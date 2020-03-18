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Все про:УПЦ МП (589) Гандзюк (445) Мангер (125)

 УПЦ МП нагородила Мангера орденом Іллі Муромця. Тішить одне - богатир сидів 30 років, - блогер Оберемко. ФОТО

Фігурант справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк - голова Херсонської облради Владислав Мангер - отримав нагороду від УПЦ Московського Патріахату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Івана Оберемка.

"Звичайно, Московський патріархат ніяк не пов'язаний з Росією, звичайно, так. Це просто збіг, що Москва в Росії розташована. Хоча є і  гарна новина - Мангера нагородили орденом Іллі Муромця, який 30 років сидів (за легендою. - Ред.)", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа про вбивство Гандзюк: суд відмовився відновлювати провадження щодо Мангера до екстрадиції Левіна

УПЦ МП нагородила Мангера орденом Іллі Муромця. Тішить одне - богатир сидів 30 років, - блогер Оберемко 01

Також читайте: Підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна екстрадували в Україну, - СБУ

агадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

У кінці лютого Павловському оголосили ще одну підозру, яка стосується незаконного заволодіння транспортними засобами близько 5 млн гривень у складі організованої злочинної группи.

УПЦ МП нагородила Мангера орденом Іллі Муромця. Тішить одне - богатир сидів 30 років, - блогер Оберемко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182347
 
 
 Топ коментарі
 
МП, як і РПЦ, не пропускає жодне лайно.
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Патриотка Жулька прокомментирует это?... УПЦ МП наградила Мангера орденом Ильи Муромца. Радует одно - богатырь сидел 30 лет, - блогер Оберемко - Цензор.НЕТ 235
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Заказчику убийства который должен уже давно срок мотать жалует орден кгб мразь мп место которым за поребриком давно -- цирк .было бы смешно если бы не было так грустно УПЦ МП наградила Мангера орденом Ильи Муромца. Радует одно - богатырь сидел 30 лет, - блогер Оберемко - Цензор.НЕТ 4662
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Заказчику убийства который должен уже давно срок мотать жалует орден кгб мразь мп место которым за поребриком давно -- цирк .было бы смешно если бы не было так грустно УПЦ МП наградила Мангера орденом Ильи Муромца. Радует одно - богатырь сидел 30 лет, - блогер Оберемко - Цензор.НЕТ 4662
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для чого єврею православний орден? УПЦ МП наградила Мангера орденом Ильи Муромца. Радует одно - богатырь сидел 30 лет, - блогер Оберемко - Цензор.НЕТ 6815 хіба, золотий
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Новое поколение выбирает. Это что-то из фильмов про людоедов Стивена Кинга - убей жену - получи орден.
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МП, як і РПЦ, не пропускає жодне лайно.
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Тавтология. МП... РПЦ... Вода водянистая.
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Во первых Илья Муромец не мог двигаться до 33 лет, во-вторых он лежал а не сидел.)
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30 лет пролежал на печи Илья Муромец,да, такого болуна Русь ещё не видела.
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Ёханая страна! Бандитам- ордена, героям-тюрьмы!
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Тепер залишилося лише "посадити" на 15 років і можна буде в наступному записувати у "святі" !!!
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секта наградила урода, поставив метку на нем, это хорошо. когда будут распределять столбы, не забудем включить в список.
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Криминальная неразборчивость заезженной пластинки ЮВТ.Охотник за людьми на бывшей Кировоградчине был тоже из её силы.Портнов,Олейник и много других врагов получили от неё благословение на великие преступления.Кого уважаю- только Соболева.И тот тоже клеветой занялся.
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"сухой остаток" :
1) государство Украина захвачено кремлёвской мафией, сросшейся со своей. тчк
2) мафия особенно бессмертна, тем более,тогда, когда государство с ней сросшееся - объявляет себя умирающим. тчк.
3) государство Украина снова может быть спасено только собственным народом.тчк.
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Где то я видел прайс на такие награды "От церкви"......
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Баканов цинично заявляет что ходит в Московскую церковь.
Ничего удивительного...
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рожи не обезображенные интеллектом...
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Так навіть «Богатирі» - картина Віктора Васнецова ( "Три богатирі"). Васнецов працював над нею більше двадцяти років. Так довго бо ніяк не виходило відтворити і зобразити на цій картині стародавнього росіянина (угро - фіна - москаля). Низькоросла, сутула, квола, моторошна істота з Залісся Моксель з бородою до колін і іноді до п'ят в обоссаних личаках- постолах і штанях зі своїм тубільним зброєю дубин, рогатин в рідкісному випадку примітивним сокирищем вона ніяк не вписувалася в образ билинних слов'ян -витязів, русичів -богатирів. Довелося знаменитому художнику закарбувати на своїй картині воїнів дружинників слов'ян русичів (предків українців) із сусідньої слов'янської Русі -Київської, (Давня назва України) А 23 квітня 1898 року картину було закінчено і виставлена ​​в Третьяковці в не слов'янська Московії -Орді під виглядом нібито російських богатирів витязів хоча і генетичних монголоїдних угро-фінів московитів, які слов'янами русичами навіть і не пахли, а значить і російськими-руськими ніколи і не були, не могли бути і ніколи не будуть. Бо не можуть генетичні татаро - угро - фіни ці личакові москалі -кацапи у фашистській ********* паРаші бути росіянами якщо вони навіть і на один грамі не слов'яни - русичі!
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Знову гепрой з Матьківщини. Портнов, Савченко також звідти і купа інших зрадників. Можливо то таємна школа підготовки "патрійотів"?
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