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 Політика України, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:Єгипет (137) карантин (242) Польща (2141) Шрі-Ланка (17) евакуація (309) Кулеба Дмитро (261) COVID-19 (1021)

 Україна починає евакуацію українців з Єгипту: п'ять літаків відправлено на Бориспіль, один - на Львів, - Кулеба. ФОТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про початок евакуації громадян України, які застрягли в різних країнах через введення обмежувальних заходів для нерозповсюдження коронавірусу.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Коротко про ранок закордонних справ. Шрі-Ланка - 105 громадян застрягли. Але їх буде явно більше. Дізнаємося про нових наших співвітчизників там. Займаємося ними. Посольство доповідає мені про вжиті кроки", - повідомив Кулеба.

Він також повідомив, що SkyUp Airlines почав вивозити українців з Єгипту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 105 громадян України застрягли на Шрі-Ланці: "Бориспіль" відмовився приймати літак. ВIДЕО

"Зранку вже 5 літаків на Бориспіль, 1 - на Львів. Консул допомагає. Спільно з Владиславом Криклієм працюємо з туроператорами та авіакомпаніями, щоб допомогти нашим громадянам", - зазначив Кулеба.

Щодо евакуації українців з Польщі - для цього було ухвалено рішення виділити автобуси.

"Польща - вирішили з головами Львівської (Максим Козицький) та Волинської (Юрій Погуляйко) обласних держадміністрацій питання виділення додаткових автобусів для пунктів пропуску на кордоні. Завдяки домовленостям наших прикордонників (подяка Сергію Дейнеко та його колегам) з польськими наші автобуси заїжджають в Польщу, збирають наших людей і перевозять їх на територію України. Консули допомагають, в окремих випадках працюють прямо на кордоні", - повідомив глава МЗС.

Інформації про евакуацію з інших країн він поки не уточнив.

"Весь світ - шукаємо тести на коронавірус і апарати вентиляції легенів", - додав Кулеба.

Україна починає евакуацію українців з Єгипту: пять літаків відправлено на Бориспіль, один - на Львів, - Кулеба 01
Україна починає евакуацію українців з Єгипту: пять літаків відправлено на Бориспіль, один - на Львів, - Кулеба 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181987
 
 
 Топ коментарі
 
От цих придурків я б не забирав, вони поїхали 7-10 днів назад, коли вже було ясно що нех.. шастати.
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Дыхающие, загорели хоть? Довольны почти бесплатными путевками?
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У нас вчора по Метро поліція ловила таких самх евакуюваних, але з Італії, замість того щоб сидіти вдома, пішли на шопинг.
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Дыхающие, загорели хоть? Довольны почти бесплатными путевками?
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показуха от дебилов у власти. С жиру бесятся ездят отдыхают, значит бабки есть. За свои пусть добираются. Эта показуха и есть экономический кризис в Украине. На что идут средства? На перевозку вируса и создания пандемии.
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Ищем тесты.... Чем вы нахрен занимались последние два месяца? Вы ведь врали, что вы все закупили ивы готовы к эпидемии?
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От цих придурків я б не забирав, вони поїхали 7-10 днів назад, коли вже було ясно що нех.. шастати.
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У нас вчора по Метро поліція ловила таких самх евакуюваних, але з Італії, замість того щоб сидіти вдома, пішли на шопинг.
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Ну так, відпочили, а тепер їх ще доставте в пункти призначення, бо ж вони такі нещасні, на батьківщину хочуть... Краще б займались фронтом і лікуванням воїнів, а не викидали гроші на цих "бідних", бо волонтери вже стомились за шість років снабжати армію.
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Не понимаю... Эвакуация за счет Украины?
А кто их в Египет отдыхать посылал? Полагаю, это была их личная инициатива.
Вот пусть сами и оплачивают свои идеи.
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Почему за государственные деньги этих людей катают на самолетах? Ну привезут их в Киев.. А они из Полтавы например... а весь транспорт не работает.. ни жд ни автобусы.. Им дальше пешком в Полтаву?
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А я бы этим любителям скидок выдал продал бы надувные матрасы и пускай организованно гребут через Дарданеллы и Босфор. Заодно и подкачаются, и дозагорают и карантин пройдут и ума немного наберутся. Сплошной позитив.
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Мудаки МИД , мудаки комментаторы, недоскай ап экстренно начал закрывать свои косяки после того как Египет закрыл небо с 19 числа. У людей эти авиабилеты уже оплачены поэтому ни о каком за счет Украины речи быть не может, хотя возможно в этой ахметконторе на это надеялись как в случае с Уханем и Венецией. Все остальные авиакомпании ежедневно летали в Египет и вывозили своих клиентов без лишнего шума и хайпа
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