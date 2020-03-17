EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  16332  40
Матеріали за темою:
Все про:медицина (892) ОДА (768) тест (23) COVID-19 (1021) коронавірус (7)

 "Хто ти, бл#дь, той розумник логістичних наук з ОДА?": Музикант Харчишин описав абсурдність дій під час перевірки на коронавірус. ФОТОрепортаж

Фронтмен групи "Друга Ріка" Валерій Харчишин повідомив шанувальникам, що запідозрив у себе коронавірус. Не так давно музикант повернувся з Італії, після чого у нього з'явилися симптоми коронавірусної інфекції.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook,  передає Цензор.НЕТ.

"Я один з тих хто опинився у групі ризику, повернувшись з Італії в період спалаху епідемії і згодом відчув усі симптоми вірусу, описаного в анамнезах COVID-19. Відповідно, порадившись зі страховою, мені рекомендували звернутися до "швидкої"", - поділився Харчишин.

За словами виконавця, "швидка" з передмістя Києва повезла його в місто Біла Церква.

"Обстеження та госпіталізація є вимушеним, а не обов’язковим кроком і стала для мене єдиною опцією, бо у "багажнику": сухий кашель, задишка, температура, високий тиск, контакти з потенційно зараженими в італійській лікарні, відвідані аеропорти у Мілані, Римі, Туріні, Празі та подорож за кермом з Ломбардії до Лігурії зупинками у людних місцях. Знову ж таки, подорож - не для розваги", - пояснив Валерій.

Дивіться також: Апаратів вентиляції легенів може не вистачити на піку захворювань коронавірусом в Україні, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Харчишин поділився, що в Білу Церкву його повезли, оскільки "пройти тест по-іншому" на коронавірус йому не запропонували.

Хто ти, бл#дь, той розумник логістичних наук з ОДА?: Музикант Харчишин описав абсурдність дій під час перевірки на коронавірус 01

"Після кількох марних пропозицій змінити маршрут до Центральної Київської лікарні, ви наважитесь відпустити "швидку", щоб дістатися власним авто/таксі/з другом, аби не займати оперативну машину кількагодинною подорожжю до сусіднього міста, бо раптом, бригаді за викликом доведеться їхати рятувати життя, замість прогулянки до БЦ, але вам точно відмовлять...Бо на своєму авто - "нєпаложено". Хтозна, може й логічна інструкція, але ж не за 100км!!! І ось, за якихось півтори години, ви в омріяному "інфекційному" відділенні лікарні N3 Білої Церкви", - розповів Валерій, як опинився в іншому місті.

Однак, на місці з'ясувалося, що ніяких тестів в лікарні немає. І що зараз вони є в іншому місті - Ірпені, звідки і їхала швидка.

Також читайте: Рада ухвалила закон про підвищення доступності ліків і медичних виробів

"Ніяких тестів, в ніч з п’ятниці на суботу у призначеному Київською ОДА центрі боротьби з "COVED -19" немає. Вони були в Ірпені(звідки швидка) На питання — для чого тоді мене привезли за 100км від Києва — розводять руками, промовляючи шось про інструкції", - зазначив Харчишин.

Хто ти, бл#дь, той розумник логістичних наук з ОДА?: Музикант Харчишин описав абсурдність дій під час перевірки на коронавірус 02

В результаті з'ясувалося, що лікарня встигла за власні кошти придбати експрес-тести, однак ті не показують достовірний результат. А показує його ПЛР-тест, матеріал з якого повинні привезти назад до Києва в єдину призначену для цього лабораторію.

"Тест таки зробили у неділю(потрапив у п’ятницю) у спецлабораторії Києва, що показав негативний результат, але, за рентгеном у мене виявили односторонню пневмонію, яка дозволила мені залишити бокс N1 з прекрасним виглядом на білу церкву у Білій Церкві", - повідомив Валерій.

Хто ти, бл#дь, той розумник логістичних наук з ОДА?: Музикант Харчишин описав абсурдність дій під час перевірки на коронавірус 03

"Все добре. У приватній клініці, допомога не потрібна! Для підтримки спокою. За час мого триденного перебування в Білій Церкві, жодного нового" хворого "не привезли. Поверх був повністю порожній. Будь ласка, не втрачайте розуму, але дотримуйтеся банальних засобів гігієни і самокарантину, замість того щоб бігати по магазинах, знищуючи річні запаси масок, експрес-тестів, гречки батарейок і туалетного паперу, якщо, звичайно, ви її не збираєтеся їсти для профілактики. Кажуть - допомагає тільки хорватського і чорногорського зразка! Будьте здорові! Бережіть себе і близьких!" - резюмував Харчишин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181989
 
   
 Топ коментарі
 
Супрун вже лавно нема, подивіться на календар, вже два міністра змінилось, може Чазов винен?
 показати весь коментар
 
О нашей медицине будут скоро такое рассказывать, что выплывет вся их дебильность и порочность. Емец не дал никаких распоряжений по алгоритму действий в случае подозрения на коронавирус. Никакой ответственности у медиков. Они не информированы. Тест- систем не хватает. Это просто пипец и зеленый дебилизм. Нужно срочно отстранять эту зеленую плесень от работы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В ГерманииВ стране планируют закрыть театры, музеи, торговые ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха, зоопарки, школы и университеты, спортивные залы, бассейны, игровые площадки, клубы, дискотеки, казино, бордели, бары и пабы.
 показати весь коментар
 
О нашей медицине будут скоро такое рассказывать, что выплывет вся их дебильность и порочность. Емец не дал никаких распоряжений по алгоритму действий в случае подозрения на коронавирус. Никакой ответственности у медиков. Они не информированы. Тест- систем не хватает. Это просто пипец и зеленый дебилизм. Нужно срочно отстранять эту зеленую плесень от работы.
 показати весь коментар
 
 
На бога надейся,да сам не плошай!Самоизоляция -главное лекарство от этой болячки.Моя бабушка рассказывала,что когда моя мать заболела натуральной оспой,бабушка вынуждена была её связать,чтобы не расчёсывала лицо и тело.(после оспы остаются глубокие шрамы-оспины,портящие лицо ребёнка навсегда.)Берегите себя и своих старых,помогите одиноким старикам остаться в живых.
 показати весь коментар
 
 
Артюша, "не неси пургу"!!! Не путай "натуральную оспу", то есть "variola vera" с "ветряной" - "Varicella", а то и тебя придётся связать, чтобы ты до клавиатуры не добрался... Даже во время Второй мировой врачи, в СССР, держали на контроле вспышки опасных инфекционных заболеваний - тифа, дизентерии, холеры, и так далее... Кроме того, "натуральной оспы", в те времена, в СССР, не было - ещё в 30-е полностью было развёрнуто ПОГОЛОВНОЕ прививание ВСЕХ детей, что ИСКЛЮЧАЛО возникновение заболевания... Поналазите, бестолочи, на форум, и "вумничаете"!!!
 показати весь коментар
 
Ні, німці просто думають про людей, у яких немає машини, а нашим можновладцям пофіг - бо всі на Мерсах і Лексусах їздять!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В Италии нашли лекарство от коронавируса: результаты впечатлили
Ирина Кулинич
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
07:10, 17.03.2020 Обновлено: 09:28, 17.03.2020
Поделиться
Комментарии
В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche.

РЕКЛАМА

Больницы начали запрашивать у Итальянской медицинской агенции (AIFA) утверждение такого плана лечения. Об этом сообщил Винченцо Монтесарчио, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Котуньо в Неаполе, передает La Repubblica.

По его словам, в выходные, 14-15 марта, четверо пациентов, поступивших в больницу Котуньо в Неаполе с диагнозом коронавирус, получали лечение противоартритным препаратом "Тоцилизумаб".

В Италии нашли лекарство от коронавируса (иллюстрация)

В Италии нашли лекарство от коронавируса (иллюстрация)

Это стало следствием научного эксперимента, протокол которого был одобрен на государственном уровне. В общей сложности уже 11 пациентов в Неаполе лечили не по назначению указанным препаратом и результаты впечатляют.

"Четырем пациентам в реанимации лучше. По первому пациента мы ждем оценки реаниматолога, прежде чем приступить к его экстубации. У трех из четырех пациентов, получавших "Тоцилизумаб", начиная с субботы был получен превосходный ответ на препарат. Они не проходили интенсивную терапию, но были госпитализированы в достаточно тяжелом состоянии", - поделился Монтесарчио.

В других больницах также сообщили о положительном эффекте лекарства. В медучреждениях Прато и Козенце несколько пациентов, которых лечили "Тоцилизумабом", пошли на поправку.

РЕКЛАМА

Эксперимент продолжили и в Апулии. "Некоторым пациентам, инфицированным коронавирусом, уже началось введение препарата "Тоцилизумаб", который в Неаполе позволил трем пациентам, поступившим в реанимацию, выздороветь", - поделился глава региональной целевой группы Пьерлуиджи Лопалко.

В других регионах также заметили быстрое улучшение состояния больных после приема "Тоцилизумаба". Компания Roche выдала около 600 единиц препарата в разные больницы страны.

В Италии успешно испытали "Тоцилизумаб" против коронавируса (иллюстрация)
В Италии успешно испытали "Тоцилизумаб" против коронавируса (иллюстрация)

"Идея родилась, потому что мы используем иммунотерапию при опухолях и лечим некоторые побочные эффекты с помощью "Тоцилизумаба". Механизм, лежащий в основе расстройства COVID-19, очень похож на механизм онкологического лечения. Мы также поговорили с китайскими врачами, которые уже лечили препаратом 21 пациента, и у 20 наблюдалось значительное улучшение", - пояснил Паоло Асьерто, президент Фонда меланомы.

"Препарат действует на осложнение этого вируса, то есть, на воспаление, которое создает COVID-19. Короче говоря, оно снижает гиперактивность иммунной системы, которая является причиной дыхательной недостаточности", - добавил он.

Ответ от AIFA, можно ли официально использовать препарат в качестве лекарства от коронавируса, пока не получен, однако врачи надеются, что уже в ближайшее время "Тоцилизумаб" одобрят для массового использования
 показати весь коментар
 
 
На сегодня да, но исследования проводятся и людей пробуют лечить разными препаратами и находят эффективные. О тоцилизумабе я слышала.
 показати весь коментар
 
"Тамифлю 2" Бегите покупайте, а то разберут. Цена всего 5000 за упаковку
 показати весь коментар
 
Просто тогда был развод на Тамифлю, теперь новый чудо препарат продвигают, вот я условно и назвал его "Тамифлю 2"
 показати весь коментар
 
 
Вряд ли иммунодепресант помогает при инфекционных заболеваниях, где роль иммунитета основная в борьбе с патогенными элементами
 показати весь коментар
 
Говорят ешачиный навоз помогает против вирусов - надо его развести в банке и опрыскиваться раствором перед походом в супермаркет!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Поблагодарим Уляну Супрун за впечатляющие достижения в организации Украинской медицины!
 показати весь коментар
 
Пороха еще раз поблагодарите, не забудьте - тупое стадо...(
 показати весь коментар
 
 
Супрун вже лавно нема, подивіться на календар, вже два міністра змінилось, може Чазов винен?
 показати весь коментар
 
 
Супроунт вже давно нема, але справа її живе та перемагає, другий етап реформ (Супрунівських, а не Чазівських) у квітні 2020 року тільки почнеться. І тоді ми зможемо нарешті поставити жирний хрест на вітчизняній медицині. Вона замкнеться сама на себе і лікування українців буде зайвим, воно зовсім не буде впливати на доходи лікарів (якщо виключити хабарі, які розквітнуть мов скажені)
 показати весь коментар
 
ну, тебе-то нечего волноваться, этот вирус долбо@бов не трогает.
 показати весь коментар
 
 
В Европе нет чумы.
В Европе все "много более более лучше хуже" (С), там повальная шизофрения рептилоидов, помешанных на вЯличии, террор населения и сдача Европы африканским мусульманам и Китаю.
Главное, чтобы это рептилоидное г*вно осталось в Европе и не потекло оттуда за ее пределы.

А на то, что происходит запоребриком, вообще наср*ть.

Внимательно вчитайтесь в то, что сказал музыкант:
"В результате выяснилось, что больница успела за собственные средства приобрести экспресс-тесты, однако те не показывают достоверный результат."
Источник: https://censor.net.ua/p3181989

Вы все поняли???

"Пандемия" коронавируса - это не просто хоакс.
Это умышленная атака на западные страны с целью сдачи их Китаю.
 показати весь коментар
 
це для знавців курсу історії для середніх шкіл срср . распрі українською перекладається як війна україни за незалежність проти кацапських загарбників , а чуми ви ще й не бачили . це щось з цикла ,, чи в нього вкрали шубу чи він вкрав але шуба була,,
 показати весь коментар
 
 
Не распри, а война, не между княжествами, а между Московією і Руссю-Україною.
 показати весь коментар
 
А чого ви очікували?Це в Італії та Китаї охорона здоров'я на висоті і медичні працівники лягають кістьми, щоб врятувати пацієнтів. В Україні все буде по іншому. У нас-то і держави вже немає, не тільки охорони здоров'я.
 показати весь коментар
 
 
Раша и здесь отличилась
https://www.msn.com/ru-ru/news/featured/дочь-россиянки-раскрыла-историю-«побега»-из-больницы-с-зараженными-коронавирусом/ar-BB11i4kr?ocid=spartanntp
 показати весь коментар
 
Будь здоровим, Валерій! Будьте здорові, Українці! І це лихо Ми здолаємо!
 показати весь коментар
 
 
Лихо це ни вірус. Лихо це Зе. Його б здолати!
 показати весь коментар
 
'В результате выяснилось, что больница успела за собственные средства приобрести экспресс-тесты, однако те не показывают достоверный результат."
Источник: https://censor.net.ua/p3181989

Вы **НУЛИСЬ, простите????
Тесты не показывают достоверный результат????
Это вот таким гавном тестируют и "закатывают" в карантин ложно обвиненных в коронавирусе, у кого его нет?
Это та "достоверная" информация о "зараженных", которую используют рептилоидные сявки для террора населения?
Ведь это ИМПОРТНЫЕ ТЕСТЫ.

А может рептилоидов таки повесить???
 показати весь коментар
 
 
Объехал баран всю Италию,приехал в Украину и кото обвиняет-тупой баран недоразвитый.
 показати весь коментар
 
Было бы смешно если бы не так все грустно.
 показати весь коментар
 
 
А сколько было рассказов какая у нас рехвормированная медецина. Оказалось что такая же рехвормированная как и суды и мусора
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору