 "Хто ти, бл#дь, той розумник логістичних наук з ОДА?": Музикант Харчишин описав абсурдність дій під час перевірки на коронавірус. ФОТОрепортаж

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я один з тих хто опинився у групі ризику, повернувшись з Італії в період спалаху епідемії і згодом відчув усі симптоми вірусу, описаного в анамнезах COVID-19. Відповідно, порадившись зі страховою, мені рекомендували звернутися до "швидкої"", - поділився Харчишин.

За словами виконавця, "швидка" з передмістя Києва повезла його в місто Біла Церква.

"Обстеження та госпіталізація є вимушеним, а не обов’язковим кроком і стала для мене єдиною опцією, бо у "багажнику": сухий кашель, задишка, температура, високий тиск, контакти з потенційно зараженими в італійській лікарні, відвідані аеропорти у Мілані, Римі, Туріні, Празі та подорож за кермом з Ломбардії до Лігурії зупинками у людних місцях. Знову ж таки, подорож - не для розваги", - пояснив Валерій.

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Харчишин поділився, що в Білу Церкву його повезли, оскільки "пройти тест по-іншому" на коронавірус йому не запропонували.

"Після кількох марних пропозицій змінити маршрут до Центральної Київської лікарні, ви наважитесь відпустити "швидку", щоб дістатися власним авто/таксі/з другом, аби не займати оперативну машину кількагодинною подорожжю до сусіднього міста, бо раптом, бригаді за викликом доведеться їхати рятувати життя, замість прогулянки до БЦ, але вам точно відмовлять...Бо на своєму авто - "нєпаложено". Хтозна, може й логічна інструкція, але ж не за 100км!!! І ось, за якихось півтори години, ви в омріяному "інфекційному" відділенні лікарні N3 Білої Церкви", - розповів Валерій, як опинився в іншому місті.

Однак, на місці з'ясувалося, що ніяких тестів в лікарні немає. І що зараз вони є в іншому місті - Ірпені, звідки і їхала швидка.

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"Ніяких тестів, в ніч з п’ятниці на суботу у призначеному Київською ОДА центрі боротьби з "COVED -19" немає. Вони були в Ірпені(звідки швидка) На питання — для чого тоді мене привезли за 100км від Києва — розводять руками, промовляючи шось про інструкції", - зазначив Харчишин.

В результаті з'ясувалося, що лікарня встигла за власні кошти придбати експрес-тести, однак ті не показують достовірний результат. А показує його ПЛР-тест, матеріал з якого повинні привезти назад до Києва в єдину призначену для цього лабораторію.

"Тест таки зробили у неділю(потрапив у п’ятницю) у спецлабораторії Києва, що показав негативний результат, але, за рентгеном у мене виявили односторонню пневмонію, яка дозволила мені залишити бокс N1 з прекрасним виглядом на білу церкву у Білій Церкві", - повідомив Валерій.

"Все добре. У приватній клініці, допомога не потрібна! Для підтримки спокою. За час мого триденного перебування в Білій Церкві, жодного нового" хворого "не привезли. Поверх був повністю порожній. Будь ласка, не втрачайте розуму, але дотримуйтеся банальних засобів гігієни і самокарантину, замість того щоб бігати по магазинах, знищуючи річні запаси масок, експрес-тестів, гречки батарейок і туалетного паперу, якщо, звичайно, ви її не збираєтеся їсти для профілактики. Кажуть - допомагає тільки хорватського і чорногорського зразка! Будьте здорові! Бережіть себе і близьких!" - резюмував Харчишин.