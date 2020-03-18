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Все про:ВОЗ (86) тест (24) COVID-19 (1125)

 ВООЗ передала Україні набір реагентів для діагностики коронавірусу. ФОТО

Набір розрахований на 5000 реакцій. Цього вистачить для діагностування більш ніж 1600 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу українського представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) передала другий набір реагентів для тестування на COVID-19 для приблизно 5000 реакцій до Центру Громадського Здоров’я МОЗ України. Перший набір був на 3000 реакцій", - йдеться в повідомленні.

У Центрі громадського здоров'я зазначили, що набору з 5000 реакцій вистачить для тестування більш ніж 1600 осіб.

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Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

Кабмін радить органам влади і підприємствам перевести співробітників на віддалену роботу. Президент і прем'єр-міністр закликають українців залишатися вдома.

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ВООЗ передала Україні набір реагентів для діагностики коронавірусу 01

ВООЗ передала Україні набір реагентів для діагностики коронавірусу 02
ВООЗ передала Україні набір реагентів для діагностики коронавірусу 03
ВООЗ передала Україні набір реагентів для діагностики коронавірусу 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182442
 
   
 Топ коментарі
 
Коробка з соромом тих, кто керував Україною всі роки незалежності.
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в аккурат на Раду и членов их семей хватит!)))
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В ОПе Зеленский ларек открыл. Приходите, маски по доллару штука.
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ого скільки! Це на весь Київ чи тільки на верховну раду?
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Коробка з соромом тих, кто керував Україною всі роки незалежності.
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в аккурат на Раду и членов их семей хватит!)))
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срочно увезли в Феофанию.. проверять вислюка и всю его шоблу
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скоро такого количества проб хватит на пол Киева ))))))
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В ОПе Зеленский ларек открыл. Приходите, маски по доллару штука.
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так ВОЗ на карантине и работает дистанционно.
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И все это теперь пойдет на обслуживание ВР и их семеек!
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Зеленая шобла попрошаек.Весь мир уже сам выпускает тесты ,а у зедебилов ,все было хорошо.Сплошная реклама ,без паники ,мы готовы ,это обычный грипп.Кто из этих у-дов ответит почему ничего нет? Ни масок,ни антисептиков,ни защиты для врачей?
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Прочитал - ренегатов. Думал, Жопоблох пошел на опыты )))
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