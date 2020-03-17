 Невідомі, погрожуючи зброєю, викрали понад 100 тис. медичних масок у підприємців у Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
За словами потерпілих, вказані засоби індивідуального захисту на суму близько 1 млн гривень вони придбали у різних місцях упродовж декількох тижнів та через знайомих вирішили їх реалізувати.
Під час зустрічі з покупцями та перевантаження товару до їхнього авто, на місце події під’їхав автомобіль, з якого вибігла група чоловіків у спецодягу з предметами схожими на пістолети. Представившись працівниками СБУ та погрожуючи ймовірно зброєю, чоловіки поклали потерпілих на землю, довантажили товар та без будь-яких пояснень роз’їхались в різні напрямки.
У ході досудового слідства правоохоронцям вдалося встановити трьох осіб, причетних до злочину, та затримати їх. Розбійниками виявилися мешканці Києва та Київської області віком від 26 до 42 років, які не мають стосунку до правоохоронних органів та вчинили злочин з метою заволодіння дефіцитними медичними масками для їх подальшого перепродажу.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України та обрання запобіжного заходу.
Заходи з встановлення і затримання інших учасників злочину тривають.
https://www.youtube.com/watch?v=Ngh38HJ2s6Q
Бонус -- рецепт антисептика.
1)заставити весь нарід в метро надягнути маски.
2) забезпечити всіх в метро масками..
питання просте -яка різниця між маршрутками , котрі НЕ зупиняють і МЕТРО ?
Сьогодні вночі над Україною будуть роспиляти з авіації мізки!
Усім 73% закрити вікна! Не станьте порохоботами!!!
але допоки помиєш руки,ти ними помацаєш купу предметів ((
Україна-жовтий Дім Всесвіту...
😷
Скоро Зебилы будут воровать использованную туалетную бумагу.
Вам легше, але не заздрю..
😁
Скоро й днище шаКАЛадне вирве..
Зіжми свій сфінктер мозолістою рукою!
😁
Вскорости, возможно, за аппараты Принудительной Вентиляции Легких, могут и УБИТЬ...
Міняю 10 рулонів туалетного папіра (справжній, допандемічний), 10 масок та 500 мл рідини для обеззараження на кулемет (бажано - РПК). КПВТ та ДШК не пропонувати
Замовник -київський супермаркет,де 5 масок 1200 грн
1 маска реально для вірусів =10 рулонам туалетного паперу =5 звичайним маскам = 1 ріжок до автомата Калашникова..
А Зеленский нам в видосике сказал, что никто не будет наживаться и маски будут по доступным ценам.
НУ И ГДЕ МАСКИ? КТО ТЕПЕРЬ БАРЫГА?
поки що маски по недоступних цінах...