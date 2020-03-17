 Невідомі, погрожуючи зброєю, викрали понад 100 тис. медичних масок у підприємців у Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За словами потерпілих, вказані засоби індивідуального захисту на суму близько 1 млн гривень вони придбали у різних місцях упродовж декількох тижнів та через знайомих вирішили їх реалізувати.

Під час зустрічі з покупцями та перевантаження товару до їхнього авто, на місце події під’їхав автомобіль, з якого вибігла група чоловіків у спецодягу з предметами схожими на пістолети. Представившись працівниками СБУ та погрожуючи ймовірно зброєю, чоловіки поклали потерпілих на землю, довантажили товар та без будь-яких пояснень роз’їхались в різні напрямки.

У ході досудового слідства правоохоронцям вдалося встановити трьох осіб, причетних до злочину, та затримати їх. Розбійниками виявилися мешканці Києва та Київської області віком від 26 до 42 років, які не мають стосунку до правоохоронних органів та вчинили злочин з метою заволодіння дефіцитними медичними масками для їх подальшого перепродажу.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України та обрання запобіжного заходу.

Заходи з встановлення і затримання інших учасників злочину тривають.





