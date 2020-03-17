 Бандити в Херсоні вимагали у моряка неіснуючий борг $20 тис. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.
Поліцейські з'ясували, що зловмисники погрожували чоловікові фізичною розправою і змусили написати розписку про те, що він винен їм гроші.
Підозрюваних затримали під час передачі їм частини суми в розмірі 10 500 доларів США. Відомо, що один із учасників групи раніше був судимий за майнові злочини і має кримінальні зв'язки зі злодієм у законі.
Під час обшуків у домоволодіннях фігурантів вилучено мобільні телефони, банківські картки, пістолет, предмет схожий на гранату РГД-5, велика кількість ножів і гроші, отримані від злочинної діяльності.
Зараз двох фігурантів справи затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даними фактами порушено кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" і ч. 2 ст. 189 "Вимагання" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
как говорили древние - "Они находятся между живыми и мертвыми.."
Моряк, это ж не дохляк какой-нибудь.
Тут коронавірусний бандітізм процвітає.Бандюки бариг ********.
В Києві озброєна банда відібрала у торговців 100 тисяч медичних масок (фото)
За словами потерпілих, медичні маски на суму близько 1 млн гривень вони придбали у різних місцях упродовж декількох тижнів та через знайомих вирішили їх реалізувати. «Під час зустрічі з покупцями та перевантаження товару до їхнього авто, на місце події під'їхав автомобіль, з якого вибігла група чоловіків у спецодягу з предметами схожими на пістолети. Представившись працівниками СБУ та погрожуючи ймовірно зброєю, чоловіки поклали потерпілих на землю, довантажили товар та без будь-яких пояснень роз'їхались в різні напрямки».
Грех вам, падлы бандитские, стричь моряков. Хлеб нелёгкий у них.