, доки частина пасажирів не вийде з трамвая. Люди відмовилися виходити - і тоді водій викликав поліцію.
Патрульні, які прибули на місце, не дозволили рух, поки не буде дотримано норм.
Один із патрульних заявив, що водій вчинив правильно і трамвай не рушить, поки в салоні буде 10 осіб або менше.
Поліцейський уточнив, що в разі, якщо водій порушує постанову, на нього можуть скласти протокол про адміністративне порушення за ст 44-3. На пасажирів поліцейські протокол скласти не можуть.
За словами поліцейського, тільки у його патруля це вже 8 такий виклик за ранок. Він також додав, що патрулі контролюють виконання постанови і перевіряють по місту, чи всі водії громадського транспорту дотримуються вимог.
Поліцейський уточнив, що водіям загрожує штраф до 32 тисяч. Сьогодні патруль вже склав кілька таких протоколів, які передадуть до суду.
Зрештою кількох осіб умовили вийти, і трамвай продовжив рух.
У прес-службі патрульної поліції Києва повідомили, що зараз поліцейські реагують на всі повідомлення служби 102, які надходять про порушення карантину. Також якщо вони помічають порушення під час патрулювання, то зупиняються і припиняють порушення. Насамперед поліцейські проводять роз'яснювальну та профілактичну роботу.
За словами прессекретаря патрульної служби Романа Мартинчука, пасажири зазвичай ставляться до цього з розумінням. Зараз у базі немає інформації про складені протоколи в Києві, можливо, вони були складені, але їх ще не внесли в базу.
Будут потом выть, что их родители из-за властей умерли.
А то звикли вимагати і чекати від влади манни небесної, а самі продовжують жити у звичному темпі.
Або сидиш вдома, затягнувши паски, але живий - або ризикуєш здохнути.
оно четко вчера сказало, с ухмылкой на морде - что ему наплевать как будут добираться люди на работу.. пешочком, мол, топайте или на такси
этож зебилы, как они могут понять...
А, Порошенко з ними, «дорогенькі, Томос, віра, мова»...
і де на Цензорі написано, що це видання для зебілів?
Е-билет кругом.
Вот, и отменили бы сегодня.
вы ребята волонтёрствуйте, а потом они волонтёров оштрафуют на 32 пачки,
а доказательства будут секретом ......
зеленский хитрый клоун, радуцкий молодец, вовремя сообразил, где денег поднять
теперь быдло лишили возможности и на трамвае ездить ...
Люди, я думал, что после избрания скомороха в Гетьманы во время войны, я больше ничему не удивлюсь!!!
только когда начнется массовый падеж дебилов в стране, то скажут что зеленые виноваты.))))) в стране обьявлен карантин, дебилы))))) надеюсь ряды этих недоразвитых поредеют благодаря вирусу))))) естественный отбор)))))