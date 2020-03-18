 УПЦ МП нагородила Мангера орденом Іллі Муромця. Тішить одне - богатир сидів 30 років, - блогер Оберемко. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Івана Оберемка.

"Звичайно, Московський патріархат ніяк не пов'язаний з Росією, звичайно, так. Це просто збіг, що Москва в Росії розташована. Хоча є і гарна новина - Мангера нагородили орденом Іллі Муромця, який 30 років сидів (за легендою. - Ред.)", - написав він.

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агадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

У кінці лютого Павловському оголосили ще одну підозру, яка стосується незаконного заволодіння транспортними засобами близько 5 млн гривень у складі організованої злочинної группи.