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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київ (7443) маска (17) пограбування (441) прокуратура (2113)

 Невідомі, погрожуючи зброєю, викрали понад 100 тис. медичних масок у підприємців у Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Києві затримана група осіб, яка, погрожуючи зброєю, поцупила у підприємців 100 тис. медичних масок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За словами потерпілих, вказані засоби індивідуального захисту на суму близько 1 млн гривень вони придбали у різних місцях упродовж декількох тижнів та через знайомих вирішили їх реалізувати.

Під час зустрічі з покупцями та перевантаження товару до їхнього авто, на місце події під’їхав автомобіль, з якого вибігла група чоловіків у спецодягу з предметами схожими на пістолети. Представившись працівниками СБУ та погрожуючи ймовірно зброєю, чоловіки поклали потерпілих на землю, довантажили товар та без будь-яких пояснень роз’їхались в різні напрямки.

У ході досудового слідства правоохоронцям вдалося встановити трьох осіб, причетних до злочину, та затримати їх. Розбійниками виявилися мешканці Києва та Київської області віком від 26 до 42 років, які не мають стосунку до правоохоронних органів та вчинили злочин з метою заволодіння дефіцитними медичними масками для їх подальшого перепродажу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми перевірили всі бази, Україна не продавала Німеччині 2 млн масок, - Кулеба спростував слова прем'єра Словаччини

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України та обрання запобіжного заходу.

Заходи з встановлення і затримання інших учасників злочину тривають.

Невідомі, погрожуючи зброєю, викрали понад 100 тис. медичних масок у підприємців у Києві, - прокуратура 01
Невідомі, погрожуючи зброєю, викрали понад 100 тис. медичних масок у підприємців у Києві, - прокуратура 02
Невідомі, погрожуючи зброєю, викрали понад 100 тис. медичних масок у підприємців у Києві, - прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3182056
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля, что забардак в стране? Маски воруют уже. Это же просто пипец. Что происходит? Ты Зеля идиот?
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Як же легко маніпулювати масами.Так цей вірус небезпечний.Але ж не настільки,щоб все перетворювалось на абсурд.
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А Про туалетний папір ще як сказати....
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Простейшая маска из детских влажных салфеток. Лайфхак. Салфетки высушить, заложить складочками, пришить резиночки .Фильтрует даже грибные споры.
https://www.youtube.com/watch?v=Ngh38HJ2s6Q

Бонус -- рецепт антисептика.
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Зеля, что забардак в стране? Маски воруют уже. Это же просто пипец. Что происходит? Ты Зеля идиот?
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тьфу... и откуда такая муйня берется...
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Из квартала, 95-го... Там куда ни плюнь такое @овнище.
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Так это ж порохоботы панику разводят что намордников им не фатает, вот ктото решил помоч Неизвестные, угрожая оружием, украли более 100 тыс. медицинских масок у предпринимателей в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 982
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пральна сделали.. пока жлобы подсчитывали барыши от спекулятивных продаж своим же украинцам.. вор у вора дубинку украл
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Злодії грабанули злодіїв. То звіздець...
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Як же легко маніпулювати масами.Так цей вірус небезпечний.Але ж не настільки,щоб все перетворювалось на абсурд.
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Люди не верят власти от слова "совсем". У быдла началось "каждый сам за себя". . Еще вчера утром паники у людей не было совсем. Просто абсолютно. Было беспокойство, но не паника. Смотрел и по сотрудникам и по ситуации в торговых центрах. Власти своими тупыми заявлениями и решениями за пол дня разогнали панику. Зеленые придурки, твою дивизию.
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"Зеленые придурки"? Причём тут они? На их месте также бы поступили к примеру "шоколадные" или "косатые придурки" и.т.д.
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Это я очень мягко сказал. Это те, кто накануне пандемии разворовывали себе на карман противоэпидемический запас страны. Это гниды зеленые, мягко говоря. Которые тупо врали и не закупали тесты и нагло врали народу, что все хорошо и они готовы к любому развитию событий. Которые в феврале закрывали тубдинспансеры по всей стране и выгоняли на улицу квалифицированных пульмонологов накануне пандемии атипичной пневмонии. За это стрелять их мало.
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18c49ed2 В світі паніку розігнали.наші просто підхоплюють це.
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Нет. Наши довели это до абсурда. Одно метро чего стоит.

Невідомі, погрожуючи зброєю, викрали понад 100 тис. медичних масок у підприємців у Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 320
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У КИЄВІ не здатні
1)заставити весь нарід в метро надягнути маски.
2) забезпечити всіх в метро масками..

питання просте -яка різниця між маршрутками , котрі НЕ зупиняють і МЕТРО ?
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Зеля - дебил. Метро - чуть ли не единственный вид транспорта, где состав постоянно и полностью проходит полную санобработку с специализированных ДЕПО. Нужно было наоборот сокращать время между поездами, выводить на маршруты все составы, дабы уменьшить количество людей в вагонах и максимально разгрузить скопления людей в городе. Вместо этого Зеля создает коллапс.
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18c49ed2 Наші просто взяли щось у світі і ще гірше зробили.Як я казав.під шумок можуть довести Україну.до повного краху.
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Мир сошел с ума, главное,чтобы ненадолго.
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Ето походу вылезли из подвалов те самые кто раньше криптовалюту майнил. На масках можно больше заработать
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Какое ДНИЩЕ, тут я не про разбойников, апро быдломассу, которая мало того что наголосовала, еще и не может оставить маски для больных и тех кому нужны по работе.
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пожизненный цик с гвоздями в масках... и шоб по ночам венидиктава себя предлагала... ужосс какой... дожились...
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в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам, уточните совсем не имеют или уволены вчерашним числом.
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ACHTUNG!!!
Сьогодні вночі над Україною будуть роспиляти з авіації мізки!
Усім 73% закрити вікна! Не станьте порохоботами!!!


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Зря ти це розказав. Вони нахаляву додатково по відру назбирають. Та й ідея сама запізніла. Це потрібно було робити перед тим, як розпиляли деградат нація. Неизвестные, угрожая оружием, украли более 100 тыс. медицинских масок у предпринимателей в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4090
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як справи у Омані, продав твій пахан Україну??
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Вашими усилиями они за Медведчука на ближайших выборах проголосуют.
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Кстати, маски без перчаток- деньги на ветер. Вирус через предметы, дверные ручки, перила передается ничуть не хуже чем через чихание
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ALEX SUROVV І очки потрібні.А краще костюм біологічного захисту.
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вірус через шкуіру не прохдить(так стверджують)..
але допоки помиєш руки,ти ними помацаєш купу предметів ((
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Ето ограбление!!! Руки вверх ато чихну!!!
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Навiть в розпал СНІДу такого не траплялось... Презервативи зброєю не діставали..Куди Світ котиться..
Україна-жовтий Дім Всесвіту...
😷
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.....вот ОНО !!!! значит есть ЛОГИКА у американцев , что скупают в этот СМУТНЫЙ час оружие и патроны !!! да и ТУАЛЕТНУЮ бумагу )))))
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потому што главное -не вср цца, а за ентот момент многие не уверенньі
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Скоро с применением оружия будут отбирать туалетную бумагу
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Дожились... Раньше забирали деньги, золото, бриллианты...
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Ну если завтра вьійдут и скажут что проблем с хлебом нет, закрома полньі как никогда, то народ тут же кинется за хлебом-мукой
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Да......, довели страну ЗЕбилы…… Уже совершают налет на медицинские маски...…

Скоро Зебилы будут воровать использованную туалетную бумагу.
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Фантики від "РОSShen" повноцінна заміна туалетного папірусу для праХоботів!
Вам легше, але не заздрю..
😁
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не вистачає тобі рогатому шоколаду, піди просрись, полегшає!!)
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Одного вже знудило..🤣
Скоро й днище шаКАЛадне вирве..
Зіжми свій сфінктер мозолістою рукою!
😁
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Саме цікаве, в яких таких місцях вони придбали таку кількість масок і кому за якою ціною хотіли їх збути.
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рыгозебилы, когда там уже посадят радуцкого за то что тот украл все маски из госрезерва?
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Вы не хихикайте и не расслабляйтесь.
Вскорости, возможно, за аппараты Принудительной Вентиляции Легких, могут и УБИТЬ...

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Вот почему американские товарищи скупают зброю и набои
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Оголошення від 17 березня 2021 року.
Міняю 10 рулонів туалетного папіра (справжній, допандемічний), 10 масок та 500 мл рідини для обеззараження на кулемет (бажано - РПК). КПВТ та ДШК не пропонувати
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якісь робінзеленьгуди...)) нехай би на Раду отак пішли...
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замовне пограбування..

Замовник -київський супермаркет,де 5 масок 1200 грн
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"розмін"

1 маска реально для вірусів =10 рулонам туалетного паперу =5 звичайним маскам = 1 ріжок до автомата Калашникова..
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Сегодня в аптеке сказали прямым текстом - масок нет и не будет.
А Зеленский нам в видосике сказал, что никто не будет наживаться и маски будут по доступным ценам.
НУ И ГДЕ МАСКИ? КТО ТЕПЕРЬ БАРЫГА?
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будуть маски -будуть і доступні ціни..

поки що маски по недоступних цінах... Невідомі, погрожуючи зброєю, викрали понад 100 тис. медичних масок у підприємців у Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9562
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