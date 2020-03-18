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 Політика України, Здоров'я
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Все про:вірус (442) карантин (311) Шахов_Сергій (46) Денис Шмигаль (105) COVID-19 (1125)

 Заражений COVID-19 Шахов спілкувався з прем'єром Шмигалем 4 березня. ФОТОФАКТ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль контактував із нардепом від групи "Довіра" Сергієм Шаховим, у якого діагностували коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Спілкування з рукостисканням відбулося 4 березня в сесійній залі ВР.

Заражений COVID-19 Шахов спілкувався з премєром Шмигалем 4 березня 01

Раніше стало відомо, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджений коронавірус. Нещодавно парламентарій відвідував Італію, де вирує епідемія цього захворювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почуваюся нормально, температура впала, - нардеп Шахов розповів про свій стан

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182399
 
 
 Топ коментарі
 
Вы тоже все молетесь о том что и я ?
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здавалося б, ситуація критична
і тут раз - промінчик надії...
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лучше бы с дубинским,мертвечуком и рабиновичем)))
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Если Шахова ещё не подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, проведите повторное тестирование. Вполне возможно что это не коронавирус. Экспресс-тесты не дают точного диагноза.
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Не ну мужики журналисты...... Нельзя же давать украинцам такие намеки на надежду!
И так сплошной депресняк, а если зараза не распространится - опять разочарование!
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Общение с рукопожатием состоялось 4 мартаИсточник: https://censor.net.ua/p3182399
Увы, праздник отменяется. Шахов был за границей 8-11 марта.
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а скільки телеканалів впаде після цієї інфи?; скільки журиків політичних програм відправлять на обсервацію?
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а с Ермаком не общался?....
Был бы Джек-пот если бы с Ермаком и Зелей....
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Аааа, я понял, теперь для соевых ушлепков Шахов не сепар и дрянь, а свой парень Заражений COVID-19 Шахов спілкувався з прем'єром Шмигалем 4 березня - Цензор.НЕТ 5439 ну давайте соя, скажите что это не так ...
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не бзди, з'їси краще ще шоколодку, попусте...))
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Это скрытый диверсант кремля, специально подхвативший вирус от от тех у кого анал не табу, и внедренный в Раду что бы обезглавить наше государство. ( он же все там обнимал и ручкался и президента и спикера и премьера и все оппозицию, он такой без мыла вхож) Для дезинфекции есть только один способ ," сахарная клизма" через каждые два часа до полного обнуления.
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Только с ним? Какая жалость! А как же жопоблок, Слага народа?
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Не переживайте так, на этих ушлепков аппаратов ИВЛ хватит, а на вас точно нет. Заражений COVID-19 Шахов спілкувався з прем'єром Шмигалем 4 березня - Цензор.НЕТ 8453
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Індустрія 3Д друку буде виробляти тисячі апаратів ІВЛ - Україна може спробувати замовити і собі. https://finance.yahoo.com/news/coronavirus-uk-manufacturers-to-build-nhs-ventilators-104015172.html
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если пронесет-то ареал заражения еще больше будет Заражений COVID-19 Шахов спілкувався з прем'єром Шмигалем 4 березня - Цензор.НЕТ 7613
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ЗЛЫЕ ВЫ ВСЕ - РАЗВЕ ТАК МОЖНО - ХОТЯ.........))))))))
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Зеленскому надо вручить Шахову Героя ... лично, за вклад в перезагрузку украинского олигархата, верховной рады и возможно перспектив будущих поколений
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Так.. Лечить только на общих основаниях, в районной больнице!
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При інертному народі, залишається сподіватися, тільки на вірурус, як на природного союзника в боротьбі з більш небезпечною загрозою - зеленою цвіллю.
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Не с нашим счастьем.
Заразившийся COVID-19 Шахов общался с премьером Шмыгалем 4 марта. Карантин 14 дней. Сегодня 4 + 14 = 18 марта.
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цікаво, з ким він ще копитами воськався....??
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там і глубокойє пронікновєнійє імєлось. С разних направлєній. Оно ж разновєкторнойє
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А премьер общался Зелей, а Зеля с олигархами. Неужели таки да?😉
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Получилась скороговорка:

Шахов штаммы подхватил
Шмыгу Шахов заразил
Шмыгаль Шмарклю увидал
Штаммы Шмаркле передал
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яка сумна новина! а чого тільки з премьєром? там багато кого, кому треба не тільки уки потискати, а й в харю чхнути
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Скольких проституток успел заразить?
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Интересно, они там пользуются одним ресурсом? Прикольно.
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лишь бы член они друг дружке не совали...
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а чего вы так? Пусть себе суют на здоровье))
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...а Шмигаль спілкувався з клоуном. Боже провидіння
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О чем вы пишите, зачем эта "желтизна"? Шахов был в Италии позже, чем эта встреча с премьером.
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