 Рятувальники продезінфікували київський гуртожиток, де живе студент, що заразився коронавірусом. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у м.Києві.
"Заходи проводились у зв'язку з проживанням у цьому гуртожитку чоловіка 2001 року народження, який в період з 05 по 10 березня був в контакті з родичами померлої від коронавірусу громадянки в м. Радомишль. Нагадаємо, що запобіжні заходи щодо недопущення розповсюдження інфекційних захворювань в цьому гуртожитку вже проводилися 14 березня", - сказано в повідомленні.
У відомстві нагадали, що 13 березня чоловік був доставлений в Олександрівську лікарню Києва з підтвердженим напередодні діагнозом коронавірусної інфекції.
16 березня в Києві були лабораторно підтверджено 2 випадки COVID-19.
о вентиляции спасатели не догадываются
Київ - готуйся....
В общаге всего две болезни и одно лекарство.
Если вирус - водка с перцем, если понос - водка с солью.
Последним из дому, который уже наполнился самоварным дымом с прожилками огня, выскочил Лоханкин, прикрываясь белым одеялом. Он изо всех сил кричал « Пожар! Пожар!», хотя никого не смог удивить этой новостью. Все жильцы «Вороньей слободки» были в сборе. Пьяный Пряхин сидел на своем сундучке с коваными углами. Он бессмысленно глядел на мерцающие окна, приговаривая: «Как пожелаем, так и сделаем! » Гигиенишвили брезгливо нюхал свои руки, которые отдавали керосином, и каждый раз после этого вытирал их о штаны.
12 стульв. Ильф и Петров ©
https://disgustingmen.com/history/pandemiya/