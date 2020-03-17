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Все про:Зеленський (4828) карантин (311) Коломойський (801) Путін (16443) фотожаба (9366)

 Інструкція з правильного миття рук, обов'язковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Інструкція з правильного миття рук, обовязковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Вирок

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалений з подачі Зеленського закон покладе всю країну

Інструкція з правильного миття рук, обовязковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

А шо таке?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на квитки МАУ виросли у 2-12 разів, компанія стверджує, що вони формуються автоматично залежно від попиту (оновлено)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Багатії всього світу жертвують на боротьбу з коронавірусом, готові написати про такі випадки в Україні, - Бутусов

Інструкція з правильного миття рук, обовязковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

КАРАНТИН - ТАК КАРАНТИН!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори Зеленського з МВФ про екстрену допомогу виявилися безуспішними. Рада відмовилася вносити до порядку денного законопроєкт про ринок землі. , - Бутусов

Інструкція з правильного миття рук, обовязковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Інструкція для українців

Інструкція з правильного миття рук, обовязковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Після карантину

Інструкція з правильного миття рук, обовязковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Етапи великого шляху

Інструкція з правильного миття рук, обовязковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Обов'язковий гість на путінському параді

Інструкція з правильного миття рук, обовязковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"Дівчинка на карантині"

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182222
 
   
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Банда АнтиЗе кайфует.Попёрло!Сплошное,,очко"
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кто о чем, а зебилы о своих подгоревших скрепах Инструкция правильного мытья рук, обязательный гость на путинском параде, приговор. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2637
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А зебілів, на кшталт Артём Ярмолич вже вчать новому вітанню найвеличнішого політика світу?

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ни один зебобик не вышел поддержать свеого ***********
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КАРАНТИН - ТАК КАРАНТИН.
Инструкция правильного мытья рук, обязательный гость на путинском параде, приговор. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5343
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Дубинский это чувак чисто от Коломойского, який буде робити все для дефолту.
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тока бубочка с подельниками все лекарства распродал уже,зныщуватель .
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Поросят должно быть как минимум три. Не хватает Бени и Ахметки.
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***
открытое письмо на "Ровенскую спичечную фабрику":
«...я 2 недели, каждый день, по 8 часов... считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58... что за дела???? вы там сумасшедшие все что ли ???»
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Срочная информация!
Новая эпидемия! В мире высокими темпами растет количество здоровых людей!
Тысячи таких людей найдены в Китае. Испании. Италии.Германии...
Вирус здоровья распространяется по всему миру.
Такие люди, заражённые Здорововирусом, очень опасны!
Они не покупают лекарств. Не ходят по поликлиникам! Не разговаривают о болезнях! Занимаются спортом! Обливаются холодной водой! Питаются здоровой пищей! Не пьют не курят! Не употребляют наркотики! Они улыбаются и у них всегда хорошее настроение!
Они не смотрят телевизор, в котором максимальное количество времени уделяется запугиванию и убеждению в том, что человек не может быть здоров! И тем более самостоятельно!
Инструкция о том как заразиться Здорововирусом:
Если рядом с вами пробежал здоровый человек нужно:
Присоедениться к нему и пробежать с ним хотя бы квартальчик!
Если видите говорящих о болезнях держитесь от них подальше!
Посылайте всем Любовь, Радость Здоровье!
Чувствуйте себя Здоровым, Счастливым, Радостным Человеком!
Заражайтесь Здоровьем! Им уже заразилось огромное количество людей!
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А говорят,что СМИ не продажные,как и Суды в Украине.Сми у нас ,,независимые" Ха-ха.
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Ты прав,но таких 73-42 % и тенденция на снижение.Думай те
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Кто и когда говорил вам , что недорогеньки не продажные?) вон их на одном 1+1 простигоподи на простигосподи...но вы ж, зебобики, их любите
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Зе всюди приносив нещастя, а тепер приніс нещастя для цілого Світу...
Інструкція правильного миття рук, обов'язковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3908
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рыгоанальная белоголубая расцветка.даже на респираторе...шиза полная у натахи Інструкція правильного миття рук, обов'язковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1846
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