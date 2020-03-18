 Заражений COVID-19 Шахов спілкувався з прем'єром Шмигалем 4 березня. ФОТОФАКТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Спілкування з рукостисканням відбулося 4 березня в сесійній залі ВР.

Раніше стало відомо, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджений коронавірус. Нещодавно парламентарій відвідував Італію, де вирує епідемія цього захворювання.

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