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Все про:ВР (7245) Зеленський (4828) мінські угоди (1764) Єрмак Андрій (152)

 "Геть вірус зРади": активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Верховної Ради відбувається акція "Геть вірус зРади". Мітингувальники вимагають, щоб парламент пішов на політичний карантин, оскільки побоюються ухвалення на тлі ситуації з коронавірусом необдуманих рішень.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Зеленський замість того щоб об'єднати націю в боротьбі проти коронавірусу йде на узурпацію влади з метою ухвалення антидержавних рішень. У своєму зверненні він вийшов за межі своїх конституційних повноважень. І ламає парламент через коліно. Вимагає зректися рішення про політичний карантин, яке ухвалила Погоджувальна рада. В Україні парламентсько-президентська форма правління, і Верховна Рада без вказівок з Офісу Президента здатна вирішити, в якому режимі працювати. Парламент може спокійно працювати в режимі позачергових засідань, якщо для цього буде необхідність. Також депутати працюватимуть у комітетах. Тому говорити про бездіяльність парламенту - це маніпуляція Президента. Шановні народні обранці, сьогодні від вашої позиції, від вашого небажання брати участь у злочинних діях Зеленського, залежить існування України як незалежної демократичної держави. А президента попереджаємо, що ми не дозволимо ухвалити жодні антидержавні рішення, як би цього не хотілося йому і Єрмаку, і жоден карантин нас не зупинить у ситуації, коли потрібно рятувати країну", - заявили організатори акції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада і Єрмак: як влада прикриває мінську "зраду" карантином. ВIДЕО

Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 01
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 02
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 03
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 04
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 05
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 06
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 07
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 08
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 09
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 10
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 11
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 12
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 13
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 14
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 15
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 16
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 17
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 18
Геть вірус зРади: активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3181955
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно кажуть! Чому забороняють масові захожи понад 60 осіб навіть на вулиці, а в той же час 450 (чи 430, скільки їх там) людей збираються у закритому приміщенні?
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А при чем тут малороские зебилы к государству?
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Правильно кажуть! Чому забороняють масові захожи понад 60 осіб навіть на вулиці, а в той же час 450 (чи 430, скільки їх там) людей збираються у закритому приміщенні?
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Государство должно работать, как и полиция, врачи и банки.
Журналисты тоже не могут иметь выходных.
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А при чем тут малороские зебилы к государству?
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Ну тоді хоча б для чиновників, лікарів, працівників банків не треба перекривати метро. Бо навіть у Мілані (де тисячі хворих) метро ПРАЦЮЄ!
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Так нужно брать пример из страны где власть полностью провалила борьбу с вирусом?
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Можемо з інших країн брати - в Лондоні от взагалі карантину немає! І в Нью-Йорку метро паше.

Метро зупиняли ЛИШЕ в Китаї!

А тепер порівняйте кількість хворих там і у нас!

P.S. Так, для довідки, станції метро - це ще й бомбосховища на час війни. А вдруг москалі скористаються епідемією і кризою і нападуть? Куди ховатися будем?
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Не называйте сборище тупорылых клоунов Государством.
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Для существования государства крайне необходим один Шакаладный мерзавец! И тогда всё будет хАрАшо.
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А боты тоже должны работать без выходных - или на карантин? Или без них тоже государству никак?
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А толку с этого картина если они через 2-3 недели вернутся назад и снова будут сдавать Украину? Нужны перевыборы президента и рады
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Припете такого точно не было. Рада давно бы уже закрылась, как это было всегда в трудные для страны моменты. Когда у нас война- а рада на Мальдивах с Сейшелами, а деньги в Панамах.
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А вона по життю така йо*нута, не дивуйся.
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у нас война 6 лет идет ... а зомбоящик для зедиотов еще больше показывают .. на секундочку почему проталкиваются лобистские законы вместо борьбы с вирусом (никогда не любил южанину но она права) .. почему все эти шаги не были сделаны еще в феврале ... ведь это северного пушного зверька было видно издалека ... еще когда все ржали что через посылки из китая вирус не передается ... но все же слуги хиханьки ханьки ... маркетинговый ход))) https://www.youtube.com/watch?v=L21YZ77GiN8&feature=emb_logo
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Тьфу ты, даже Кермита не смогли нарисовать на плакатике.
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ЗЕшмаркля реально вже з вогнем жартує. Хоча, то, власне, і є його завдання - розпалити в країні вогонь громадянського протистояння. Саме для цього його 73% ідіотів і вибрали. Його і його слуг.
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Зеленський взявся за політичне мародерство. Іншого чекати не варто. Цинічний мишебрат. Це - вирок.
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а бы шо-то орать....
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подвійні стандарти, збиратися не більше 10, зате Раді можна, непогано, правда ?
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а, "свобода". лузеры.
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Я ложил на на Законы которые поинимают люди за баксы в конвертах ...Вообще рекомендую подавать в ЕСПЧ на Украину
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Город засыпает, мафия просыпается. Всем обявил карантин чтобы не мешали ему землю продать и капитуляцию подписать
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как задрал цирк проплоченый тягнибоковская проститутка свобода и эти ряженые в купленых хз где костюмах и противогазах...у них трипер мозга у всех
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