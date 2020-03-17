 Інструкція з правильного миття рук, обов'язковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Вирок
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалений з подачі Зеленського закон покладе всю країну
А шо таке?
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КАРАНТИН - ТАК КАРАНТИН!
Інструкція для українців
Після карантину
Етапи великого шляху
Обов'язковий гість на путінському параді
"Дівчинка на карантині"
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открытое письмо на "Ровенскую спичечную фабрику":
«...я 2 недели, каждый день, по 8 часов... считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58... что за дела???? вы там сумасшедшие все что ли ???»
https://youtu.be/qBVPzzqUenk
Новая эпидемия! В мире высокими темпами растет количество здоровых людей!
Тысячи таких людей найдены в Китае. Испании. Италии.Германии...
Вирус здоровья распространяется по всему миру.
Такие люди, заражённые Здорововирусом, очень опасны!
Они не покупают лекарств. Не ходят по поликлиникам! Не разговаривают о болезнях! Занимаются спортом! Обливаются холодной водой! Питаются здоровой пищей! Не пьют не курят! Не употребляют наркотики! Они улыбаются и у них всегда хорошее настроение!
Они не смотрят телевизор, в котором максимальное количество времени уделяется запугиванию и убеждению в том, что человек не может быть здоров! И тем более самостоятельно!
Инструкция о том как заразиться Здорововирусом:
Если рядом с вами пробежал здоровый человек нужно:
Присоедениться к нему и пробежать с ним хотя бы квартальчик!
Если видите говорящих о болезнях держитесь от них подальше!
Посылайте всем Любовь, Радость Здоровье!
Чувствуйте себя Здоровым, Счастливым, Радостным Человеком!
Заражайтесь Здоровьем! Им уже заразилось огромное количество людей!