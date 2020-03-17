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 Політика України, Суспільство
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Все про:вірус (433) Італія (424) COVID-19 (1021)

 88% смертей від коронавірусу в Італії - люди старше 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський. ТАБЛИЦЯ

Серед італійців молодше 30 років, які заразилися коронавірусом, летальних випадків не зафіксовано взагалі, а найбільший відсоток серед тих, кому за 70.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише журналіст Денис Казанський із посиланням на статистику смертності від коронавірусу в Італії.

Так, на групу 30-49 років припадає 0,7% смертей, а 88% летальних випадків - це люди, яким понад 70 років.

88% смертей від коронавірусу в Італії - люди старше 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський 01

При цьому Казанський зазначає, що в Україні середня тривалість життя - 71,5 року, і середній українець просто не доживає до групи ризику коронавірусу.

"Звідси випливає питання доречності жорстких карантинних заходів, які введені в нас. Від розвалу економіки наслідки можуть бути ще гірші, ніж від пандемії", - підсумовує він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби".

88% смертей від коронавірусу в Італії - люди старше 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182179
 
 
 Топ коментарі
 
Вирусу пох на возраст...состояние организма...здоровье ...вот что влияет на смертность...
А наши 60-65 лет старики имеют здоровье намного худе чем 80- и летний итальянец...
Зеленое стадо в очередной раз подтвердило...что оно тупо как пробка...
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Этот Казанский должен понимать, что в Украине группа риска просто сдвигается лет на десять - пятнадцать по сравнению с Италией, а не отсутствует.
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Той випадок, коли статистика до сраки. Італійці слідкують за здоров'ям, бігають по лікарям, а наші туди йдуть, коли щось почне боліти.
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Himikus

При Порошенку Україну в один ряд з Італією та Францією не ставили.
Шах і мат, порохоботи

88% смертей от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Средний украинец до такого возраста не доживает, - Казанский - Цензор.НЕТ 2527
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Сколько стОит этот тест? У нас пока их нет, но обещают к 21 марта подвезти. Пишут, что его нужно будет КУПИТЬ! Потому и спрашиваю, может, кто знает... Так-то по своей наивности я думала, что их можно будет сделать бесплатно)
Людина, яка бажає купити цей тест, зможе це зробити. - цитата
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купити тест на коронавірус на стачить грошей.можно купити тест на грип А та В.якщо тест не показує А та В-велика вірогідність,шо це короновірус.але не точно.
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"Нормальные герои всегда идут в обход", не підказуй Гиг, бо зараз зелена пліснява зобов'яже робити тести на грип.
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Это они просто из брезгливости. Появился шанс обрубить безвиз Украине - нате.
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Это просто значит что нужно пересчитать возраст на наш лад и людям за 50 стоит напрячься, бо за здоровьям у нас не следят, жрут говно, жиреют и не упражняются, не говоря о избегании врачей мужиками.
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Чого це тільки мужиками, жінок до мамолога теж не запхаєш, особливо після 40.
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Италянцы -долгожители в Европе,в 8о ещё сексом занимаются,а мрут,как мухи.
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наблюдение за официальными данными
позволяет сделать вывод , что
пока инфицирование (эпидемия, пандемия) будет активно нарастать
показатель смертности будет держаться на уровне 22 -:-27 %%
и возможно выше до 35-:-40 %% , если вирус будет мутировать .

эффективные мед.препараты для лечения этой заразы
крайне необходимы людям всех стран
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Средний украинец до такого возраста не доживает
-------------------

Дурак успокоил... 88% смертей от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Средний украинец до такого возраста не доживает, - Казанский - Цензор.НЕТ 2823
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иногда думаю что паника искусственная и кому то выгодная...
вот турецкое агентство сняло доходчивый ролик на руськом про Короновирус..
а власти Украины парализовали страну...

#Правда и #ложь о коронавирусе нового типа

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1239891209931362306



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80% болезней протекает в легкой форме без осложнений...
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Это повторение раскручивания ВОЗ искусственной паники 2009 г. Вот, например, что говорил тогда профессор, доктор Ульрих Кейл, директор Сотрудничающего с ВОЗ центра по эпидемиологии в Университете Мюнстера:
«Ряд ученых и других лиц ставят под сомнение решение ВОЗ объявить международную пандемию. Вирус H1N1 не является новым вирусом, но известен нам на протяжении десятилетий. Кампания по вакцинации против гриппа H1N1 была внезапно остановлена, когда выяснилось, что последствия были слабее, чем предполагалось. Я прошу ВОЗ пересмотреть это объявление о пандемии.
В Германии около 10 000 смертей связаны с сезонным гриппом, особенно среди пожилых и слабых людей. Только очень небольшое количество смертей, а именно 187, можно отнести к вирусу H1N1 в Германии - и многие из них сомнительны.
Генеральный директор ВОЗ объявил о пандемии H1N1 в июне 2009 г., что вызвало каскад действий со стороны отдельных стран, которые были подготовлены к этому из-за паники по поводу птичьего гриппа и атипичной пневмонии.
Мы являемся свидетелями гигантского нерационального распределения ресурсов с точки зрения общественного здравоохранения. Правительства и службы здравоохранения тратят огромные суммы денег на инвестиции в пандемические заболевания, база данных которых слаба»
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Всім, хто в темі зрозуміло, що ніякої епідемії немає. Хтось дуже сильно вплинув, щоб Світ почав жити гірше. І політики всюди підхопили цю хвилю. Бо їм вигідно. Зараз мільярдні збитки. Хто буде компенсовувати?
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закулисные политики играют с людьми как мы в симс
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Ви не перший хто таке припускає, в чому сенс і хто настільки могутній?
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Тю, яке риторичне запитання. Всі будуть компенсовувати з власних кишень. Але мильна бурулька світового лопається фатично кожні 12 років.
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Эпидемия есть знакомые знакомых врачи в Италии, там ахтунг, то же будет и у нас.
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Ну ясно, що Зеленський винуватий у розповсюдженні вірусу в Україні.. Але що тоді сталось в Італії та Іспанії?
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Ещё раз, посудите сами- сколько людей заболевших коронавирусом и какой процент из них с летальным исходом- чтоб вы понимали в год от гриппа и осложнениях в связи с ним, умирают 600тыс.человек в мире. И всё ок-тишина и отсутствии истерии!! Это тоже 2%, как и с короновирусом. А до этого- атипич.пневмания, ротавирус, птичий грипп- и тоже была массовая истерия, млрд.долларов фармацевт. компаниям! Тогда мало заработали?- сейчас размахнулись уже на триллион баксов. Всё что нужно понимать и под какой призмой на это нужно смотреть!
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У 70-летних при вирусе есть шанс выжить, при зелёных шансов нет.
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Ну у тебя при любых раскладах нет шансов выжить потому, что ты баран)))
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По коментарям видно,що тут одні старигани.Ось чому так панікують.
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Думаєш, ти не доживеш до старості? При такому ставленні до тих, хто старший за тебе, цілком можливо...
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Philippe de Chènevière ed95c5d0 Думаю,що ні.Ті що старші,то майже всі совки,які працювали на московитів і воювали за московитів.Після цього коронавірусу,Україна може залишитися повним банкрутом.Як будуть молодь і діти жити? Потрібно ставити пріорітети.
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Може у людей ще є живі батьки і вони не хочуть їх втратити?
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Можливо, більшість форуму це 40-55 років.
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88% смертей от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Средний украинец до такого возраста не доживает, - Казанский - Цензор.НЕТ 4564
При этом Казанский отмечает, что в Украине средняя продолжительность жизни - 71,5 года, и средний украинец просто не доживает до группы риска по короновирусу. Источник: https://censor.net.ua/p3182179
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Италия - четвертая в мире по продолжительности жизни
miaitalia.info › view_news_italy


miaitalia.info › view_news_italy

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Nov 12, 2017 - Италия - четвертая в мире по продолжительности жизни. ... 10 лет с 1970 года, в настоящее время она составляет в среднем 80,6 года.
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https://likkasa.com.ua/10-stran-s-luchshej-sistemoj-zdravooxraneniya-v-mire/
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І вся десятка в топі по захворюванню коронавірусом, ну крім тих Мальт з Андорами.
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Ну а Україна як неприступний замок для вірусу, тільки грип там якийсь...
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Молоді не помирають,ну хіба що з хронічними хворобами.В нас також не будуть помирати.
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_Лжецы упокаивают, что умрут только ваши предки... Что само по себе мало того, что бесчеловечно, так ещё и брехня!
В настоящее время в отделениях интенсивной терапии Нидерландов находится от 40 до 50 пациентов с короной в критическом состоянии. «Более половины этих пациентов моложе пятидесяти лет. В него также входят молодые люди ». Об этом говорит председатель Голландской ассоциации интенсивной терапии (NVIC) Дидерик Гоммерс в интервью этому сайту.
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Так что не будьте беспечны, берегите себя, мать вашу!
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Сирота казанська! Видно, в Казанського ніколи не було ні дідуся, ні бабусі. Бо йому зовсім не шкода людей похилого віку. Оскільки в нас мало хто доживає до старості, хой хоч усі перемруть. Чого їх жаліти? Правда ж, Денисе?
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и чем он гордится сволоч - что довели страну до то го что 90% в основном мужского населения не доживает до 70 лет - он в этом позитв нашол ну просто цыничная сво.....
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Не можна порівнювати Італію і Україну,хоча б тому,що в Італії вже років тридцять,а може і більше нема такої болячки,як туберкульоз.А в Україні вона є.
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Щось Італія не дуже виглядає в цій ситуації.
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Тому що у цивілізованому Світі - старість у повазі.... У нас навпаки... Держава пробує спекатися, щоб не платити пенсії,... внуки, щоб заволодіти квартирами діда та баби.... діти - щоб не мати мороки, щоб не витрачати гроші на харчі і ліки своїм пристарілим батькам..... У нас, як звонять у швидку, одразу питають... А скільки років пацієнту?

В тому плані, ми ж такі дикуни, як і москалі........
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Луцьк - у ТОП-5 найпривабливіших міст для проживання.
88% смертей від коронавірусу в Італії - люди старше 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський - Цензор.НЕТ 9862
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