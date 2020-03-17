 Мешканець Лисичанська, який стріляв 15 березня у продавщицю в магазині, "здав" правоохоронцям свій схрон зі зброєю, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як виявилося, підозрюваний у замаху на вбивство і розбійному нападі (статті 15, 115 і 187 КК України) зробив у лісопосадці біля автодороги з міста Лисичанська в Гірське схрон, де зберігав корпуси гранат РГД-5 і Ф-1, кулеметну стрічку з 40 патронами калібру 7,62 мм, 444 патронів калібру 12,7 мм, 7,62 мм, 5,45 мм, 3 магазини до АК, димову шашку, 5 важелів зводу УРЗ ГМ, 1 підсумок, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

За даним фактом порушено ще одне кримінальне провадження за статтею 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Слідчі та оперативники під час досудового слідства мають з'ясувати ще багато питань щодо цілей зберігання, джерел придбання цих небезпечних предметів тощо.







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