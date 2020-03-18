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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Карантин на Київщині: поліція перевіряє автобуси на в'їзді в столицю. ФОТОрепортаж

На в'їздах до Києва поліція зупиняє автобуси і перевіряє їх на наявність пасажирів.

Про це повідомляє УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

Так, наприклад, екіпаж патрульної поліції на Оболонському КП на відрізку дороги Київ - Вишгород проводить перевірку великих і маленьких автобусів, що рухаються в напрямку столиці. За словами патрульних поліцейських, поки порушників не виявлено.

Кореспондент агентства став свідком, як правоохоронці зупинили два невеликі автобуси, вони виявилися без пасажирів. Також поліцейські зупинили автобус 41-го маршруту "Ст.метро "Героїв Дніпра" - місто Вишгород". В салоні перебувало близько 20 людей. Патрульні з’ясували, що автобус належить до міського київського маршруту, власником якого є "Київпастранс", він проїхав далі.

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Варто зазначити, що як і правоохоронці, так і водії на своїх робочих місцях перебувають у захисних масках. Також деякі пасажири теж мають маски. Крім того, поліція зупинила невеликий автобус марки "Богдан" з маршрутом "Супермаркет "Ашан"- місто Вишгород". У ньому перебували близько 10 людей. Наразі цей автобус щойно відпустили.

"Ми пояснили водію, що після 12-ої години дня він вже не зможе перевозити пасажирів та попередили його про відповідальність", - зазначив патрульний.

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Карантин на Київщині: поліція перевіряє автобуси на вїзді в столицю 01
Карантин на Київщині: поліція перевіряє автобуси на вїзді в столицю 02
Карантин на Київщині: поліція перевіряє автобуси на вїзді в столицю 03
Карантин на Київщині: поліція перевіряє автобуси на вїзді в столицю 04
Карантин на Київщині: поліція перевіряє автобуси на вїзді в столицю 05
Карантин на Київщині: поліція перевіряє автобуси на вїзді в столицю 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182376
 
 
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Вони серйозно ? А який дурень буде 10 чоловік возити собі в збиток ?
А хто не влізе ? На вєлосіпєді ? Чи Вовкин кортеж з двадцяти тачок буде підвозить ?
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пізно всрілись. краще б , с вій час, перевірили аналізи янєлоха.
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За кілька днів будуть репортажі кримінального характеру з цього приводу - про громадські заворушення та непокору представникам правоохоронних органів... Карантин на Киевщине: полиция проверяет автобусы на въезде в столицу - Цензор.НЕТ 785
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Кацы и коронавирус используют в своих целях. Въезд в эрэфию из дыныры разрешен теперь только тем у кого российский паспорт, регистрация при том может быть дыдырийская. Короче если у жителя Донецка расеянский паспорт, то он сразу перестает быть заразным.
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посмотрел на маски на людях - там между щекой и маской такая щель что палец пройдет а не вирус. разве что для успокоения...
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