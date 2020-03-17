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 Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (4828) карантин (311) Коломойський (801) Путін (16443) фотожаба (9366)

 Інструкція правильного миття рук, обов'язковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Інструкція правильного миття рук, обовязковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Вирок

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалений з подачі Зеленського закон покладе всю країну

Інструкція правильного миття рук, обовязковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

А шо таке?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на квитки МАУ виросли у 2-12 разів, компанія стверджує, що вони формуються автоматично залежно від попиту (оновлено)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Багатії всього світу жертвують на боротьбу з коронавірусом, готові написати про такі випадки в Україні, - Бутусов

Інструкція правильного миття рук, обовязковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

КАРАНТИН - ТАК КАРАНТИН!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори Зеленського з МВФ про екстрену допомогу виявилися безуспішними. Рада відмовилася вносити до порядку денного законопроєкт про ринок землі. , - Бутусов

Інструкція правильного миття рук, обовязковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Інструкція для українців

Інструкція правильного миття рук, обовязковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Після карантину

Інструкція правильного миття рук, обовязковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Етапи великого шляху

Інструкція правильного миття рук, обовязковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Обов'язковий гість на путінському параді

Інструкція правильного миття рук, обовязковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"Девочка на карантине"

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182222
 
   
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Банда АнтиЗе кайфует.Попёрло!Сплошное,,очко"
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кто о чем, а зебилы о своих подгоревших скрепах Инструкция правильного мытья рук, обязательный гость на путинском параде, приговор. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2637
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А зебілів, на кшталт Артём Ярмолич вже вчать новому вітанню найвеличнішого політика світу?

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ни один зебобик не вышел поддержать свеого ***********
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КАРАНТИН - ТАК КАРАНТИН.
Инструкция правильного мытья рук, обязательный гость на путинском параде, приговор. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5343
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Дубинский это чувак чисто от Коломойского, який буде робити все для дефолту.
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тока бубочка с подельниками все лекарства распродал уже,зныщуватель .
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Поросят должно быть как минимум три. Не хватает Бени и Ахметки.
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***
открытое письмо на "Ровенскую спичечную фабрику":
«...я 2 недели, каждый день, по 8 часов... считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58... что за дела???? вы там сумасшедшие все что ли ???»
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Срочная информация!
Новая эпидемия! В мире высокими темпами растет количество здоровых людей!
Тысячи таких людей найдены в Китае. Испании. Италии.Германии...
Вирус здоровья распространяется по всему миру.
Такие люди, заражённые Здорововирусом, очень опасны!
Они не покупают лекарств. Не ходят по поликлиникам! Не разговаривают о болезнях! Занимаются спортом! Обливаются холодной водой! Питаются здоровой пищей! Не пьют не курят! Не употребляют наркотики! Они улыбаются и у них всегда хорошее настроение!
Они не смотрят телевизор, в котором максимальное количество времени уделяется запугиванию и убеждению в том, что человек не может быть здоров! И тем более самостоятельно!
Инструкция о том как заразиться Здорововирусом:
Если рядом с вами пробежал здоровый человек нужно:
Присоедениться к нему и пробежать с ним хотя бы квартальчик!
Если видите говорящих о болезнях держитесь от них подальше!
Посылайте всем Любовь, Радость Здоровье!
Чувствуйте себя Здоровым, Счастливым, Радостным Человеком!
Заражайтесь Здоровьем! Им уже заразилось огромное количество людей!
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А говорят,что СМИ не продажные,как и Суды в Украине.Сми у нас ,,независимые" Ха-ха.
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Ты прав,но таких 73-42 % и тенденция на снижение.Думай те
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Кто и когда говорил вам , что недорогеньки не продажные?) вон их на одном 1+1 простигоподи на простигосподи...но вы ж, зебобики, их любите
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Зе всюди приносив нещастя, а тепер приніс нещастя для цілого Світу...
Інструкція правильного миття рук, обов'язковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3908
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рыгоанальная белоголубая расцветка.даже на респираторе...шиза полная у натахи Інструкція правильного миття рук, обов'язковий гість на путінському параді, вирок. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1846
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