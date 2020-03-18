 Заражений COVID-19 Шахов спілкувався з прем'єром Шмигалем 4 березня. ФОТОФАКТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Спілкування з рукостисканням відбулося 4 березня в сесійній залі ВР.
Раніше стало відомо, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджений коронавірус. Нещодавно парламентарій відвідував Італію, де вирує епідемія цього захворювання.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Почуваюся нормально, температура впала, - нардеп Шахов розповів про свій станИсточник: https://censor.net.ua/ua/p3182399
И так сплошной депресняк, а если зараза не распространится - опять разочарование!
Увы, праздник отменяется. Шахов был за границей 8-11 марта.
Был бы Джек-пот если бы с Ермаком и Зелей....
Заразившийся COVID-19 Шахов общался с премьером Шмыгалем 4 марта. Карантин 14 дней. Сегодня 4 + 14 = 18 марта.
Шахов штаммы подхватил
Шмыгу Шахов заразил
Шмыгаль Шмарклю увидал
Штаммы Шмаркле передал