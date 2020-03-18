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 Реанімація військового госпіталю терміново потребує кардіомонітори для поранених, - волонтерка Юсупова. ФОТО

У реанімацію військового госпіталю терміново потрібні кардіомонітори, а їхні поставки у зв'язку з карантином припинилися.

Про це повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Все дуже серйозно і терміново, в реанімацію потрібні кардіомонітори, сподіваюся, не треба розповідати навіщо, це апарати життєдіяльності людини. Сьогодні у мене витрати 72 тис. грн (чеки публікую). Сьогодні я дивом купила монітор і можу ще купити 1-2, мені пообіцяли, складність у тому, що постачання обладнання зараз немає, а монітори і все інше дуже потрібні і їх миттєво розкупили. Я оплатила монітор: 53 тис. + 14 500 воїну на хімію + 4 тис. на фронт. Ще замовлення на багато противірусного, вітаміни і антисептики, все на передову. Чеки публікую. Ми всі зараз переживаємо за життя близьких і за своє теж, прошу не забувати, що в нас тисячі військових, особливо поранених і їхнє життя не менш важливе. Допомагаємо, хто як може, кожна копійка - це шлях до одужання людини. Картки для допомоги 4627 0551 5012 8394 Приват та 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова", - написала Юсупова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців. ФОТОрепортаж

Реанімація військового госпіталю терміново потребує кардіомонітори для поранених, - волонтерка Юсупова 01
Реанімація військового госпіталю терміново потребує кардіомонітори для поранених, - волонтерка Юсупова 02
Реанімація військового госпіталю терміново потребує кардіомонітори для поранених, - волонтерка Юсупова 03
Реанімація військового госпіталю терміново потребує кардіомонітори для поранених, - волонтерка Юсупова 04

Реанімація військового госпіталю терміново потребує кардіомонітори для поранених, - волонтерка Юсупова 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182434
 
 
 Топ коментарі
 
Бубочка сказал что "нужно просто перестать стрелять", и война закончится, потому что на ней больше некому будет наживаться.
Неужели он сказал неправду ? Зелебобы, как вы думаете ?
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>72 тыс. грн

бдять, производство одного ролика с выездом зелибобы куда-то, со светом, камерами краном и командой стоит в 5 раз дороже... вместо того чтобы зеля баловался в телефон со своими роликами...
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Реанимация военного госпиталя срочно нуждается в кардиомониторах для раненых, - волонтер Юсупова.

Шёл 7-ой год войны..
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А ведь зелёных таки в итоге повесят. Чуйка такая есть.
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За пять лет войны педровласть не смогла даже единственный в стане главный военный госпиталь обрудовать необходимой ему современной медтехникой. Зеленые только продолжают начатое петей.
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всего одну теслу продать... а можно две ещё бохдана
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Бубочка сказал что "нужно просто перестать стрелять", и война закончится, потому что на ней больше некому будет наживаться.
Неужели он сказал неправду ? Зелебобы, как вы думаете ?
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у нас что партизанская война в Стране или Армия воюет с агрессором, есть Министр Обороны, МОЗ, что не могут достучаться к ним.
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Перекинув сьогодні 300грн. Більше не можу, дружина після операції.
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>72 тыс. грн

бдять, производство одного ролика с выездом зелибобы куда-то, со светом, камерами краном и командой стоит в 5 раз дороже... вместо того чтобы зеля баловался в телефон со своими роликами...
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невже з 2014 року не можна було почати виробляти такі штуки в Україні?
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На этом быстро и много не заработаешь, поэтому барыги ничего нужного и не производили в стране. Главное для них - перекинуть деньги производителям за границу и получить от них откат.
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