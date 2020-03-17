 88% смертей від коронавірусу в Італії - люди старше 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський. ТАБЛИЦЯ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише журналіст Денис Казанський із посиланням на статистику смертності від коронавірусу в Італії.
Так, на групу 30-49 років припадає 0,7% смертей, а 88% летальних випадків - це люди, яким понад 70 років.
При цьому Казанський зазначає, що в Україні середня тривалість життя - 71,5 року, і середній українець просто не доживає до групи ризику коронавірусу.
"Звідси випливає питання доречності жорстких карантинних заходів, які введені в нас. Від розвалу економіки наслідки можуть бути ще гірші, ніж від пандемії", - підсумовує він.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби".
Himikus
При Порошенку Україну в один ряд з Італією та Францією не ставили.
Шах і мат, порохоботи
Людина, яка бажає купити цей тест, зможе це зробити. - цитата
позволяет сделать вывод , что
пока инфицирование (эпидемия, пандемия) будет активно нарастать
показатель смертности будет держаться на уровне 22 -:-27 %%
и возможно выше до 35-:-40 %% , если вирус будет мутировать .
эффективные мед.препараты для лечения этой заразы
крайне необходимы людям всех стран
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Дурак успокоил...
вот турецкое агентство сняло доходчивый ролик на руськом про Короновирус..
а власти Украины парализовали страну...
#Правда и #ложь о коронавирусе нового типа
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1239891209931362306
«Ряд ученых и других лиц ставят под сомнение решение ВОЗ объявить международную пандемию. Вирус H1N1 не является новым вирусом, но известен нам на протяжении десятилетий. Кампания по вакцинации против гриппа H1N1 была внезапно остановлена, когда выяснилось, что последствия были слабее, чем предполагалось. Я прошу ВОЗ пересмотреть это объявление о пандемии.
В Германии около 10 000 смертей связаны с сезонным гриппом, особенно среди пожилых и слабых людей. Только очень небольшое количество смертей, а именно 187, можно отнести к вирусу H1N1 в Германии - и многие из них сомнительны.
Генеральный директор ВОЗ объявил о пандемии H1N1 в июне 2009 г., что вызвало каскад действий со стороны отдельных стран, которые были подготовлены к этому из-за паники по поводу птичьего гриппа и атипичной пневмонии.
Мы являемся свидетелями гигантского нерационального распределения ресурсов с точки зрения общественного здравоохранения. Правительства и службы здравоохранения тратят огромные суммы денег на инвестиции в пандемические заболевания, база данных которых слаба»
При этом Казанский отмечает, что в Украине средняя продолжительность жизни - 71,5 года, и средний украинец просто не доживает до группы риска по короновирусу. Источник: https://censor.net.ua/p3182179
miaitalia.info › view_news_italy
miaitalia.info › view_news_italy
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Nov 12, 2017 - Италия - четвертая в мире по продолжительности жизни. ... 10 лет с 1970 года, в настоящее время она составляет в среднем 80,6 года.
В настоящее время в отделениях интенсивной терапии Нидерландов находится от 40 до 50 пациентов с короной в критическом состоянии. «Более половины этих пациентов моложе пятидесяти лет. В него также входят молодые люди ». Об этом говорит председатель Голландской ассоциации интенсивной терапии (NVIC) Дидерик Гоммерс в интервью этому сайту.
В тому плані, ми ж такі дикуни, як і москалі........