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Все про:Київ (7443) ДСНС (2335) COVID-19 (1021)

 Рятувальники продезінфікували київський гуртожиток, де живе студент, що заразився коронавірусом. ФОТО

Обробку провели в гуртожитку на вул. Дашавській у Солом'янському районі столиці. Там живе студент родом з Радомишля, у якого напередодні виявили коронавірус.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у м.Києві.

"Заходи проводились у зв'язку з проживанням у цьому гуртожитку чоловіка 2001 року народження, який в період з 05 по 10 березня був в контакті з родичами померлої від коронавірусу громадянки в м. Радомишль. Нагадаємо, що запобіжні заходи щодо недопущення розповсюдження інфекційних захворювань в цьому гуртожитку вже проводилися 14 березня", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: Вишам Києва доручили відправити студентів з гуртожитків додому, - КМДА. ВIДЕО

У відомстві нагадали, що 13 березня чоловік був доставлений в Олександрівську лікарню Києва з підтвердженим напередодні діагнозом коронавірусної інфекції.

16 березня в Києві були лабораторно підтверджено 2 випадки COVID-19.

Рятувальники продезінфікували київський гуртожиток, де живе студент, що заразився коронавірусом 01
Рятувальники продезінфікували київський гуртожиток, де живе студент, що заразився коронавірусом 02
Рятувальники продезінфікували київський гуртожиток, де живе студент, що заразився коронавірусом 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182149
 
 
 Топ коментарі
 
Популизм высшей степени! Досраки!
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Та ничо с ними не будет, молодые и здоровые.
В общаге всего две болезни и одно лекарство.
Если вирус - водка с перцем, если понос - водка с солью.
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Там живет студент

о вентиляции спасатели не догадываются Спасатели продезинфицировали киевское общежитие, в котором живет заразившийся коронавирусом студент - Цензор.НЕТ 9972
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у гуртожитку музучилища Глієра вентиляція примусова
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запізнились - рівно на 4 дня....., а всю ту "геометрію" від "родичів" як "обкурили".... Спасатели продезинфицировали киевское общежитие, в котором живет заразившийся коронавирусом студент - Цензор.НЕТ 4500
Київ - готуйся....
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Так вирус же по теории живёт на поверхности часов 12, кой хрен они там дезифицировали!? Рятувальники продезінфікували київський гуртожиток, де живе студент, що заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 6574
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є гіпотези що могже і 4 доби якщо наприклад висморкатись , чи добре сплюнути...- але , це таке, а від наших це вже проста "показуха" із запізненням, та дурним використанням ресурсу Але стаду щось показувати потрібно - "погана драматургія" , це їхне все ...
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Общежитие? Это все, полная задница. Бедные дети
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Та ничо с ними не будет, молодые и здоровые.
В общаге всего две болезни и одно лекарство.
Если вирус - водка с перцем, если понос - водка с солью.
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Хорошо , если так. Но потом они ещё и домой поедут , разнесут вирус по Украине. Есть у нас уже случай, когда мужчина заразился от жены, которая не болела, но была носителем
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Шо значит потом поедут, 12 числа карантин объявили по ВУЗам и технарям, они уже 5 дней как разъехались, в общаге остались только те, кого дома мама с папой не ждут.
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Да, получается тех, кто потусоваться в Киеве решил - выпрут примусово. Вернее официально не будут в общагу пускать, никто ж им транпорт организовывать не будет.
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Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.

Последним из дому, который уже наполнился самоварным дымом с прожилками огня, выскочил Лоханкин, прикрываясь белым одеялом. Он изо всех сил кричал « Пожар! Пожар!», хотя никого не смог удивить этой новостью. Все жильцы «Вороньей слободки» были в сборе. Пьяный Пряхин сидел на своем сундучке с коваными углами. Он бессмысленно глядел на мерцающие окна, приговаривая: «Как пожелаем, так и сделаем! » Гигиенишвили брезгливо нюхал свои руки, которые отдавали керосином, и каждый раз после этого вытирал их о штаны.
12 стульв. Ильф и Петров ©
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