EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  8058  63
Все про:відмивання грошей (73) Путін (16443) Росія (26710) Мінекономрозвитку (196) Петрашко (2)

 Сім років роботи на зашкварні російські контори, одна з яких "відмивала" гроші для оточення Путіна, - журналістка Бабінець про нового міністра економіки Петрашка. ФОТО

Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко працював на російські компанії, одна з яких відмивала гроші російських чиновників і оточення Путіна.

Про це повідомляє журналістка Анна Бабінець, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Петрашко, зокрема, працював в Сбербанку Росії і компанії "Трійка Діалог".

"Рік тому колеги з Центру з дослідження корупції та організованої злочинності викрили офшорну схему з відмивання мільярдів доларів російським інвестбанком "Трійка Діалог" - материнської компанії "Трійка Діалог Україна", де працював наш міністр Петрашко. Офшорна структура обслуговувала російських чиновників з оточення Путіна - вони отримували сотні мільйонів з цієї мегапральні", - написала Бабінець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головні наслідки коронавірусу для економіки побачимо через 3-6 місяців, - Петрашко

Сім років роботи на зашкварні російські контори, одна з яких відмивала гроші для оточення Путіна, - журналістка Бабінець про нового міністра економіки Петрашка 01
Сім років роботи на зашкварні російські контори, одна з яких відмивала гроші для оточення Путіна, - журналістка Бабінець про нового міністра економіки Петрашка 02

Сім років роботи на зашкварні російські контори, одна з яких відмивала гроші для оточення Путіна, - журналістка Бабінець про нового міністра економіки Петрашка 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182109
 
   
 Топ коментарі
 
ЕДИНСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА от прихода к власти зелебобиков будет в том что всплывет то все ховно которое было годами прибито ко дну.....
 показати весь коментар
 
Пророссийский коррупционер на посту министра экономики - это то, что надо украинской экономике в состоянии кризиса. Заслужили. 73% заслужили.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ЕДИНСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА от прихода к власти зелебобиков будет в том что всплывет то все ховно которое было годами прибито ко дну.....
 показати весь коментар
 
 
Увы((( Когда казалось,что уже дно,ниже некуда, находился очередной слуга и пробивал его.
 показати весь коментар
 
Теперь ослу зе будет отмывать омановские деньги...
 показати весь коментар
 
 
Усе йде по сценарію *****. Зебіл веде Україну до повстання і краху. На сьогодні питання існування України вже не є актуальним. Не розуміти, що 73% прирекли її на загибель можуть тільки наївні. Питання в тому, які держави (колонії) утворяться замість ******** України.
 показати весь коментар
 
 
Да, вон Харьков уже открыто дулю тыкает центральной власти.
 показати весь коментар
 
Харків не може центральній владі щось тикати, бо її не існує. Зеля просто ідіот. Спочатку він рекомендує, а потім, коли до рекомендації не прислуховуються, починає погрожувати. Рекомендація, це не наказ.
 показати весь коментар
 
Пророссийский коррупционер на посту министра экономики - это то, что надо украинской экономике в состоянии кризиса. Заслужили. 73% заслужили.
 показати весь коментар
 
 
По все характеристикам подходит на пост министра экономики в зелёном правительстве.
 показати весь коментар
 
 
зашквар за зашкваром..... жизнь в зашкварах......
хе-хе..... хуже не будет!...
 показати весь коментар
 
 
ну с ЗеБеней аферистом все понятно....
Понятен выбор его назначенцев...
Но и депутаты за него проголосовали аж бегом...
Леди и Джентльмены!, - нас ждет уже скоро полный и безоговорочный пипец....
Ну вы это и сами знаете...
Что делать то будем...?
 показати весь коментар
 
 
до елки еще дотянуть нужно..
но да.., другого выхода нет...
 показати весь коментар
 
 
Попервах, все бегом покупать доллары. Все, у кого будет хотя бы сто баксов, смогут очень скоро почувствовать себя гривневым миллионером.
 показати весь коментар
 
 
как видно,слуги сами не смогли бы обеспечить...постарались недобитки-рыги

Сім років роботи на зашкварні російські контори, одна з яких "відмивала" гроші для оточення Путіна, - журналістка Бабінець про нового міністра економіки Петрашка - Цензор.НЕТ 9744
 показати весь коментар
 
 
МВФ сейчас так много что самим сосать нечего....
 показати весь коментар
 
Митенька поздно пить боржоми когда почкам пипец! Ты должен был это год назад постить. Що зробив себе разом?
 показати весь коментар
 
 
Как я понял, расстановкой кадров в высших эшелонах украинской власти занят Ермак, а Зеленский только хлопает глазами и мало что понимает в происходящем. Ну, а Ермак известно кому предан и на кого работает.
Похоже, нет у нас больше Украины.
 показати весь коментар
 
 
колода та одна просто тасуют ее после богдана...
в доме терпимости передвигают кровати...
 показати весь коментар
 
 
Рыгозебилы, вам зеленский сегодня еще раз доказал, что вы идиоты. Не верите?! Прочитайте новость выше
 показати весь коментар
 
 
Ну що, зебіли, починайте - "молодец бубочка, все правильно делает! вешайтесь, бандерьі - путин придет, порядок наведет! слава русскому асвабадителю!"
 показати весь коментар
 
 
Капец! зеленожопые твари и так не имели совести, а тут уже потеряли остатки разума окончательно. портновскамя шалава венедиктова, руцкий прачечный работник -министр, далее приглашение в страну януковоща и килю азирова- крепких хозяйственников, и ***** в президенты, большого "патриота" и защитника Украины. Кстати, МАУ по ходу фсе...накрылось волосатой опой бабломойского, счас будет беня страшный суд творит- забирать банк и кучу денег, сиротке очень надо! Я поздравляю всех зеленогнойных с победой осла на выборах и с опусканием страны в глубокую опу. Выздобулы!
 показати весь коментар
 
 
новые лица однако)) теперь тишком бабло от рашки займет через надежного посредника))
 показати весь коментар
 
 
Тем лучше , знает схемы , настоящий профессионал . В РБ любят посадить корупционера , досрочно освободить , и посадить на убыточное предприятие для исправления .
 показати весь коментар
 
У ФРАКЦІЇ БУНДЕСТАГУ РОЗКРИТИКУВАЛИ СТВОРЕННЯ "КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ" З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОРДЛО

Відповідна заява була опублікована на сайті фракції в понеділок, 16 березня, передає DW.COM.
"Те, що звучить як позитивна нова динаміка в мінському процесі, насправді є подальшим вихолощуванням мінських угод. Ця рада є дуже сумнівною через однаковий статус представників України та представників окупованих територій", - заявив речник фракції "Союз 90/Зелені" з питань східноєвропейської політики Мануель Заррацін.
На його думку, завдяки цій раді Росія реалізує свою основну вимогу, адже, за словами Сарраціна, "Кремль роками вимагав від України прямих переговорів з маріонетковим урядом".
Заррацін наголосив, що на тлі поширення коронавірусу Росія не повинна реалізовувати свої стратегічні цілі щодо України в односторонньому порядку. "Німеччина має залишатися здатною працювати в цій сфері", - додав він.

"Створення дорадчого органу за участю людей, які де-факто є керівниками у Донецьку та Луганську, не має реальної додаткової вартості для переговорних рішень. Всім відомо, що ці ватажки є і залишаться маріонетками Кремля", - наголосив представник Зелених. На думку Зарраціна, діяльність такої ради сприятиме дестабілізації
України.
http://argumentua.com/novosti/n-metsk-zelen-rozkritikuvali-stvorennya-konsultativno-radi-z-ordlo
 показати весь коментар
 
 
Герман Греф весьма порядочный человек, и пострадал, в частности, от своей позиции по Украине. Быть бы ему президентом РФ, да национальность подвела.
 показати весь коментар
 
 
Не только национальность но и ориентация подвела.
 показати весь коментар
 
Чудовий послужний список для партії СН.
 показати весь коментар
 
 
ПЗДЦ. Это уже даже не смешно. русский жулик, по самые уши замазанный с ******, спасает экономику Украины. русский жулик, в бизнесс-партнерах у которого верхушка "единой раисси", ведет переговоры с лугандонским зверьем. русская шлюха, готовая сажать кого угодно по приказу из нААсквы, - ген. прокурор. А над всем этим - русский клоун, зарабатывавший тем, шо развлекал русню по саунах и корпоративах анти-украинскими шюточками.
 показати весь коментар
 
 
зеля пустив все за течією..
набрав людей овоща.
і не напружує собі мізки,
що робити з країною..
за нього і без нього все порішають
 показати весь коментар
 
Таке відчуття, що Україна, через призначення осіб замараних таким чином, повним ходом перебудовується не під стандарти ЄС та НАТО, а під панятія расеї. Для чого? Для повного втсупу, вльоту в склад злоутворення нового бувшого сересере, і новий імператор на раші тому підтвердження.
 показати весь коментар
 
 
Росіяни будуть у черговий раз вирішувати свої проблеми за рахунок українців. Судячи з курсу долара вже вирішують.
 показати весь коментар
 
 
кстати, ни на что не намекаю, но слуг раньше били палками ...
 показати весь коментар
 
 
Зачем было менять министра экономики Алексей Оржеля??! На этого афериста, коррупционера, проходимца, Петрашко.

Коломойше и ***** питуну не выгоден был похоже Оржель! Поставили своего ставленника...который замешан "отмывании" денег для окружения путина, работавщий в сбербанке Рассии и компании "Тройка Диалог".. Все понятно теперь, убогой власти Зе. Экономике пи.ц.
Зеленый вирус- Зе надо выносить...Украине все хуже и хуже становится от таких руководителей.
 показати весь коментар
 
 
Чим швидше влада Зелінського викриє своє справжнє, антиукраїнське нутро... Тим швидше народ зрозуміє, що вони щось не те накоїли на виборах....
 показати весь коментар
 
 
73% у виборі між Порошенком та Путіним свідомо обрали Путіна. Свідомиє, бл...
 показати весь коментар
 
От Зекоманды не стоит ожидать иных назначений на должности.
 показати весь коментар
 
а кого треба назначити?щось я не згадую ні одного успішного-порошенко(уряд азарова),кубів і т,д,назвіть
 показати весь коментар
 
Ничисть при владі,як це не гірко усвідомлювати. Пересічний нарід задоволений? Адже ви ж це зробили разом...
 показати весь коментар
 
 
Нечисть,вибачаюсь за помилкове написання...
 показати весь коментар
 
Всіх зашкварених на список як ворогів України. Прийде час розберемося.
 показати весь коментар
 
Хто в курсі коли Вітя проффесор повернеться.
 показати весь коментар
 
Навіщо, ви кажете, міняли кабмін, щоб "посилити" економічний блок? Чи, щоб залишити Україну, напередодні світової кризи, без коштів. і змусити продати землю, за безцінь, кацапам?
 показати весь коментар
 
 
Они и вправду сделают нас вместе Вместе с рыго-кацапской шоблой разорвут Украину на части Если примут закон о продаже земли а его к сожалению примут обязательно Украина перестанет быть субъектом Правда если это утешит патриотов кричать ганьба в свободное от панщины время будет можно
 показати весь коментар
 
Здравия всем! Вот скажите зебилы, прошел почти год после выборов вашено Торчка- Президента, вот глядя на те события которые произошли в этот год, вы еще до сих пор думаете что это случайности? Вы еще до сих рор не видите закоеомереостей и не понимаете что происходит и куда это все движется? Вот эти люди( кадровые решения), события, договоренности и т.д.- вы считаете до сих пор, что это все отсутствие опыта или продуманная до мелочей политика???? Сколько еще на каналах будут твердить о том что Президент не имеет опыта политики! Неужели вам не видно- что это абсолютно четко организованное действо направленное на уничтожение государства Украина? И вы , конченные уроды, дали на это добро- ровно год назад! Вы сделали это вместе! Вопрос- а кто это все будет исправлять? Дядя Сэм из Америки, тетя Циля из Израиля, или Ганс из Германии? Мой вам совет- идите нахер в Кассапстан к своему брату- убийце Ванюшке, и не епите нам всем мозги! Вы не достойны газываться людьми, вы тупое быдло стадо, недостойное не этой страны, не памяти своих предков, не будущего, не цивилизации! Это вам говорю я, тот кто родился на этой Земле, прожил 35 лет рядом с вами, и уехал, когда у меня появилась возможность с женой и двумя маленькими детьми, чтобы не быть рядом с такими как вы, и чтобы не оскотиниться окончательно, а начать все сначала, с полного 0, Свабодным Человеком- а не рабом!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору