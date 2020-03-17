 На території закинутої бази відпочинку в Києві сталася пожежа, виявлені тіла двох загиблих, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ГСЧС.

"17 березня, о 06:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території недіючої бази відпочинку, яка розташована на вул. Хотянівській, що у Деснянському районі столиці.

До місця виклику негайно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Як виявилося, пожежа сталася в недіючій 2-поверховій будівлі на першому поверсі", - йдеться в повідомленні.

Пожежу о 08:14 вдалося локалізувати, а о 09:32 - ліквідувати.

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Під час розбирання будівельних конструкцій було виявлено тіла двох загиблих людей.