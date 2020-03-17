 Бандити в Херсоні вимагали у моряка неіснуючий борг $20 тис. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські з'ясували, що зловмисники погрожували чоловікові фізичною розправою і змусили написати розписку про те, що він винен їм гроші.

Підозрюваних затримали під час передачі їм частини суми в розмірі 10 500 доларів США. Відомо, що один із учасників групи раніше був судимий за майнові злочини і має кримінальні зв'язки зі злодієм у законі.

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Під час обшуків у домоволодіннях фігурантів вилучено мобільні телефони, банківські картки, пістолет, предмет схожий на гранату РГД-5, велика кількість ножів і гроші, отримані від злочинної діяльності.









Зараз двох фігурантів справи затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даними фактами порушено кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" і ч. 2 ст. 189 "Вимагання" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.