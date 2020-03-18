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 Суспільство
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Все про:карантин (311) Луганщина (1947) протест (1143) ринок (111) Сєверодонецьк (72)

 Співробітники ринку через карантин перекрили дорогу в Сєверодонецьку. ФОТОрепортаж

Люди рухаються проїзною частиною, блокуючи рух транспорту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "6451".

Учасники протесту - підприємці з ринків "Центральний" і "Хитрий". Вранці охорона не пропустила їх на територію ринків, пославшись на постанову Кабміну і ЛОблВЦА про карантин.

Підприємці обурювалися і говорили, що в документах йдеться про заборону ярмарків і виїзної торгівлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільший в Україні ринок, де працює близько 60 тисяч осіб, закривається на карантин

До протестувальників біля Центрального ринку приїхав глава ЛОДА Сергій Гайдай. Він пояснив, що такі жорсткі заходи вводяться, щоб не допустити поширення коронавірусу, як в Італії. І попередив, що ринки не працюватимуть 2 місяці.

Учасники протесту обурювалися, що їх заздалегідь не попередили про закриття ринків, і обурювалися, що супермаркети продовжують роботу.

Підприємці просили відстрочити закриття ринків хоча б на один-два дні, але змогли домовитися тільки до продовження роботи ринку до кінця дня 18 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підприємці влаштували під будівлею міськради в Запоріжжі мітинг через заборону торгівлі під час карантину. ФОТОрепортаж

Співробітники ринку через карантин перекрили дорогу в Сєверодонецьку 01
Співробітники ринку через карантин перекрили дорогу в Сєверодонецьку 02
Співробітники ринку через карантин перекрили дорогу в Сєверодонецьку 03
Співробітники ринку через карантин перекрили дорогу в Сєверодонецьку 04
Фото "Суспільного".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182333
 
 
 Топ коментарі
 
Вони б так зупиняли сєпарів у 2014-му...
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хоть Север и Украина, но Донбасс так и остается Донбассом - неуправляемое стадо баранов.....
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А людям всегда что то не нравится . Одни тоже в Италии сидели по кафе и ресторанам и думали что это их не коснется , а таперь мрут по 300-400 в день . Вот когда реально начнут умирать сотнями или тысячами с украинской медицыной , вот тогда посмотрим на желающих протестовать.
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Щось у Зелєбоби не те зробили,шо людям це не довподоби.
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А людям всегда что то не нравится . Одни тоже в Италии сидели по кафе и ресторанам и думали что это их не коснется , а таперь мрут по 300-400 в день . Вот когда реально начнут умирать сотнями или тысячами с украинской медицыной , вот тогда посмотрим на желающих протестовать.
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Особисто трупи складав? для чого писати цю *****?
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да тут не нужно самому что то складывать. посмотри статистику по миру. гугл же у тебя есть
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За кілька днів це буде відбуватися по всій Україні...
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хоть Север и Украина, но Донбасс так и остается Донбассом - неуправляемое стадо баранов.....
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то ли дело киевляне, правда? а ну, напомни, сколько в Киеве проголосовало за нардепов по мажоритарке от ЕС?
НИ ОДНОГО. ПО МАЖОРИТАРКЕ КИЕВ ГОЛОСОВАЛ ТОЛЬКО ЗА ЗЕЛЕНСКОГО.
давайте дальше про вату с Донбасса, очень интересно.
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читайте внимательно - там нет ни слова о "вате"......
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Борьба за покупателя.
Зазывают покупателей на рынок?
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если недовольны - валите в луганду там полная демократия можно чем угодно (хоть деревянными имяух) и где угодно торговать.... вата и б а н ая!
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Понять можно, хорошо если труселями торгует, а если мясо... Его же надо продать.
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Название у рынка интересное "Хитрый", я бы там не покупал.
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да надо в толпе пару раз чихнуть и сказать что простудился в Италии. И 10 минут не кого не будет. Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке - Цензор.НЕТ 6500
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вот вчера читал, похоже делали два долбодятла - нарушно чехали в самолёте, так закончилось всё безсознанием двух пасажиров и вызовом скорой, была необходима мед помощь.
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это когда окружающие понимают и воспринимают адекватно угрозу заражения. а это ходят толпой без масок и им на все чихать,пока жареный не клюнет в задницу. и я уверен что в случае заражения побегут с криками - да как же так сволочи , почему не уберегли, лечите.
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их всех в тюрьму и минимум на три года - зараза, в Европе везде закрывает вообе свободное перемещение а эти глупцы протесты устраивает.
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такие люди... шо теперь нагнать спецназ Авакову и расстрелять?
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не ну можно себя, семью и окружающих заражать - вместе умираь будет им веселее, особенно когда родители детей будет хоронить и осознает что это из за их тупости.
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у этих людей остановка рынка это тоже смерть, они еле сводят концы с концами
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vozmozjno da, no toljko vozmozjno, a vot prodolzjenije rabotatj na vse 100 smerteljno i ne toljko im.
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в Лисичанске нет другой работы и рабочих мест, на пособие этим людям тоже денег нет... когда ты живешь на периферии в развивающейся стране и на тебя напал Коронавирус - ты попадаешь между Сциллой и Харибдой
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Ага, так я тебе и поверил)))) Я еще ни одного нищего рыночника не видел Но каждый вопит что почти ничего не зарабатывает, только на пропитание и хватает, но вот что удивительно, все они единогласно против введения кассовых аппаратов. Не знаешь почему?
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потому что им негде больше заработать, если они останутся без приработка, все уйдет на налог - им не за что будет жить
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напиши верный ответ, торговцы не хотят терять прибыль
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а ти ***** не думаєш своєю тупою головою що людям нема за що жити ??? ЦЕ ЇХНІЙ ЗАРОБІТОК! Сидиш в своїй Європі то там і сиди і не розказуй як ми тут маємо жити .істеричка срана
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какой еще Европе? вы все еще верите во флажки разных стран?
это ж какой-то кацап пишет, о чем вы. С него норвежец как с меня - балерина.
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ну так на фото выдно что они особо голодны и даже не в этом деле - вирусу пофиг там уже, хочешь или не хочешь кушать - запомни то что писал, с таким отношением тебе точнопригодиться.
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Я думал что в новом законе про Коронавирус протестующих можно будет просто танками раздавить ,потому как штраф 170 000 грн платить накладно и таким способом незатянивать людей в долги
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Їх не попередили,та ну нах, від січня місяця в мвіті лютує смертельна епідемія,в Україні вже 2й тидень як почали протиепідемічні міри застосовувати, а їх не попередили.
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демарши базарников будут по всей стране , не смотря на то что контингент этих людей в вопросе порядочности специфичен ,де факто они остались без работы ,многие потеряют бизнес ,потеряют товары , они не поймут любые здравые обьяснения почему их закрыли..
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Протести почнуться не тільки серед торгівців. Просто наразі вони найбільш зацікавлені... Співробітники ринку через карантин перекрили дорогу в Сєверодонецьку - Цензор.НЕТ 6010
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Людей треба зрозуміти... Була проведена закупка товару, який якщо його не продати зіпсується....
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да эту причину они будут требовать к пониманию ,при этом напрочь откажутся понимать причины карантина
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а ты объясни своему ребенку, который плачет от голода, что плакать не надо т.к. в Киеве (700 км от Донбасса) двое заболевших коронавирусом.
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настало время когда на жаль многое обьяснить и воспринять будет не просто , наступили новые реалии жизни с новыми правилами по которым нам придется жить
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Якщо ти такий вумний, то й зрозумій їх, та викупи в них всі товари.
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вот тут вообще интересно - карантин объявлен на 2 недели, а рынки закрыли на 2 месяца?
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Мутанты даунбаса они такие. Тупорылое быдло - в резервацию ОРДЛО их.
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Тяжко апалчению будет на Данбассе, с адной стараны Украина перекрыла,с другой русские братья.
Может хоть повыздыхают быстрее?
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Окуєнно, а й справді чому працюють досі супермаркети?
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Семки есть. Жирок поднакопил. Ружьишко охотничье имеется. Начинаю просмотр.
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львов изолировался чем восточнее тем ватнее ..быдло спекулянты
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Заметили в ихнем ватном пгт какой троллейбус..в крупных городах такого нет..так то- сели попкой на два ствола и в шиколаде....
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