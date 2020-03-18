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 Автомобіль швидкої потрапив у ДТП у Вінниці, п'ятеро людей травмовані, - Нацполіція. ФОТО

17 березня у Вінниці на вулиці Немирівське шосе сталася аварія за участю трьох автомобілів, серед яких карета швидкої допомоги. В результаті аварії постраждали п'ятеро людей. Всі вони з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в лікарню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницькій області.

За інформацією слідства, водій автомобіля швидкої допомоги Peugeot Boxer, 27-річний житель м. Гайсин, рухаючись в напрямку Вінниці з увімкненими проблисковими маячками, допустив зіткнення з автомобілем Renault Trafic, який виїжджав з другорядної дороги на зелений сигнал світлофора. У результаті зіткнення швидка допомога зіткнулась з відбійником та перекинулась на дах автівки Mazda, що стояла на світлофорі на зустрічній смузі руху.

У результаті аварії постраждали медики зі швидкої допомоги віком 37 та 45 років, її водій та 63-річний хворий, якого з інсультом швидка везла у вінницьку лікарню. Крім цього, у лікарню ушпиталений 32-річний водій Renault Trafic.

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Водій Mazda та троє його пасажирів – не постраждали.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено до 3 років обмеження волі. Проводиться розслідування.

Автомобіль швидкої потрапив у ДТП у Вінниці, пятеро людей травмовані, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182354
 
 
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жесть.почему "карета скорой помощи " так только в кацапстане скорые обзывают.
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Фото фиглядає епічно... Прямо апокаліпсис якийсь... Швидка на даху мазди...
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