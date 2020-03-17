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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Держприкордонслужба (2473) карантин (242) Польща (2141) українці (1774) евакуація (309)

 За добу з Польщі в Україну автобусами доставили майже 3,4 тис. українців, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

На кордоні забезпечено повернення додому майже 3,4 тис. українців, які перебували на території Польщі без транспортних засобів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"З 00:00 16 березня по 06:00 17 березня виділеними органи місцевої влади автобусами забезпечено доставку в Україну майже 3,4 тис. наших співвітчизників. Переміщення громадян здійснювалося через пункти пропуску: "Ягодин-авто" (з польської сторони - "Дорохуськ") – 890 українців, "Рава-Руська" ("Хребенне") – 1550 осіб, "Краківець" ("Корчова") – 950 осіб", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 2 тис. громадян України попросили про евакуацію з Польщі, - Дещиця

Зі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на сторінці у фейсбуці додав, що МЗС вирішує з головами низки держадміністрацій питання виділення додаткових автобусів для пунктів пропуску на кордоні.

"Завдяки домовленостям наших прикордонників з польськими наші автобуси заїжджають в Польщу, збирають наших людей і перевозять їх на територію України. Консули допомагають, в окремих випадках працюють прямо на кордоні", - зазначив Кулеба.

За добу з Польщі в Україну автобусами доставили майже 3,4 тис. українців, - Держприкордонслужба 01
За добу з Польщі в Україну автобусами доставили майже 3,4 тис. українців, - Держприкордонслужба 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181981
 
 
 Топ коментарі
 
Свіженький вірус підвезли. Налєтай-навалісь покупай жівопісь.
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им даже маски не нацепили. отличненько.
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Во рясно как короновирусом засевают Украину!
А вы говорите зачем такие меры - вот затем - что инфекция массово прибывает во все города и села. И гахнет пик примерно одновременно. И тогда скот гастарбайтерский заскулит и запросится назад в италию.
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Свіженький вірус підвезли. Налєтай-навалісь покупай жівопісь.
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Зачем все бегут из Польши？Все предприятия работают,есть продукты в магазинах（но не все）.Никакой паники,просто намного меньше людей на улицах.Зачем бежать неивестно куда？
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Даром же везут,а так бы за свои кровные пришлось ехать,а вуйки очень жадные,потому и едут пока на халяву.
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Шоу от зеленого стада которое оно организовало в Санжарах...не привело к поднятию рейтинга главзебила...поэтому продолжения не будет..
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С закрытыми рынками продуктов будет новый геноцид.
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почему ? потому что польша трохы того.... .в германии очереди , на пропускают эстонцев , финнов , латышей и литовцев , транзитом проехать . при чем мид польши не отвечает на запросы этих государств .
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Во рясно как короновирусом засевают Украину!
А вы говорите зачем такие меры - вот затем - что инфекция массово прибывает во все города и села. И гахнет пик примерно одновременно. И тогда скот гастарбайтерский заскулит и запросится назад в италию.
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Пистолеты у погранцов заберите, а то по запаре вместо термометра пистолетом температуру измерит.
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Вот оно начинается. А потом Пасха , майские и в конце мая мы получим то чего сейчас только боимся.
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