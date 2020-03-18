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Все про:Київська область (1143) електричка (36) Фастів (14)

 Жителі Фастова перекрили залізницю через скасування електричок. ФОТО

У місті Фастові Київської області місцеві жителі вранці 18 березня перекрили залізницю через скасування електричок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Співробітники поліції о 10:49 отримали виклик на лінію 102 про перекриття колій на залізничній станції "Фастів".

Жителі Фастова перекрили залізницю через скасування електричок 01

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з опівдня 18 березня "Укрзалізниця" призупиняє курсування приміських поїздів.

11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

16 березня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів.

Пізніше того ж дня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні з полудня 18 березня припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Також не працюватимуть метрополітени.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182426
 
 
 Топ коментарі
 
Если в стране президентом работает клоун, то даже такое серьезное мероприятие, как карантин, превращается в цирк...
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в нищей стране еврокарантин чреват социальными взрывами....
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Зачем пути перекрывать если электрички не ходят?
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Товарняки ж ходят.. их и заблокировали. Заблокировали товарняки - не поставят продукты в магазины. И понеслась...
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де це товарняками возять продукти в магазини?
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Товарняки возят к базам, а уже от туда в магазины. Ум есть?
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возят фурами, дебилятко... откуда ты выползло)))))) з киевского метро выбираешся?)))
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Февральская революция 1917 года произошла в марте
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Інакше не може бути , після того як ці істоти вибрали клоуна президента, дивно як вони не у норах живуть і вміють говорити.
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Не було б ЗЕ , вибрали бы Юлю , або Гріценка ... але ж у Пепи жодного шансу не було залишитися . Бо голоосували не за ЗЕ , а проти Педро .
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достали вы, нищее, высерами о "нищете".. нищий, а машин чет стало раза в два больше, хотя топливо дороже чем в Канаде. как это так, а, нищий?
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при чем тут кол-во машин и цены на бензин?, это 30% теневого ВВП... вы зайдите в электрички и взгляните на работяг, которые пашут от зарплаты до зарплаты, у которых нет накоплений в отличии от эуропейцев.... .вы мне еще раду с айфонами в пример приведите...
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Да не в два раза. Раз в ПЯТЬ!!!
Я был в германии недавно и скажу что там нет таких крутых машин и в таком количестве ни в одном городе!!!
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"Процесс пошел !!!
прошу занять свои рабочие места, товарищи ! " Жители Фастова перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек - Цензор.НЕТ 4092

М.С. Горбачев
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почалось...а зараз аваківськи шакали почнуть діяти..
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!7000 на каждый нос.Лучче скооперировались бы на личных авто.
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Наказывайте работодателей, неужели не доходит!
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так движение и так закрыли, а если грузовым перекрыли - тюрьма, и продукты уголь бензин вовремя не поступит в продажу
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так они кушать хотят. ам ам. нет денешки - нет еды. а работа в Киеве.
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Закінчиться все це формулою: " Рятуйся хто може."
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Все справедливо, голосовали? Получите! Дятлы из какого то вируса, который никто в глаза не видел, устроят в стране войну...
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Фастовская родня за торчка нашего зеленого так помирала шо аж хрипела....А весь Фастов (кроме депо и пива) работает в Киеве....Праздравляю.
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А чим виборці ********* були кращі за виборців ЗЕ ?!
Вова хоча б фрази у речення складати вміє , а то опудало було дике й жорстоке як справжній дикун з зони ....
Крім іншого -- ЗЕ висунув олігархат не проти свого брата Порошенка , а проти загрози Юлі як презідента й це можно було судити по каналах й властниках каналів .
До речі й Смешка так висунили , що родробити електорат несистемного антиолігархічного кандидата .
Арахамія дуже відверто про це казав в свого часу , що його олігархат був заляканий Юлею й тому він у першому турі голосував за Порошенко .
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точно так же говорили рыги про участие людей в Майдане
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Если в стране президентом работает клоун, то даже такое серьезное мероприятие, как карантин, превращается в цирк...
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Статья есть в УК за блокирование ЖД? Посадить показательно. Или штраф такой чтоб офигели.
Почему в Европе выполняют распоряжения, а у нас нет...
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В Європі зовсім інші ресурси, фінансовий запас. А в Україні 90% живуть від зарплати до зарплати без жодної заначки.

В них вибір малий - або ризикувати і підхопити вірус, або вмерти з голоду
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В Европе все кто работает честно получают от 1000 евро в месяц ...или нет разницы ,?
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Что то не наблюдаю в ЕС ни одного президента полного кретина-поэтому у нас и не выполняют распоряжения
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В Європі керівники держав управляють державами по закону, а в Україні при владі злочинці.
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За кого голосовали, перекрывальщики?
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Місто Хвастів тепер буде сидіти без роботи, бо багато з них працювали в Києві.
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якби не так! ТО київські працюють у Фастові та не можуть додому повернутись
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🧐 казочки? Я особисто знаю хвастівських, які працюють в Києві.
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ну може два штуки...
так є київські, які працюють в Житомирі, або і в Португалії.
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Такого дебелизма нет ни в одной европейской стране.
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А такие кретины у власти еще где то есть?
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То ли еще будет ... Что б до рукоприкладства не дошло
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Все сходится на зекретине -где компенсация достойная людям, которые должны сидеть в карантине? Или им не все равно от вируса или от голода помереть? Зебильо с ноября месяца по Оманам носилось с кацапами, а его прихвостни запасы масок продавали -при этом все знали, что в Китае началось.
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страна не пуганных идиотов. поедут в киев и привезут заразу в фастов. все будут потом в глубокой заднице. плохо когда рождены имбецилами. потому и живем в говне.
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навалять бы им по хребту.... Жителі Фастова перекрили залізницю через скасування електричок - Цензор.НЕТ 8581 дабы перехотелось блокировать пути собщений...
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