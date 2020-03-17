 "Хто ти, бл#дь, той розумник логістичних наук з ОДА?": Музикант Харчишин описав абсурдність дій під час перевірки на коронавірус. ФОТОрепортаж

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Я один з тих хто опинився у групі ризику, повернувшись з Італії в період спалаху епідемії і згодом відчув усі симптоми вірусу, описаного в анамнезах COVID-19. Відповідно, порадившись зі страховою, мені рекомендували звернутися до "швидкої"", - поділився Харчишин.
За словами виконавця, "швидка" з передмістя Києва повезла його в місто Біла Церква.
"Обстеження та госпіталізація є вимушеним, а не обов’язковим кроком і стала для мене єдиною опцією, бо у "багажнику": сухий кашель, задишка, температура, високий тиск, контакти з потенційно зараженими в італійській лікарні, відвідані аеропорти у Мілані, Римі, Туріні, Празі та подорож за кермом з Ломбардії до Лігурії зупинками у людних місцях. Знову ж таки, подорож - не для розваги", - пояснив Валерій.
Харчишин поділився, що в Білу Церкву його повезли, оскільки "пройти тест по-іншому" на коронавірус йому не запропонували.
"Після кількох марних пропозицій змінити маршрут до Центральної Київської лікарні, ви наважитесь відпустити "швидку", щоб дістатися власним авто/таксі/з другом, аби не займати оперативну машину кількагодинною подорожжю до сусіднього міста, бо раптом, бригаді за викликом доведеться їхати рятувати життя, замість прогулянки до БЦ, але вам точно відмовлять...Бо на своєму авто - "нєпаложено". Хтозна, може й логічна інструкція, але ж не за 100км!!! І ось, за якихось півтори години, ви в омріяному "інфекційному" відділенні лікарні N3 Білої Церкви", - розповів Валерій, як опинився в іншому місті.
Однак, на місці з'ясувалося, що ніяких тестів в лікарні немає. І що зараз вони є в іншому місті - Ірпені, звідки і їхала швидка.
"Ніяких тестів, в ніч з п’ятниці на суботу у призначеному Київською ОДА центрі боротьби з "COVED -19" немає. Вони були в Ірпені(звідки швидка) На питання — для чого тоді мене привезли за 100км від Києва — розводять руками, промовляючи шось про інструкції", - зазначив Харчишин.
В результаті з'ясувалося, що лікарня встигла за власні кошти придбати експрес-тести, однак ті не показують достовірний результат. А показує його ПЛР-тест, матеріал з якого повинні привезти назад до Києва в єдину призначену для цього лабораторію.
"Тест таки зробили у неділю(потрапив у п’ятницю) у спецлабораторії Києва, що показав негативний результат, але, за рентгеном у мене виявили односторонню пневмонію, яка дозволила мені залишити бокс N1 з прекрасним виглядом на білу церкву у Білій Церкві", - повідомив Валерій.
"Все добре. У приватній клініці, допомога не потрібна! Для підтримки спокою. За час мого триденного перебування в Білій Церкві, жодного нового" хворого "не привезли. Поверх був повністю порожній. Будь ласка, не втрачайте розуму, але дотримуйтеся банальних засобів гігієни і самокарантину, замість того щоб бігати по магазинах, знищуючи річні запаси масок, експрес-тестів, гречки батарейок і туалетного паперу, якщо, звичайно, ви її не збираєтеся їсти для профілактики. Кажуть - допомагає тільки хорватського і чорногорського зразка! Будьте здорові! Бережіть себе і близьких!" - резюмував Харчишин.
Ирина Кулинич
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
07:10, 17.03.2020 Обновлено: 09:28, 17.03.2020
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Комментарии
В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche.
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Больницы начали запрашивать у Итальянской медицинской агенции (AIFA) утверждение такого плана лечения. Об этом сообщил Винченцо Монтесарчио, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Котуньо в Неаполе, передает La Repubblica.
По его словам, в выходные, 14-15 марта, четверо пациентов, поступивших в больницу Котуньо в Неаполе с диагнозом коронавирус, получали лечение противоартритным препаратом "Тоцилизумаб".
В Италии нашли лекарство от коронавируса (иллюстрация)
В Италии нашли лекарство от коронавируса (иллюстрация)
Это стало следствием научного эксперимента, протокол которого был одобрен на государственном уровне. В общей сложности уже 11 пациентов в Неаполе лечили не по назначению указанным препаратом и результаты впечатляют.
"Четырем пациентам в реанимации лучше. По первому пациента мы ждем оценки реаниматолога, прежде чем приступить к его экстубации. У трех из четырех пациентов, получавших "Тоцилизумаб", начиная с субботы был получен превосходный ответ на препарат. Они не проходили интенсивную терапию, но были госпитализированы в достаточно тяжелом состоянии", - поделился Монтесарчио.
В других больницах также сообщили о положительном эффекте лекарства. В медучреждениях Прато и Козенце несколько пациентов, которых лечили "Тоцилизумабом", пошли на поправку.
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Эксперимент продолжили и в Апулии. "Некоторым пациентам, инфицированным коронавирусом, уже началось введение препарата "Тоцилизумаб", который в Неаполе позволил трем пациентам, поступившим в реанимацию, выздороветь", - поделился глава региональной целевой группы Пьерлуиджи Лопалко.
В других регионах также заметили быстрое улучшение состояния больных после приема "Тоцилизумаба". Компания Roche выдала около 600 единиц препарата в разные больницы страны.
В Италии успешно испытали "Тоцилизумаб" против коронавируса (иллюстрация)
В Италии успешно испытали "Тоцилизумаб" против коронавируса (иллюстрация)
"Идея родилась, потому что мы используем иммунотерапию при опухолях и лечим некоторые побочные эффекты с помощью "Тоцилизумаба". Механизм, лежащий в основе расстройства COVID-19, очень похож на механизм онкологического лечения. Мы также поговорили с китайскими врачами, которые уже лечили препаратом 21 пациента, и у 20 наблюдалось значительное улучшение", - пояснил Паоло Асьерто, президент Фонда меланомы.
"Препарат действует на осложнение этого вируса, то есть, на воспаление, которое создает COVID-19. Короче говоря, оно снижает гиперактивность иммунной системы, которая является причиной дыхательной недостаточности", - добавил он.
Ответ от AIFA, можно ли официально использовать препарат в качестве лекарства от коронавируса, пока не получен, однако врачи надеются, что уже в ближайшее время "Тоцилизумаб" одобрят для массового использования
В Европе все "много более более
лучшехуже" (С), там повальная шизофрения рептилоидов, помешанных на вЯличии, террор населения и сдача Европы африканским мусульманам и Китаю.
Главное, чтобы это рептилоидное г*вно осталось в Европе и не потекло оттуда за ее пределы.
А на то, что происходит запоребриком, вообще наср*ть.
Внимательно вчитайтесь в то, что сказал музыкант:
"В результате выяснилось, что больница успела за собственные средства приобрести экспресс-тесты, однако те не показывают достоверный результат."
Источник: https://censor.net.ua/p3181989
Вы все поняли???
"Пандемия" коронавируса - это не просто хоакс.
Это умышленная атака на западные страны с целью сдачи их Китаю.
https://www.msn.com/ru-ru/news/featured/дочь-россиянки-раскрыла-историю-«побега»-из-больницы-с-зараженными-коронавирусом/ar-BB11i4kr?ocid=spartanntp
Источник: https://censor.net.ua/p3181989
Вы **НУЛИСЬ, простите????
Тесты не показывают достоверный результат????
Это вот таким гавном тестируют и "закатывают" в карантин ложно обвиненных в коронавирусе, у кого его нет?
Это та "достоверная" информация о "зараженных", которую используют рептилоидные сявки для террора населения?
Ведь это ИМПОРТНЫЕ ТЕСТЫ.
А может рептилоидов таки повесить???