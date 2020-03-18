 Співробітники ринку через карантин перекрили дорогу в Сєверодонецьку. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "6451".
Учасники протесту - підприємці з ринків "Центральний" і "Хитрий". Вранці охорона не пропустила їх на територію ринків, пославшись на постанову Кабміну і ЛОблВЦА про карантин.
Підприємці обурювалися і говорили, що в документах йдеться про заборону ярмарків і виїзної торгівлі.
До протестувальників біля Центрального ринку приїхав глава ЛОДА Сергій Гайдай. Він пояснив, що такі жорсткі заходи вводяться, щоб не допустити поширення коронавірусу, як в Італії. І попередив, що ринки не працюватимуть 2 місяці.
Учасники протесту обурювалися, що їх заздалегідь не попередили про закриття ринків, і обурювалися, що супермаркети продовжують роботу.
Підприємці просили відстрочити закриття ринків хоча б на один-два дні, але змогли домовитися тільки до продовження роботи ринку до кінця дня 18 березня.
Фото "Суспільного".
НИ ОДНОГО. ПО МАЖОРИТАРКЕ КИЕВ ГОЛОСОВАЛ ТОЛЬКО ЗА ЗЕЛЕНСКОГО.
давайте дальше про вату с Донбасса, очень интересно.
Зазывают покупателей на рынок?
это ж какой-то кацап пишет, о чем вы. С него норвежец как с меня - балерина.
Может хоть повыздыхают быстрее?