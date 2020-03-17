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Все про:здирство (181) Нацполіція (9172) Херсон (309)

 Бандити в Херсоні вимагали у моряка неіснуючий борг $20 тис. ФОТОрепортаж

Нацполіція в Херсоні затримала двох учасників злочинної групи, які вимагали 20 000 доларів США неіснуючого боргу у моряка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські з'ясували, що зловмисники погрожували чоловікові фізичною розправою і змусили написати розписку про те, що він винен їм гроші.

Підозрюваних затримали під час передачі їм частини суми в розмірі 10 500 доларів США. Відомо, що один із учасників групи раніше був судимий за майнові злочини і має кримінальні зв'язки зі злодієм у законі.

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Під час обшуків у домоволодіннях фігурантів вилучено мобільні телефони, банківські картки, пістолет, предмет схожий на гранату РГД-5, велика кількість ножів і гроші, отримані від злочинної діяльності.

Бандити в Херсоні вимагали у моряка неіснуючий борг $20 тис 01

Бандити в Херсоні вимагали у моряка неіснуючий борг $20 тис 02
Бандити в Херсоні вимагали у моряка неіснуючий борг $20 тис 03
Бандити в Херсоні вимагали у моряка неіснуючий борг $20 тис 04
Бандити в Херсоні вимагали у моряка неіснуючий борг $20 тис 05

Зараз двох фігурантів справи затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даними фактами порушено кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" і ч. 2 ст. 189 "Вимагання" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182152
 
 
 Топ коментарі
 
моряков обижать нельзя...
как говорили древние - "Они находятся между живыми и мертвыми.."


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Альо кацап, Кацапии скоро пздц приближается, а в Маскве ежедневно десяток тысяч людей на гоп-стоп с увечьями и смертями, чмо.
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Моряки - они ведь как дети...
Грех вам, падлы бандитские, стричь моряков. Хлеб нелёгкий у них.
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Украине пздц приближаеться, а тут морячка обидели.....
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В стране песец, то пусть еще и разбойники в открытую безнаказанно промышляют ?
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Альо кацап, Кацапии скоро пздц приближается, а в Маскве ежедневно десяток тысяч людей на гоп-стоп с увечьями и смертями, чмо.
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моряков обижать нельзя...
как говорили древние - "Они находятся между живыми и мертвыми.."


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Предмет похожий а гранату или ,может ,на картошку, лол .
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муляж теж схожий, ти ризикнеш перевірити, чеку висмикнеш і будеш тримати, а тоді буде лол.
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Как они его заставили написать расписку, поймали в подьезде что ли?

Моряк, это ж не дохляк какой-нибудь.
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Я и сам моряк, не имею знакомых с перьями в карманах.
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чмо кацапское под прокси, ты такой моряк как я дальнобойщик.
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Щось грошей від злочинної діяльності малувато.200 баксів і 5₴ ...
Тут коронавірусний бандітізм процвітає.Бандюки бариг ********.
В Києві озброєна банда відібрала у торговців 100 тисяч медичних масок (фото)

За словами потерпілих, медичні маски на суму близько 1 млн гривень вони придбали у різних місцях упродовж декількох тижнів та через знайомих вирішили їх реалізувати. «Під час зустрічі з покупцями та перевантаження товару до їхнього авто, на місце події під'їхав автомобіль, з якого вибігла група чоловіків у спецодягу з предметами схожими на пістолети. Представившись працівниками СБУ та погрожуючи ймовірно зброєю, чоловіки поклали потерпілих на землю, довантажили товар та без будь-яких пояснень роз'їхались в різні напрямки».
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Моряки - они ведь как дети...
Грех вам, падлы бандитские, стричь моряков. Хлеб нелёгкий у них.
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Первый раз вижу вымогателей, которые предварительно, угрозой, потребовали написать расписку, вместо прямолинейного наезда. Похоже на красивую, старинную легенду.
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Ну да, достаточно подождать приезда с контракта, как раз около 20 тыс. в среднем выходит.
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Я ТАК ПОНЯЛ ОНИ В ШТЫКОВУЮ АТАКУ СОБИРАЛИСЬ )))
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